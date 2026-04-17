శుక్రవారం+ అమావాస్య- లక్ష్మీదేవిని ఉసిరికాయతో ఆరాధిస్తే అఖండ ఐశ్వర్యం- పూజ చేసుకోండిలా!

లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు అత్యంత శుభప్రదమైన అమావాస్య- ఉసిరికాయతో పూజా విధానం ఇలా!

LAKSHMI PUJA WITH AMLA ON AMAVASYA
LAKSHMI PUJA WITH AMLA ON AMAVASYA (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 5:57 AM IST

Lakshmi Puja with Amla on Friday Amavasya : శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి ఉసిరికాయ అత్యంత ప్రీతికరమైనది. సనాతన సంప్రదాయం లో ఉసిరికను శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావించి పూజిస్తారు. ఒక పేద ఇల్లాలు ఎండిన ఉసిరికను ఆదిశంకరులు దానం చేసినందుకు లక్ష్మీదేవి సంతోషించి ఆమె ఇంట్లో బంగారు ఉసిరికలను కురిపించిన వైనం మనకు తెలిసిందే! ఇక అమావాస్య తిథి అంటే లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ప్రీతికరం. శుక్రవారం అమావాస్య రెండు కలిసి వచ్చిన రోజు లక్ష్మీదేవికి ఉసిరికలతో చేసే పూజతో అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం, అమావాస్య రెండూ ఎప్పుడు కలిసి వచ్చాయి? ఆ రోజు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఉసిరికలతో ఎలా పూజ చేయాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శుక్రవారం - అమావాస్య ఇంతకంటే మంచి రోజు మరోటి ఉంటుందా?
ఏప్రిల్ 17, శుక్రవారం అమావాస్య తిథి రెండూ కలిసి రావడం వలన ఈ రోజు లక్ష్మీదేవి పూజకు విశిష్టమైనదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇలా రెండు కలిసి వచ్చిన రోజు మాత్రమే కాకుండా శుక్రవారం రోజుల్లో సాయంత్రం వేళ ఉత్తర భారతదేశంలో శీ మహాలక్ష్మీదేవికి ఉసిరికాయ దీపాలను వెలిగిస్తారు. దీనివల్ల శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి కరుణాకటాక్షాలు, అనుగ్రహం కలుగుతుందని వారి ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఇక శుక్రవారం అమావాస్య కలిసి వచ్చిన ఈ పవిత్రమైన రోజున లక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైన ఉసిరికలతో ఎలా ఆరాధించాలో చూద్దాం.

