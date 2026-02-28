ఫాల్గుణ శుక్ల ద్వాదశి రోజు ఎందుకు అంత విశేషం? నృసింహ ద్వాదశి వెనుక దాగి ఉన్న మహిమ ఏంటి?

ETV Bharat / spiritual

నృసింహ ద్వాదశి పూజ విధానం, విశిష్టత- ఎప్పుడు ఎలా జరుపుకోవాలి? మీ కోసం!

Narasimha Dwadashi 2026 : ఫాల్గుణ మాసాన్ని సర్వదేవతా వ్రత సమాహారంగా పేర్కొంటారు. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర మాసం నుంచి ఫాల్గుణ మాసం వరకు ఉండే పన్నెండు మాసాల క్రమంలో చిట్ట చివరిది ఫాల్గుణ మాసం. ఫాల్గుణ మాసంలో వచ్చే ప్రతి తిథిలో ఓ వ్రతం చేస్తారు. ఈ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే 'ద్వాదశి' నృసింహ ద్వాదశి అంటారు. దీనినే 'గోవింద ద్వాదశి' అని కూడా అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది నృసింహ ద్వాదశి ఎప్పుడు? ఆ రోజు నరసింహ స్వామిని ఎలా పూజించాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నృసింహ ద్వాదశి ఎప్పుడు?
ఫిబ్రవరి 28, శనివారం రోజు ఫాల్గుణ శుద్ధ ద్వాదశి తిథి పూర్తిగా ఉంది కాబట్టి ఈ రోజునే నృసింహ ద్వాదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. శ్రీ మహా విష్ణువు భక్తులకు నృసింహ ద్వాదశి చాలా ముఖ్యమైన పండుగ. శ్రీ మహా విష్ణువు 'నరసింహ' అవతారాన్ని ఈ రోజున పూజిస్తారు కాబట్టి ఈ ద్వాదశిని నరసింహ ద్వాదశిగా జరుపుకుంటారు. నృసింహ ద్వాదశి వేడుకలు పూరీలోని జగన్నాథ ఆలయంలో, తిరుమల తిరుపతి శ్రీనివాసుని ఆలయంలో, చిన్న తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ద్వారక తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, ఇతర ప్రముఖ విష్ణువు ఆలయాల్లో కూడా ఘనంగా జరుపుతారు.

నదీస్నానం
దక్షిణ భారతంలో తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో నృసింహ ద్వాదశిని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు భక్తులు పరమ పవిత్రమైన గంగానదిలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తారు. ఈ రోజు గోవింద నామాలు జపిస్తూ గంగ, యమున, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి వంటి పుణ్య నదులలో స్నానం ఆచరించడం వలన పాపాలు తొలగి మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అలాగే ఈ రోజు భక్తులు పూరీ క్షేత్రంలోని మహోదాది తీర్థాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.

నృసింహ ద్వాదశి పూజా విధానం
అమలక ఏకాదశి మరుసటి రోజు వచ్చే ఈ నృసింహ ద్వాదశి పూజ చాలా విశిష్టమైనది. ముందురోజు ఏకాదశి ఉపవాసం ఉన్నవారు ఈ రోజు సూర్యోదయం తోనే నదీస్నానం ఆచరించాలి. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని నరసింహ స్వామి చిత్రపటాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలి. స్వామి చిత్రపటాన్ని గంధం కుంకుమలతో అలంకరించాలి. అనంతరం మందార పూలతో, మల్లె పూలతో, చామంతులతో అలంకరించాలి.

108 తులసి దళాలు తీసుకుని ఒక్కో తులసీదళంతో ఒక్కొక్క నామాన్ని చదువుతూ శ్రీ నరసింహ స్వామిని అష్టోత్తర శతనామాలతో అర్చించాలి. నరసింహ స్వామి పూజలో తులసికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నృసింహ స్వామికి వడపప్పు, పానకం అంటే మహా ప్రీతికరం. అందుకే ఈ రోజు నృసింహ స్వామికి వడపప్పు, పానకం, అరటిపళ్లు, కొబ్బరికాయ వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. అనంతరం శ్రీ లక్ష్మి నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం పఠించాలి. కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.

పయోవ్రతం ముగింపు
ఫాల్గుణ మాసంలో పాడ్యమి నుంచి ప్రారంభించిన పయోవ్రతం నృసింహ ద్వాదశితో ముగుస్తుంది. అందుకే ఈ రోజు స్వామికి ప్రీతికరమైన క్షీరాన్నం నివేదిస్తారు.

సకల శుభకరం ఆలయ దర్శనం
ఫాల్గుణ మాసంలో వచ్చే నృసింహ ద్వాదశి రోజు నవ నారసింహ క్షేత్రాలతో పాటు, వైష్ణవ ఆలయాలను సందర్శించడం ద్వారా అత్యంత శుభ ఫలితాలు చేకూరుతాయని నృసింహ పురాణంలో వివరించి ఉంది. శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఒకటైన నరసింహస్వామిని ఈ రోజున పూజించే వారికి అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. ఇంకా ద్వాదశి నాటి గంగాస్నానం పాపనాశనమని శాస్త్ర వచనం. ఈ రోజు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించడం వలన సకల సంపదలు చేకూరుతాయి.

భక్తి శ్రద్ధలతో నృసింహ ద్వాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే అభీష్టం సిద్ధిస్తుందని, సువర్ణ, పుత్ర లాభాలు చేకూరుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి

రానున్న నృసింహ ద్వాదశి రోజు మనం కూడా నరసింహ స్వామిని దర్శించి పూజిద్దాం- అభీష్టసిద్ధి పొందుదాం

ఓం నమో నారసింహాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

