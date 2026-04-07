భక్తులకు అప్పులు ఇస్తున్న ఆంజనేయస్వామి- క్యూ కడుతోన్న జనాలు- ఈ ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసా?

హనుమ తన భక్తుల అవసరాల నిమిత్తం అప్పులు ఇస్తాడంట!- చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వారికి రుణాలుగా ఇచ్చారంట!- దీంతో ఆ ఊర్లో వాళ్లంతా వ్యాపారంలో విజయం సాధించారంట!- మరి ఆ ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసుకుందామా!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 4:35 AM IST

Loan Giving Hanuman Temple: ఏదైనా ఆపద కలిగినా, ఆందోళన కలిగినా, భయం వేసినా హనుమను తలచుకోమని మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. అలా అన్ని రకాల ఆపదలను తొలగించే దైవంగా హనుమ సర్వత్రా పూజనీయుడయ్యాడు. ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నప్పుడు అప్పులు చేయడం సహజం. అయితే అక్కడా ఇక్కడా ఎందుకు? నేనే అప్పులు ఇస్తానంటాడు ఇక్కడి ఆంజనేయస్వామి. మరి ఈ వింతకు వేదికైన హనుమ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

భక్తికి, శక్తికి నిదర్శనం
అనిర్వచనీయమైన శక్తికి, అచంచలమైన భక్తికి నిదర్శనం హనుమ. అష్టసిద్ధులకు అధిపతి అయిన వాయునందనుని ఆశ్రయిస్తే పరిష్కారం కాని సమస్యలంటూ ఉండవు. అభయ ఆంజనేయునిగా, కార్యసిద్ధి హనుమగా పూజలందుకునే హనుమకు ఉరూరా ఆలయాలు! ఈ ఆలయాల్లో కొన్ని చాలా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తూ భక్తులను ఆకర్షిస్తాయి. అలాంటి ఓ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

భగవంతుడే అప్పులిస్తే!
కలియుగంలో శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి తన కల్యాణం కోసం కుబేరుని వద్ద అప్పు చేసిన సంగతి, దానికి సంబంధించిన వడ్డీ ఇప్పటికి చెల్లిస్తున్న సంగతి చాలా మందికి తెలుసు! అలాగే మధ్యప్రదేశ్​లో వెలసిన ఓ హనుమాన్ ఆలయంలో హనుమ తన భక్తుల అవసరాల నిమిత్తం అప్పులు ఇస్తాడంట! ఆ ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసా!

భక్తులు నిర్మించుకున్న ఆలయం
మధ్యప్రదేశ్​లోని రత్లాం జిల్లా, బిబడోడ్ గ్రామంలో వెలసిన హనుమంతుని ఆలయంలో ఓ వింత ఆచారం ఉంది. కొన్నేళ్ల క్రితం స్థానికంగా ఉండే ఆంజనేయస్వామి భక్తులందరూ తలో చేయి వేసి తమ గ్రామంలో హనుమంతుని ఆలయాన్ని నిర్మించుకున్నారు. ఆ తరువాత వారంతా కలిసి హనుమ ఆలయంలో ఓ గొప్ప యాగాన్ని నిర్వహించారు. ఈ యాగం నిర్వహణ కోసం పెద్ద మొత్తంలో విరాళాలు సమకూరాయి.

ధర్మకర్తలు ధర్మనిరతి
అప్పుడు ఆలయంలోని ధర్మకర్తలు ఓ మంచి ఆలోచన చేశారు. భక్తుల నుంచి వచ్చిన విరాళాలతో కొంత మొత్తాన్ని యాగ నిర్వహణకు ఖర్చు చేసి మిగిలి సొమ్మును సామాజిక శ్రేయస్సు కోసం చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వారికి రుణాలుగా ఇచ్చారంట! హనుమ నుంచి సొమ్ము అప్పుగా తీసుకున్న వారి వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో నడవడం వల్ల వారు అనతి కాలంలోనే తీసుకున్న డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేసారంట!

హనుమ ఇచ్చే అప్పుతో విజయం ఖాయం
హనుమ ఖాతా నుంచి అప్పు తీసుకుని ఏ వ్యాపారం చేసినా విజయం తధ్యమన్న భావన ఆ ఊరిలో క్రమంగా పెరగడంతో చిన్న పెద్ద వ్యాపారులందరు ఎంతో కొంత మొత్తం హనుమ నుంచి అప్పుగా తీసుకోవడం ప్రారంభించారు. అలా ఆ ఊర్లో అందరూ వ్యాపారంలో విజయం సాధించసాగారు.

పేదలే కాదు ధనికులు కూడా!
హనుమ నుంచి అప్పు తీసుకుని వ్యాపారం చేస్తే విజయం ఖాయమన్న సంగతి ప్రత్యక్షంగా చూసిన ధనిక వ్యాపారాలు కూడా తమ వ్యాపారం నిమిత్తం స్వామి నుంచి కొంత మొత్తాన్ని అప్పుగా తీసుకోవడం ప్రారంభించారు. దాంతో ఆలయ నిర్వాకులు ఊరి వారికి వడ్డీకి హనుమ డబ్బును ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. ఆ వచ్చే వడ్డీ డబ్బును ఆలయ నిర్వహణ కోసం, అభివృద్ధి కోసం వినియోగిస్తున్నారు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది నిజం!

ఈ వింతను గురించి తెలిసి అనేకమంది వ్యాపారులు తమ వ్యాపారాభివృద్ధి కోసం ఇప్పుడు ఈ గ్రామానికి క్యూ కడుతున్నారంట! డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవడానికి కాకున్నా ఒక్కసారి మధ్యప్రదేశ్ వెళ్లి ఈ హనుమంతుని దర్శిస్తే ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు తొలగుతాయన్న ప్రచారం కూడా జనబాహుళ్యంలో ఉంది. మనం కూడా ఈ హనుమ ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం.
జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

BIBROD HANUMAN TEMPLE LOCATION
LOAN GIVING HANUMAN TEMPLE IN MP
HANUMAN MIRACLE TEMPLE
LOAN HANUMAN TEMPLE INDIA
LOAN GIVING HANUMAN TEMPLE

