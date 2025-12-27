భక్తుడికే సేవ చేసిన హనుమ- మద్ది చెట్టు తొర్రలో వెలసిన అంజన్న- ఎక్కడో తెలుసా?
భక్తుల భయాలు పోగొట్టి అభయమిచ్చే స్వామిగా హనుమయ్య దర్శనం- శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం విశేషాలు మీకోసం!
Published : December 27, 2025 at 2:31 AM IST
Maddi Anjaneya Swamy Temple History In Telugu : ఆంజనేయ స్వామిని తలచుకోగానే భూతప్రేత పిశాచ భయాలు దూరమవుతాయి. తన భక్తుల భయాలు పోగొట్టి అభయమిచ్చే స్వామిగా ఆంజనేయుని కొలవడం పరిపాటి. సాధారణంగా భగవంతునికి సేవ చేయడం ద్వారా భక్తులు ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. కానీ భక్తునికి సేవలు చేసి అనుగ్రహించిన హనుమ వెలసిన అతి పురాతన క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి
తన భక్తుని కోరిక మేరకు ఒక మద్ది చెట్టు తొర్రలో హనుమ వెలిసాడు కాబట్టి ఇక్కడ స్వామి మద్ది ఆంజనేయ స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఈ స్వామిని ఒక్కసారి దర్శిస్తే దీర్ఘకాలంగా తీరని కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయని విశ్వాసం.
మద్ది ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, జంగారెడ్డి మండలం, గురవాయి గూడెంలో ఎర్రకాలువ సమీపంలో వెలసిన అత్యద్భుత రామభక్తుని క్షేత్రం శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం. ఇక్కడ హనుమ మద్ది చెట్టు తొర్రలో స్వయంభువుగా వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
మద్ది ఆంజనేయ స్వామి చరిత్ర
పద్మ పురాణం, గర్గ సంహిత, శ్రీ రామాయణంలో స్వయంభువు మద్ది ఆంజనేయ స్వామి చరిత్రను గురించి వివరించి ఉంది. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే ఈ కథ రెండు రెండు యుగాలకు సంబంధించిన చరిత్ర.
త్రేతాయుగంలో సాత్విక రాక్షసునిగా!
త్రేతాయుగంలో రావణాసురుని సైన్యంలో మధ్వాసురుడనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు. మధ్వాసురుడు జన్మతః రాక్షసుడైనప్పటికీ రాక్షస ప్రవృత్తి లేకుండా ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక చింతనతో కాలం గడుపుతుండేవాడు. రామ రావణ యుద్ధంలో రాముని పక్షాన యుద్ధం చేస్తున్న హనుమను చూసి భక్తిపారవశ్యంతో అస్త్ర సన్యాసం చేసి 'హనుమా, హనుమా' అంటూ తనువు చాలించాడు.
ద్వాపర యుగంలో కౌరవుల పక్షాన
త్రేతా యుగంలో మరణించిన మధ్వాసురుడు ద్వాపర యుగంలో కూడా మధ్వికుడుగా జన్మించాడు. గత జన్మ వాసనలతో ఈ జన్మలో కూడా సదాచార సంపన్నుడై, సాత్విక జీవితం గడుపుతుండేవాడు. అయితే మధ్వికుడికి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవుల పక్షాన పోరాడాల్సి వచ్చింది. యుద్ధం భీకరంగా జరుగుతున్న సమయంలో అర్జునుని రథంపై ఉన్న జెండాలో హనుమను చూసి పూర్వజన్మ స్మృతితో 'హనుమా, హనుమా' అంటూ ప్రాణత్యాగం చేసాడు.
కలియుగంలో మధ్వుడుగా!
ద్వాపర యుగంలో మరణించిన మధ్వికుడు కలియుగంలో మధ్వుడుగా జన్మించి ఆంజనేయ స్వామి గురించి తపస్సు చేసుకుంటూ అనేక ప్రాంతాలు తిరిగాడు. చివరకు ఎర్రకాలువ ఒడ్డుకు వచ్చి ఆ ప్రదేశం నచ్చి అక్కడే నివాసం ఏర్పరచుకుని తపస్సు చేసుకోసాగాడు.
