16 సార్లు ధ్వంసం అయినా నిలిచిన అద్భుతం! చేధించలేని మిస్టరీలకు నిలయం సోమనాథ్ ఆలయం!!
సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగం విశిష్టత!
Published : October 24, 2025 at 2:54 AM IST
Somnath Temple Significance And History In Telugu : పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల గురించి చదివినా, విన్నా మోక్షమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పురాణాల ప్రకారం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల ఆలయాలను సాక్షాత్తూ దేవతలే నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో మొదటి జ్యోతిర్లింగాలలో మొదటిది అత్యంత మహిమాన్వితమైన క్షేత్రమైన సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ!
అత్యంత మహిమాన్వితమైన జ్యోతిర్లింగాలలో మొదటిది సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగం. ఈ క్షేత్రం గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ తీరంలో ఉంటుంది. దేశంలోని 12 జ్యోతిర్లింగాల్లో సోమనాథ్ ఆలయం ఒకటి. ఏడాది పొడవునా శివ భక్తులు, యాత్రికులతో కిటకిటలాడుతుండే సోమనాధ్ క్షేత్రం అద్భుతమైన శిల్ప సంపదకు నిలయం.
స్థల పురాణం - పౌరాణిక గాథ
శివపురాణం ప్రకారం ప్రజాపతికి 27 మంది కుమార్తెలు ఉంటారు. వీరే 27 నక్షత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నారు. కాగా చంద్రుడు ప్రజాపతి యొక్క 27 మంది కుమార్తెలను వివాహం చేసుకుంటాడు. కానీ చంద్రుడు వారిలో రోహిణి పట్ల మాత్రమే అచంచల ప్రేమను ప్రదర్శిస్తుంటాడు.
చంద్రునికి శాపం
చంద్రుడు ఒక్క రోహిణిని తప్ప మిగిలిన పుత్రికలను పట్టించుకోవడంలేదని కలత చెందిన దక్షప్రజాపతి చంద్రుని యొక్క కళలు క్షీణించి పోతాయని శపిస్తాడు. దానితో కలత చెందిన చంద్రుడు రోహిణితో సహా సోమనాథ్ చేరుకుని అక్కడి స్పర్శ లింగాన్ని ఎంతో నిష్టతో పూజ చేస్తాడు. తద్వారా శివుని అనుగ్రహాన్ని పొందిన చంద్రుడు తాను కోల్పోయిన కళలను తిరిగి పొందాడు. చంద్రునికి మరోపేరు సోముడు. ఆనాటి నుంచి చంద్రుని విన్నపం మేరకు శివుడు అక్కడ సోమనాధుడుగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఇందుకు కృతజ్ఞతాభావంతో చంద్రుడు శివునికి బంగారు ఆలయాన్ని నిర్మించాడు. తదనంతరం, ఈ ఆలయాన్ని రావణుడు వెండితో, శ్రీకృష్ణుడు చెక్కతో, పాండవుల్లో ఒకరైన భీముడు రాతితో నిర్మించారని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. కాలక్రమంలో ఈ జ్యోతిర్లింగం 16సార్లు ధ్వంసం అయినప్పటికిని తిరిగి జీర్ణోద్ధారణ పొందింది.
ఆలయ నిర్మాణం
సోమనాథ్ ఆలయం ఎప్పుడు నిర్మించారనే అంశంపై చరిత్రకారుల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. గతంలోనే నిర్మించిన గుడిని చాళుక్య రాజులు మరింత అభివృద్ధి చేశారని, ఆలయ పరిమాణం, కొలతలు, పరిధిని మాత్రమే ఆయన విస్తరించాడని చరిత్రకారులు వాదిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో వాస్తవాలు ఇంకా రుజువు కావాల్సి ఉంది.
గుర్జారా శైలిలో పునర్నిర్మాణం
1026లో మహమ్మద్ గజినీ సోమనాథ్ ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసి అక్కడ సంపద దోచుకెళ్లాడు. భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఆలయ శిథిలాలు కూల్చివేసి హిందూ ఆలయ నిర్మాణ శైలి ‘మారు-గుర్జారా శైలి’లో పునర్నిర్మించారు. 1951లో ఆలయ పునర్నిర్మాణం పూర్తయింది. ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఉన్న సోమనాథ్ ఆలయంలో కొన్ని అంతు చిక్కని మిస్టరీలు అబ్బురపరుస్తున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
శమంతక మణి
సోమనాథ్ ఆలయంలోని ‘శమంతక మణి’ అనే అద్భుత రత్నం ఉందని చెబుతారు. బహుశా మనం వినాయకచవితి కథలో తెలుసుకున్న శ్రీకృష్ణుని వద్ద ఉన్న శమంతకమణి ఇదేనేమో! ఈ శమంతక మణిని తాకిన ప్రతిదీ బంగారంగా మారిపోతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆలయ పరిరక్షణలో భాగంగా ఈ శమంతక మణిని జ్యోతిర్లింగం బోలు లోపల దాచారని తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
సోమనాథ్ ఆలయ శిఖరంపై 37 అడుగుల పొడవైన జెండా ఉంటుంది. ఆలయ సిబ్బంది ఈ జెండాను రోజుకు మూడు సార్లు మారుస్తారు. పురాణాల ప్రకారం సరస్వతి, కపిల, హిరాన్ అనే మూడు నదుల పవిత్ర సంగమంగా సోమనాథ్ ఆలయ నిర్మాణానికి ముందు సోమనాథ్ ప్రదేశం ఒక ప్రసిద్ధ తీర్థయాత్రగా గుర్తింపు పొందింది. ఎంతో మహిమాన్వితమైన సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగాన్ని మనం కూడా దర్శించుకుందాం, తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.