లలితా పంచమి 2026 ఎప్పుడు? లలితా త్రిపురసుందరీ దేవి పూజా విధానం, సువాసిని పూజ విశేషాలు ఇవే!
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి రోజున జరుపుకునే లలితా పంచమి అమ్మవారి ఆరాధనకు విశేషమైన పర్వదినంగా భావిస్తారు. భండాసురుడిని సంహరించి దేవతలను రక్షించిన లలితా త్రిపురసుందరీ దేవి అవతారం వెనుక ఉన్న పురాణగాథను తెలుసుకుందాం.
Published : October 15, 2026 at 2:41 AM IST
Lalitha Panchami Navaratri Day 5 2026 : శరన్నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు శ్రీ లలితా పంచమి పర్వదినంగా జరుపుకొంటాం. ఈ రోజు బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారు లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజు లలితాదేవి ఆరాధన విశేషంగా చేస్తారు. దేవీభాగవతం, కాళికా పురాణం తదితర పురాణాల్లో శ్రీ లలితా దేవి అవతార ప్రసక్తి ఉంది. ముల్లోకాలను కాపాడే ఆ జగన్మాత అవతార పరమార్ధాన్ని, ప్రయోజనాన్ని తెలుసుకుందాం.
లలితా పంచమి ఎప్పుడు?
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమిని లలితా పంచమి అంటారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 15, గురువారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి సందర్భంగా ఈ రోజునే లలితా పంచమి పర్వదినాన్ని జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. శరన్నవరాత్రుల్లో ఎంతో విశేషమైన ఈ లలితా పంచమి గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
దేవతలూ పూజించే లలితాదేవి!
ఆశ్వయుజ శుక్లపక్ష పంచమి శ్రీ లలితా పంచమి. శరన్నవరాత్రుల్లో ఈ పంచమిని లలితాదేవి జన్మోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. పురాణాల ప్రకారం శ్రీ లలితా దేవిని పూజించడం వలన అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయని తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా శ్రీ లలితాదేవి ఆవిర్భావం వెనుక ఉన్న పురాణగాథను స్మరించుకుందాం.
ఎవరీ లలితాదేవి?
పరమేశ్వరుని త్రినేత్రం నుంచి ఉద్భవించిన అగ్నికీలల్లో మన్మథుడు దహించిపోయాడు. ఆ భస్మం నుంచి భండాసురుడనే అసురుడు ఉద్భవించాడు. ఈ భండాసురుడు లోక కంటకుడిగా మారి దేవతలను, ఋషులను, మునులను, ముల్లోకాలను పీడించసాగాడు. అప్పుడు ఆ జగజ్జనని ఆదిశక్తి లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా ఆవిర్భవించింది. దేవతలకు అభయమిచ్చి భండాసురుని సంహరించి ముల్లోకాలను కాపాడింది. తనను శరణుజొచ్చిన దేవతలను, మునులను సంరక్షించింది. ఆశ్వయుజ శుక్లపక్ష పంచమి రోజు శ్రీ లలితాదేవి ఆవిర్భవించింది. అందుకే ఆరోజు నుంచి ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమిని లలితా పంచమిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది. ఈ సందర్భంగా లలితా పంచమి రోజు లలితా త్రిపురసుందరీదేవిని ఎలా పూజించాలో చూద్దాం.
లలితా త్రిపురసుందరీ దేవి పూజా విధానం
లలితా పంచమి రోజు సూర్యోదయం తోనే స్నానమాచరించి నిత్యకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి. సంధ్యావందనాది కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకోవాలి. సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ఈ రోజు వీలయితే నదీస్నానం చేయడం ఎంతో మంచిది. నదీస్నానం అనంతరం నదీతీరం నుంచి కొంత ఇసుకను సేకరించి ఇంటికి తెచ్చుకోవాలి. ఆ ఇసుకను కొత్త కుండలో పెట్టి పూజ మందిరంలో ఉంచి, ఆ కుండపై శ్రీ లలితాదేవి చిత్రపటాన్ని ఉంచాలి. అమ్మవారి సమక్షంలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలు? ఏ నైవేద్యం?
పసుపు రంగు చేమంతులతో, ఎరుపు రంగు గులాబీలు, మందారాలు, కనకాంబరాలతో లలితాదేవి చిత్రపటాన్ని అలంకరించాలి. అమ్మవారికి లేత నారింజ రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. అక్షింతలు, పారిజాత కుసుమాలు చేత పట్టుకుని భక్తిశ్రద్ధలతో లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. అనంతరం అమ్మవారికి కదంబ ప్రసాదం, పులిహోర, బూరెలు, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి.
ఈ పారాయణలు చేయడం శుభకరం
శ్రీ లలితా పంచమి రోజు శ్రీ లలితా పంచరత్నం, శ్రీ లలితా పంచవింశతి నామ స్తోత్రం పఠించాలి. ఒకవైపు లక్ష్మీదేవి, మరోవైపు సరస్వతీదేవి ఇరువైపులా నిలబడి వింజామరలు వీస్తుండగా శ్రీచక్ర అధిష్ఠాన శక్తిగా కొలువుదీరిన శ్రీ లలితా పరాభట్టారిక భక్తుల కష్టాలు తొలగించి, అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తుంది.
సువాసిని పూజ
శ్రీ లలితా పంచమి పర్వదినం రోజు సువాసిని పూజ విశేషంగా చేస్తారు. ఈ పూజలో భాగంగా ముత్తైదువులను అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి పూజిస్తారు. సువాసిని పూజ చేసే వారు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి ఇల్లు వాకిళ్లు శుభ్రం చేసుకుని ఇంటిని, పూజామందిరాన్ని చక్కగా అలంకరించుకోవాలి. పూజామందిరంలో లలితాదేవిని ప్రతిష్టించుకోవాలి. ఇంటికి ముత్తైదువులను ఆహ్వానించాలి. ఇంటికి వచ్చిన సువాసినులకు ముందుగా పాదాలకు పసుపు పూసి, పారాణి పెట్టాలి. ముత్తైదువులకు భోజనం పెట్టాలి. తమలపాకులు, అరటి పండ్లు, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, పువ్వులు, చీర, రవికె వంటి సుమంగళి ద్రవ్యాలు అందించాలి. ముత్తైదువులను అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి.
సువాసిని పూజాఫలం
లలితా పంచమి రోజు సువాసిని పూజ చేసుకున్న వారు శ్రీ లలితా దేవి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు. ఆ తల్లి అపారమైన కరుణతో ఆ వంశంలో ఎన్నటికీ ఎవరికీ కూడా వైధవ్య బాధలుండవు. లలితాదేవి తనని కొలిచిన భక్తుల దారిద్ర దుఃఖాలు నశింపచేస్తుంది. కుంకుమ పూజలు చేసిన వారికి మాంగళ్య సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.
ఏ శ్లోకం పఠించాలి?
లలితా పంచమి నాడు శ్రీ లలితాదేవి దేదీప్యమైన మూర్తిని మనస్సులో ప్రతిష్టించుకుని, 'ఓం శ్రీ మాత్రే నమః' అని వీలైనన్ని సార్లు జపించుకుంటే ఆ చల్లని తల్లి కరుణాకటాక్షాలు తన భక్తులపై ప్రసరింపజేస్తుంది. అలాగే 'సచామర రమావాణి సర్వ దక్షిణ సేవితా' అనే శ్లోకాన్ని 108 సార్లు పఠించాలి. రానున్న లలితా పంచమి రోజు మనం కూడా ఆ లలితా పరాభట్టారికను పూజిద్దాం మాంగళ్య సౌభాగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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