అలనాటి శిల్పకళకు అందమైన ఆనవాలు- లేపాక్షి వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం!
మన ప్రాచీన ఆలయాలు భారతీయ సంస్కృతి, శిల్పకళ, విజ్ఞాన, ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ప్రతీకలు. రామాయణ గాథతో ముడిపడి ఉన్న ఓ అద్భుత ఆలయ విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
Published : November 4, 2026 at 4:54 AM IST
Lepakshi Veerabhadra Swamy Temple : మన దేశంలో అనేక ప్రాచీన ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆనాటి శిల్పకళా వైభవానికి తార్కాణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ ఆలయాలు కేవలం ప్రార్థనా మందిరాలు మాత్రమే కావు. అవి భారతీయ సంస్కృతి, అద్భుత శిల్పకళ, విజ్ఞాన, ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి సజీవ సాక్ష్యాలు. మన పూర్వీకులు మనకందించిన అమూల్యమైన జ్ఞాన నిధులు. అపారమైన కళా సంపదకు అద్భుతమైన నిదర్శనంగా నిలుస్తూ, రామాయణ గాథతో ముడిపడి ఉన్న ఓ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
లేపాక్షి వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో వెలసిన లేపాక్షి క్షేత్రం ఒక ప్రసిద్ధ చారిత్రక దేవాలయం. అలనాటి అద్భుతమైన శిల్పకళా సంపదకు, ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో శివుని ఉగ్ర స్వరూపమైన శ్రీ వీరభద్ర స్వామి కొలువై ఉన్నారు. ఈ ప్రాచీన క్షేత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
చారిత్రక నేపథ్యం
విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో నిర్మించిన ఈ దేవాలయం అపూర్వమైన శిల్పాలు, అద్భుతమైన చిత్రకళ, విశిష్టమైన నిర్మాణశైలితో భక్తులను, చరిత్రాభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. 16వ శతాబ్దంలో విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవర్తుల కాలంలో అచ్యుతరాయుల కొలువులో ఉన్న విరూపణ్ణ, వీరన్న అనే అధికారులు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి.
స్థల పురాణం
అతి ప్రాచీన ఈ ఆలయంలో ప్రధాన దైవం శివుని ఉగ్రరూపమైన వీరభద్ర స్వామి. లేపాక్షి నగరానికి దక్షిణం వైపున నిర్మించి ఉన్న ఈ ఆలయంలో వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం, ఏకశిలా నంది ప్రధాన ఆకర్షణలు. వీరభద్ర స్వామి ఆలయంలోని శిల్ప సంపదలో అత్యంత విశేషమైనది. ఇక సుమారు 15 అడుగుల ఎత్తు, 22 అడుగుల పొడవుతో ఏకశిలపై చెక్కిన మహాకాయ నంది విగ్రహం భారతీయ శిల్పకళా వైభవానికి అద్భుతమైన నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
పురాణ ప్రాశస్త్యం
స్కాంద పురాణం ప్రకారం 108 శైవ క్షేత్రాలలో లేపాక్షి కూడా ఒకటిగా ఉంది. ఇక్కడి వెలసిన పాపనాశేశ్వర స్వామిని అగస్త్య మహర్షి ప్రతిష్ఠించారని స్థలపురాణం చెబుతుంది. ఈ క్షేత్రంలో పాపనాశేశ్వరుడు, రఘునాథమూర్తి ఒకరికొకరు ఎదురుగా ఉండటం విశేషం.
లేపాక్షి పేరు వెనుక రామాయణ సంబంధిత స్థలపురాణం
సీతమ్మవారిని రావణాసురుడు అపహరించుకుని వెళ్తున్న సమయంలో, ఆమెను రక్షించేందుకు జటాయువు రావణునితో వీరోచితంగా యుద్ధం చేశాడని రామాయణ గాథ చెబుతుంది. ఆ యుద్ధంలో తీవ్రంగా గాయపడిన జటాయువు ఈ ప్రాంతంలో సొమ్మసిల్లి పడిపోయాడు. కొంతకాలం తరువాత సీతమ్మను అన్వేషిస్తూ శ్రీరాముడు ఈ ప్రాంతానికి చేరుకుంటారు. అప్పుడు శ్రీరాముని రాక కోసమే కొన ప్రాణంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న జటాయువు సీతమ్మవారి జాడ గురించి శ్రీరామచంద్రునికి వివరించాడని స్థలపురాణం చెబుతుంది.
