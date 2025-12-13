Telangana Panchayat Elections Results2025

శివాలయంలో ముందుగా గణపతిని పూజించాలా? నవగ్రహాలనా? శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

శివుణ్ణి ముందుగా దర్శిస్తే గ్రహాలు సంతోషిస్తాయా? లేక నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణం చేయకపోతే దోషాలు పెరుగుతాయా? అసలు సత్యం ఇదే!

Lord Shiva Navagraha Darshan
Lord Shiva Navagraha Darshan (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025

Lord Shiva And Navagraha Darshan : హిందూ ధర్మశాస్త్రంలో, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో న‌వ‌గ్ర‌హాల ప్రాధ్యాన్యం గురించి తెలిసిందే! సాధారణంగా జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు నవగ్రహాల గమనం ఆధారంగానే వ్య‌క్తుల జాత‌కాలు చెబుతారు. ఈ క్ర‌మంలో పండితుల సూచన మేరకు దోష నివారణ కోసం నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు, పూజలు చేయడం పరిపాటి. అయితే ఈ న‌వ‌గ్ర‌హాలు ప్ర‌ధానంగా శివాల‌యాల్లోనే ఎక్కువ‌గా క‌నిపిస్తాయి. శివాలయం దర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా శివుణ్ణి దర్శించాలా, లేక నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు చేయాలా? అనే సందేహాలు వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా ఎవరిని దర్శించాలి? ఎందుకు దర్శించాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శివాలయంలోనే నవగ్రహాలు ఎందుకు?
న‌వ‌గ్రహాల్లో ఒక్కో గ్ర‌హానికి ఒక్కో అధిష్టాన దేవ‌త ఉంటుంది. ఆ దేవ‌త‌ల‌ను నియ‌మించింది శివుడే. దీంతోపాటు నవగ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్యదేవునికి ఆది దేవత కూడా శివుడే. ఈ కారణంగానే గ్రహాలన్నీ కూడా శివుడి ఆదేశానుసారమే సంచరిస్తూ ఉంటాయి. అందువల్లనే శివాలయాల్లో నవగ్రహ మంటపాలు ఎక్కువగా దర్శనమిస్తూ వుంటాయి.

పరమశివుని అనుగ్రహంతో తొలగే గ్రహదోషాలు
ఆది దేవుడైన పరమశివుడి అనుగ్రహమే ఉంటే నవగ్రహ దోషాలు ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేవని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే శివాల‌యాల్లో నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేయకపోయినా శివునికి మాత్రం క‌చ్చితంగా అభిషేకం లేదా అర్చన చేయించడం వల్ల గ్రహదోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అయితే ఇది కేవలం మినహాయింపు మాత్రమే! నవగ్రహ దోషాలతో ముఖ్యంగా ఏలినాటి శని. అర్ధాష్టమ శని వంటి దోషాలతో ఇబ్బంది పడేవారు కచ్చితంగా నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు చేయాల్సిందే! అలా చేస్తేనే గ్ర‌హ దోషాలు తొలగి పోతాయి.

ముందు ఎవరిని దర్శించాలి?
శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా శివుని దర్శించాలా? లేక నవగ్రహాలను దర్శించాలా? ఇదో పెద్ద ధర్మసందేహం! పరమేశ్వరుడు ఆది దేవుడు, లోక పాలకుడు. సకల గ్రహాలకు కర్తవ్వాన్ని బోధించేది శివుడు. అందుకే ముందుగా పరమేశ్వరుని దర్శించుకోవాలి. ఈ విషయం తెలియక నవగ్రహాలను దర్శించినా, ఆ పరమ శివుడి అనుగ్రహానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అలాగే శివుణ్ణి ముందు దర్శించినా నవగ్రహాలు తమ ఆది దేవుణ్ణి ముందుగా కొలిచినందుకు సంతోషించి తమ అనుగ్రహాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.

నవగ్రహాలే కవచం
పరమేశ్వరుడు లయకారకుడు. నవగ్రహాలనే కవచంగా ధరించిన ఆదిదేవుడు. అందుకే శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రథమ దర్శనం శివునిదే!

గణపతిని మరవద్దు!
అసలు ఏ దేవాలయానికి వెళ్లినా ముందుగా గణపతికి నమస్కరించాలి. అటు తర్వాత శివుని దర్శించి 11 ప్రదక్షిణాలు చేసి అనంతరం నవగ్రహ మంటపానికి చేరుకోవాలి. నవగ్రహాలకు సంబంధించిన శ్లోకాలు చదువుతూ 9 ప్రదక్షిణలు సవ్య దిశలో చేసి, తరువాత మరో రెండు ప్రదక్షిణాలు అపసవ్య దిశలో చేయాలి. అంటే మొత్తం 11 ప్రదక్షిణాలు నవగ్రహాలకు కూడా చేయాలి. నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు చేసిన తర్వాత తప్పకుండా మళ్లీ శివ దర్శనం చేయాలి. అప్పుడే నవగ్రహ ప్రదక్షిణాలు చేసిన ఫలం దక్కుతుంది. ఇది శివాలయంలో నవగ్రహాలను దర్శించాల్సిన పద్ధతి. ఒకవేళ తొందరలో ఉంటే ముందుగా గణపతికి, శివునికి నమస్కరించి తరువాత నవగ్రహాలను కూడా దర్శించి ఒకసారి నమస్కరించి, అనంతరం శివాలయంలో తీర్థం, విభూతి తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళవచ్చు. శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు అనవసర సందేహాలను పక్కన పెట్టి భక్తిశ్రద్ధలతో మనసారా స్మరిస్తే సకల దోషాలు తొలగిపోయి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి.
ఓం నమఃశివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

