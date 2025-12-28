ETV Bharat / spiritual

భానుడి అనుగ్రహం పొందాలనుకుంటున్నారా? సప్త సూర్య క్షేత్రాలేెంటో తెలుసుకోండి

ఒక్కో దేవాలయానికి ఒక్కో విశిష్టత - ఆరోగ్యం, ఆనందం మీ సొంతం కావాలంటే తప్పక దర్శించండి మరి!

Sun Seven Temples
Sun Seven Temples (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 28, 2025 at 2:33 AM IST

4 Min Read
Sun Seven Temples : నవగ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్య భగవానున్ని ఆరోగ్య ప్రదాతగా భావించి పూజిస్తాం. ఇతర దేవీదేవతలు పూజించాలంటే విగ్రహాన్ని కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ ప్రతిష్టించి పూజించాలి. లేదంటే ఆలయాలకు వెళ్లి అక్కడ ఉన్న విగ్రహాలను పూజించాలి. కానీ ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యుడు ప్రతిరోజూ తూర్పు దిక్కున మనకు దర్శనమిస్తాడు. సూర్యకాంతి రూపంలో సూర్యుని అనుగ్రహం మనపై నిరంతరం ప్రసరిస్తూనే ఉంటుంది. మన దేశంలో సూర్యునికి అనేక దేవాలయాలు ఉన్నప్పటికినీ ముఖ్యంగా 7 దేవాలయాలు మాత్రం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినవి. ఈ సప్త సూర్య క్షేత్రాలు ఏమిటో? అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సూర్యునికి సప్త సంఖ్యకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. సప్త అంటే ఏడు. సూర్యుడు ప్రతిరోజూ ఏడు గుర్రాలు ఉన్న రథాన్ని అధిరోహించి తూర్పు దిక్కున బయలుదేరి వస్తాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే సూర్యుని ఈ సప్త క్షేత్రాలు దర్శించడం వలన ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయని, అపమృత్యు దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం సూర్యభగవానుడు ప్రధాన దైవంగా పూజలందుకుంటున్న ఈ సప్త సూర్య క్షేత్రాలు ఎక్కడున్నాంటే?

అతి ప్రాచీన సూర్య దేవాలయాలు
భారతదేశంలో ప్రాచీన సూర్య దేవాలయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒడిశాలోని కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం నుంచి గుజరాత్‌ మోధేరాలోని సూర్య దేవాలయం వరకు చాలా గొప్ప ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఆలయానికి ఒక చరిత్ర ఉంది.

కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం
దేశంలోని 10 అతి పెద్ద దేవాలయాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న ఒడిశాలోని కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం పూరీ నగరానికి దాదాపు 23 మైళ్ల దూరంలో చంద్రభాగ నది ఒడ్డున ఉంటుంది. ఒడిశాలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణలలో ఈ ఆలయం కూడా ఒకటి. కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం శిల్పకళా అద్భుతానికి ప్రతీక. ఈ ఆలయ నిర్మాణం ఏడు గుర్రాలతో ఉండే సూర్య భగవానుడి రథాన్ని పోలి ఉండేలా ఉంటుంది. ఈ రథానికి 24 చక్రాలు ఉన్నాయి. ఈ రథాన్ని 7 గుర్రాలు లాగుతున్నట్లు కనిపిస్తాయి. ఏడు గుర్రాలు వారంలోని ఏడు రోజులను సూచిస్తాయి. 24 చక్రాలు రోజులోని 24 గంటలను సూచిస్తాయి. సూర్యోదయ సమయంలో మొదటి కిరణం ఆలయ ప్రధాన ద్వారాన్ని తాకడం ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత.

ఔరంగాబాద్ సూర్య దేవాలయం
మహారాష్ట్రలో కాకుండా బీహార్​లో కూడా ఒక ఔరంగాబాద్ ఉంది. బీహార్‌లోని ఔరంగాబాద్ జిల్లాలో సూర్యదేవునికి ప్రత్యేకమైన ఆలయం ఉంది. పశ్చిమాభి ముఖంగా వెలసి ఉన్న ఈ ఆలయంలో ఏడు రథాలపై ప్రయాణించే సూర్యదేవుడు మూడు రూపాల్లో దర్శనం ఇస్తాడు. త్రేతాయుగానికి చెందినదిగా భావించే ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే మొండి రోగాలు సైతం నయమవుతాయని విశ్వాసం.