  • శుక్రవారం సంధ్య సమయంలో ఉసిరికాయ దీపంతో శ్రీమహాలక్ష్మీదేవికి హారతి సమర్పిస్తే ఇంట్లో ఉన్న దరిద్రం సమూలంగా నశిస్తుంది.
  • శుక్రవారం సాయంత్రం లక్ష్మీదేవి సమక్షంలో ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేసి ఆది శంకరాచార్యుల వారు రచించిన కనకధారా స్తోత్రాన్ని మూడు సార్లు పఠించాలి. తరువాత ఉసిరికాయ గుజ్జు, బెల్లంతో తయారు చేసిన బొబ్బట్లు కానీ, ఉసిరికాయ పంచదారతో చేసిన హల్వా కానీ శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి నివేదించడం వల్ల శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో సిరిసంపదలు నట్టింట్లో తాండవమాడుతాయి.
  • అమావాస్య శుక్రవారం కలిసి వచ్చిన రోజు ఇంట్లో కానీ, ఆలయంలో కానీ శ్రీలక్ష్మి గణపతి హోమాన్ని జరిపించి, హోమం పూర్ణాహుతి లో ఉసిరికాయను సమర్పించడం వలన నవనిధులు లభిస్తాయి.
  • అప్పుల బాధ నుంచి విముక్తి బయటపడాలంటే శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి ఆలయంలో ఉసిరికాయ మీద నెయ్యితో తడిపిన వత్తులు వేసి దీపాలు వెలిగించాలి.
  • శుక్రవారం రోజు ఉసిరికాయ గుజ్జుతో తయారు చేసిన పులిహోర, ఉసిరికాయ పచ్చడి శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి నైవేద్యంగా నివేదించిన తరువాత ముత్తయిదువులకు వాయనం ఇస్తే రావనుకున్న మొండి బకాయిలు సైతం వసూలు అవుతాయి.
  • కొందరు నిష్టాగరిష్టులు ఇంట్లో శ్రీచక్రాన్ని ఉంచి పూజలు చేస్తుంటారు. అలాంటివారు ఉసిరికాయను శ్రీలక్ష్మీదేవి 'శ్రీ' చక్రానికి నైవేద్యంగా నివేదించిన తరువాత దాన్ని అందరికీ పంచితే ఇంట్లో సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి.
  • శుక్రవారం అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజు ఉదయాన్నే నిత్య పూజ పూర్తయ్యాక శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి కవచం, లక్ష్మీదేవి హృదయ స్తోత్రాన్ని పఠించిన తరువాత ఉసిరికాయను దానం చేస్తే కొన్ని తరాల నుంచి బాధిస్తున్న దరిద్రం నుంచి విముక్తి పొంది లక్ష్మీ కటాక్షానికి నోచుకుంటారు.
  • శుక్రవారం రోజు ఉదయాన్నే లక్ష్మీదేవికి తామర పూలు సమర్పించి అనంతరం శ్రీ సూక్తం పఠించాలి. అటు తరువాత శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవికి ఉసిరికాయ, పాలు నైవేద్యంగా నివేదిస్తే ఇంట్లో వృథా ఖర్చులు తగ్గి ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది.
  • ఉసిరికాయ చెట్టుకి ప్రతి శుక్రవారం పూజ చేసిన తరువాత నీళ్లు పోస్తూ నమస్కరిస్తే ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ సిరుల తల్లి స్థిర నివాసం ఉంటుంది.
  • ప్రతిరోజూ రోజూ పూజ చేసే ప్రదేశంలో శంఖం పక్కన ఈశాన్య దిశగా ఉసిరికాయని పెట్టినట్లయితే కుటుంబంలో ప్రశాంతత, శాంతి నెలకొంటాయి.
  • ఉసిరికాయ ఊరగాయను ఇరుగు పొరుగు వారికి కానీ, బంధువులకు కానీ పంచితే కుటుంబ కలహాలు తొలగిపోయి ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు, శాంతి చేకూరి ప్రశాంతమైన జీవనాన్ని సాగిస్తారు.
  • శుక్రవారం రోజు ఉసిరికాయను డబ్బులు భద్రపరిచే స్థలంలో ఉంచినట్లయితే ధనం వృద్ధి చెందుతుంది. ఇలా ఉంచిన ఉసిరికాయ ఎండి పోయాక పారే నీటిలో కలిపి మరో కొత్త ఉసిరికాయను పెడుతూ ఉండాలి.
  • శుక్రవారం సాయంత్రం తులసికోట ముందు ఉసిరికాయ దీపాలను వెలిగించినట్లయితే ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలుగుతాయి.
  • వివాహం కావాల్సిన కన్యలు శుక్రవారం ముత్తైదువులకు తాంబూలంలో ఉసిరికాయలు ఉంచి తాంబూలం ఇచ్చి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీనుకుంటే సిరిసంపదలు ఉన్న ఇంట్లోని వరునితో వివాహం జరుగుతుంది.
  • వ్యాపారంలో డబ్బు ఉంచే ప్రదేశంలో ఉసిరికాయను ఉంచితే ధనం ఎన్నటికీ తరగదు. అన్ని కార్యాలలో జయం, వ్యాపారంలో అధిక లాభాలు సిద్ధిస్తాయి.

రానున్న శుక్రవారం అమావాస్య రోజు మనం కూడా శ్రీలక్ష్మి దేవిని ఉసిరికాయలతో పూజిద్దాం. అష్టైశ్వర్యాలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మిదేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