లేపాక్షి పేరు ఇలా వచ్చింది
అప్పుడు జటాయువు త్యాగానికి కృతజ్ఞతగా శ్రీరాముడు జటాయువును "లే పక్షీ!" అని ప్రేమగా సంబోధించి అతనికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడని, ఆనాటి నుంచి ఈ ప్రాంతానికి లేపాక్షి అని పేరు వచ్చిందని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
లేపాక్షి వీరభద్ర స్వామి క్షేత్రంలో గర్భాలయంలో వీరభద్ర స్వామి కొలువై ఉన్నారు. గర్భగుడిలో శ్రీ వీరభద్ర స్వామి ఉత్తరం వైపు తిరిగి నిలబడి దర్శనమిస్తారు. ధ్వజస్తంభానికి ఇరువైపులా రెండు పొడవైన, బహు స్తంభాల మండపాలు ఉన్నాయి.
ఉపాలయాలు
గర్భగుడి చుట్టూ అనేక ఉప ఆలయాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది ఏక అంతస్తు గోపురం కింద వెలసిన గణపతి ఆలయం. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే శ్రీ పాపవినేశ్వర స్వామివారు దర్శనమిస్తారు. ఈ స్వామి నాగభరణం నంది వాహనంతో కూడిన శివలింగ రూపంలో గపతికి ఎదురుగా కనిపిస్తారు. ఆ పక్కనే ఉన్న ఆలయంలో పార్వతి దేవి నిలబడి ఉన్న భంగిమలో దర్శనమిస్తారు. గణపతి, పాపవినేశ్వర, పార్వతి పశ్చిమాభి ముఖంగా వెలసి ఉండడం విశేషం.
అద్దంలో దుర్గమ్మ దర్శనం
ఈ పక్కనే వెలసి ఉన్న నవగ్రహ ప్రాంగణంలో ఉన్న నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణ చేసే సమయంలో తూర్పు ముఖంగా ఉన్న ఉప ఆలయాలు కనిపిస్తాయి. వాటిలో నాగభరణంతో కూడిన శివలింగ రూపంలో ఉన్న రామలింగం ఉంటుంది. ఇవేకాక హనుమ లింగం, భద్రకాళి, రఘునాథ స్వామి కూడా కొలువై ఉన్నారు. ఆ పక్కనే దుర్గాదేవి ఆలయాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. స్థలాభావం వల్ల, దుర్గాదేవి విగ్రహం వాయువ్య దిశగా ఏటవాలుగా కనిపిస్తుంది. అందుచేత భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఆలయ నిర్వాహకులు దుర్గాదేవి విగ్రహానికి ముందు ఒక పెద్ద అద్దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ అద్దం ఉండటం వల్ల భక్తులు ఆమెను నేరుగా లేదా అక్కడ ఉంచిన అద్దం ద్వారా దర్శించుకోవచ్చు.
వేలాడే స్తంభం
ఆలయ మండపంలో ఉన్న 70 స్తంభాలలో ఒకటి కింద భూమికి ఆనకుండా కొంచెం పైకి తేలి ఉంటుంది. ఈ స్తంభం కింద నుంచి పలుచని వస్త్రాన్ని లేదా కాగితాలను సులభంగా జరపవచ్చు. ఇది ఆనాటి శిల్పుల అద్భుతమైన నైపుణ్యానికి, ఇంజినీరింగ్ విజ్ఞానానికి నిదర్శనం.
కుడ్యచిత్రాలు
ఆలయ పైకప్పులపై చిత్రించి ఉన్న సహజ రంగుల కలంకారి చిత్రాలు, శివపార్వతుల కల్యాణం, అష్టదిక్పాలకులు, పురాణ గాథల చిత్రాలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. శిల్పం, చరిత్ర, పురాణం, భక్తి ఇవన్నీ కలిసిన అపూర్వ క్షేత్రం లేపాక్షి. మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన ఈ అపురూపమైన దేవాలయాలు, శిల్పకళా సంపదను కాపాడుకుందాం! భావితరాలకు భద్రంగా అందిద్దాం. మనం కూడా లేపాక్షి శ్రీ వీరభద్ర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ వీరభద్ర స్వామినే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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