మొధెరా సూర్య దేవాలయం
సప్త సూర్య క్షేత్రాలలో మూడవది గుజరాత్‌లో ఉన్న మొధేరా సూర్య దేవాలయం. ఈ ఆలయం వాస్తుశిల్పకళకు ప్రసిద్ధి చెందింది. మొధేరా సూర్య దేవాలయం రెండు భాగాలుగా నిర్మించి ఉంటుంది. సూర్యోదయ సమయంలో సూర్యకిరణాలు నేరుగా గర్భగుడిలోకి పడేవిధంగా ఆలయాన్ని నిర్మించడం విశేషం.

కాశ్మీర్ మార్తాండ్ ఆలయం
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రసిద్ధ సూర్య దేవాలయాలలో కాశ్మీర్‌లో ఉన్న మార్తాండ్ దేవాలయం ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయం. ఈ ఆలయం కాశ్మీర్‌లోని దక్షిణ భాగంలో అనంత్‌నాగ్ నుంచి పహల్గామ్ వెళ్లే మార్గంలో మార్తాండ్ అనే ప్రదేశంలో ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో కర్కోట రాజవంశానికి చెందిన రాజు లలితాదిత్య నిర్మించాడని విశ్వాసం.

అరసవల్లి సూర్యనారాయణ దేవాలయం
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అరసవల్లి గ్రామానికి తూర్పున 1 కి.మీ దూరంలో సుమారు 1300 సంవత్సరాల పురాతనమైన సూర్య భగవానుని ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ సూర్య నారాయణుడు తన భార్యలు ఉష, ఛాయతో కలిసి భక్తులతో పూజలను అందుకుంటున్నాడు. ఈ ఆలయంలో ఏడాదికి రెండు సార్లు సూర్యుని మొదటి కిరణం నేరుగా స్వామి విగ్రహంపై పడటం విశేషం. ఈ సందర్భంగా గొప్ప ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఈ అరసవల్లి సూర్య దేవుని దర్శనం తో సంతోషం, సౌభాగ్యం కలుగుతాయని విశ్వాసం.

బెలూర్ సూర్య దేవాలయం, బీహార్
సప్త సూర్య క్షేత్రాలలో మరో క్షేత్రం కూడా బీహార్‌లోనే వెలసి ఉండడం విశేషం. భోజ్‌పూర్ జిల్లాలోని బెలూర్ గ్రామానికి పశ్చిమ, దక్షిణ చివరలో ఉన్న బేలూర్ సూర్య దేవాలయం చాలా పురాతనమైనది. అప్పటి రాజుల పాలనలో నిర్మించిన 52 చెరువుల్లో ఒక చెరువు మధ్యలో ఆ ఆలయం నిర్మించి ఉండడం విశేషం. ఈ ప్రదేశం ఛత్ పూజకు ప్రసిద్ధి. భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక్కడ ఛత్ ఉపవాసం ఆచరించిన వారి కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని చెబుతారు.

ఝల్రాపటన్ సూర్య దేవాలయం
రాజస్థాన్‌లోని ఝలావర్‌లో నగరం మధ్యలో వెలసి ఉన్న సూర్య దేవాలయం సప్త సూర్య క్షేత్రాలలో తప్పక సందర్శించవలసిన ప్రదేశం. ఈ ఆలయాన్ని పద్మనాభ దేవాలయం అని కూడా పిలుస్తారు. 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయం అద్భుతమైన శిల్పాలతో, ఎత్తైన శిఖరంతో ఆనాటి నిర్మాణ శైలికి అద్దం పడుతోంది. పేరుకు సూర్య దేవాలయం అయినప్పటికీ గర్భాలయంలో విష్ణువు విగ్రహం ప్రతిష్టించి ఉంటుంది. తూర్పు ముఖంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో ప్రతిరోజూ సూర్యోదయం వేళ సూర్యుని కిరణాలు నారాయణుని పాదాలపై ప్రసరించడం వలన ఈ ఆలయాన్ని సూర్యనారాయణ ఆలయమని అంటారు. ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించే సూర్య భగవానుని ఈ సప్త క్షేత్రాలు దర్శించడం వలన ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. ఓం సూర్య దేవాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