భక్తునికి చేయందించిన హనుమ
మధ్వుడు ప్రతిరోజూ ఎర్రకాలువ లో స్నానం చేసి ఆ ఒడ్డున ఆంజనేయ స్వామి గురించి కఠోర తపస్సు చేసి మహర్షి అయ్యాడు. వృద్ధాప్యం లోకి వచ్చాక కూడా మధ్వుడు తన తపస్సు మానలేదు. వయోభారంతో శరీరం సహకరించక పోయినప్పటికీ ప్రతిరోజూ ఎర్రకాలువ లో స్నానం చేసి తపస్సు ఆచరిస్తుండేవాడు. ఒకరోజు కాలువలో స్నానం చేసి ఒడ్డుకు వచ్చే సమయంలో అడుగులు తడబడి తూలి పడబోయి ఎవరో తన చేయి పట్టుకున్నట్లుగా అనిపించి కళ్ళు తెరచి చూడగా ఒక వానరం మధ్వుని చెయ్యి పట్టుకుని ఒడ్డుకు తీసుకు వచ్చి ఒక పండు తినిపించి సపర్యలు చేసింది.
హనుమను గుర్తించిన మధ్వుడు
మధ్వుడు ఇవేమి పట్టించుకోకుండా తన నిత్యకృత్యాలు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. అయితే ప్రతిరోజూ ఆ వానరం మహర్షి ఎర్రకాలువ లో స్నానం చేసి వచ్చేటప్పుడు చేయి అందించి ఒడ్డుకు తీసుకు వచ్చి ఒక పండు ఇచ్చి వెళ్లి పోతుండేది. ఇలా కొంతకాలం జరిగింది. ఒకరోజు మధ్వ మహర్షి ఆ వానరాన్ని తదేకంగా చూసి ఇన్నాళ్లు తనకు సపర్యలు చేసింది ఆంజనేయ స్వామిగా గుర్తించాడు.
మధ్వ మహర్షికి హనుమ ప్రత్యక్షం
వెంటనే అశ్రునయనాలతో మధ్వ మహర్షి 'స్వామి! నీ చేత ఇన్ని రోజులు సేవలు చేయించుకున్నానా? నా స్వామి చేత సపర్యలు చేయించుకున్న మూర్ఖుడిని నేను! నాకు జీవించి ఉండే అర్హత లేదని' విలపిస్తుండగా ఆంజనేయ స్వామి ప్రత్యక్షమవుతాడు. హనుమ మహర్షితో 'మధ్వా! ఇందులో నీ తప్పేమి లేదు! నీ భక్తికి మెచ్చి నేనే స్వయంగా సపర్యలు చేశాను. ఏదైనా వరం కోరుకో! అని అంటాడు.
మధ్వ మహర్షి కోరిన వరం
అప్పుడు మధ్వ మహర్షి హనుమతో 'స్వామి! మీరు ఎల్లప్పుడూ నా చెంతనే ఉండేలా వరం ప్రసాదించండి' అని కోరుకుంటాడు. మధ్వ మహర్షి భక్తికి మెచ్చిన హనుమ 'ఓ మధ్వకా! తరువాతి జన్మలో నీవు మద్ది చెట్టుగా జన్మిస్తావు. నేను నీ సమీపంలో శిలా రూపంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక చేతిలో గదతో, ఇంకో చేతిలో పండుతో వెలుస్తాను. భక్తులు నన్ను నీ పేరుతో కలిపి మద్ది ఆంజనేయ స్వామిగా పూజిస్తారు' అని వరం ఇవ్వడంతో మధ్వ మహర్షి సంతోషంతో పొంగిపోయాడు.
శిఖరం లేని గర్భాలయం
తరువాతి కాలంలో ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామికి ఆలయం నిర్మించారు. అయితే ఇక్కడ హనుమ చెట్టు తొర్రలో ఉండడం వలన ఆలయానికి పైకప్పు కానీ శిఖరం కానీ నిర్మించడానికి వీలు కాలేదు. ఒక భక్తురాలి ద్వారా సాక్షాత్తు హనుమే తనకు శిఖరం లేని ఆలయాన్ని నిర్మించమని కోరినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అందుకే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా శిఖరం లేని అరుదైన ఆలయంగా మద్ది ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది.
మద్ది ఆంజనేయ స్వామి మహత్యం
మద్ది ఆంజనేయ స్వామి చాల మహత్యం కలవాడని నమ్మకం. వివాహం కానివారు, కుటుంబ సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవారు, ఏ పని చేసినా కలిసి రాని వారు, జీవితంలో స్థిరత్వం లేని వారు ఇక్క ఏడు మంగళ వారాలు హనుమకు 108 ప్రదక్షిణలు చేస్తే సమస్యలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. ప్రతి సంవత్సరం హనుమాన్ జయంతి, హనుమత్ వ్రతం, శ్రీరామ నవమి వేడుకలు ఇక్కడ అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. జైశ్రీరామ్! జై హనుమాన్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.