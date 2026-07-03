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శుక్రవారం ఇలా చేస్తే శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షం ఖాయం- లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ నివసిస్తుందో తెలుసా?

మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం పొందాలంటే చేయాల్సిన పూజలు- ఆమెకు ఇష్టమైన గుణాలు- లక్ష్మీదేవి ఎవరిని అనుగ్రహిస్తుంది? ఎక్కడ నివసిస్తుంది? శుక్రవారం సిరుల తల్లిని ఎలా ఆరాధించాలి? అనే విశేషాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

Lakshmi Devi Puja On Friday
Lakshmi Devi Puja On Friday (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 3:32 AM IST

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Lakshmi Devi Puja On Friday : సిరి సంపదలు, సౌభాగ్యానికి, శక్తికి, సౌందర్యానికి ప్రతీక లక్ష్మీదేవి. పాల సముద్రం నుంచి ఉద్భవించి, శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఇష్టసఖియై సంపదలకు అధిదేవతగా లక్ష్మీదేవి విరాజిల్లుతోంది. తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల దారిద్య్రాలను పారద్రోలి, భక్తుల కష్టాలు తొలగించడానికి కనకధారాలు కురిపించే కరుణామయి శ్రీ మహాలక్ష్మి. అందరికీ ఏడాదికోసారి జన్మదినం ఉంటే శ్రీమహాలక్ష్మికి మాత్రం ప్రతి శుక్రవారం జన్మదినమే! శుక్రవారం తనను పూజించిన వారికి వరాల జల్లులు కురిపించే లక్ష్మీదేవి గురించి ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సకలం లక్ష్మీ స్వరూపమే!
జీవితంలో మనం అనుభవించే లాభం, సంపద, అభివృద్ధి, యోగం, క్షేమం, ఆరోగ్యం అన్ని లక్ష్మీ స్వరూపాలే అని రుగ్వేదం చెబుతోంది. అందుకే ఆరోగ్యం కలిగి ఉండడం కూడా ఐశ్వర్యానికి సంకేతమే! అందుకే వీటిల్లో ఏది లభించినా అది మన స్వార్జితమని అహంకరించకుండా అదంతా లక్ష్మీ కటాక్షమని వినయంగా తలచిన వారి ఇంటనే లక్ష్మీదేవి స్థిర నివాసం ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.

దుబారాతో దూరం
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంగా మనకు సంక్రమించిన సిరిసంపదలు మన అవసరాలకు సుఖభోగాలకు కొంత వరకు ఖర్చు చేయాల్సిందే! కానీ డబ్బు దుబారా చేయడం మంచిది కాదు. అవసరాలకు కూడా వాడకుండా లోభత్వంతో ఉండడం ఎంత తప్పో, అవసరానికి మించి దుబారా చేయడం కూడా అంతే తప్పు. అందుకే లక్ష్మీదేవి ఇటు లోభి ఇంట, అటు దుబారా చేసే వారి ఇంట కూడా స్థిరంగా ఉండదు.

అష్టలక్ష్ములుగా అనుగ్రహిస్తూ
శ్రీ మహా విష్ణువు దశావతారాలు స్వీకరించి భక్తులను ఎలా ఆదుకున్నాడో, అదే మాదిరి సిరుల తల్లి కూడా అష్టలక్ష్ములుగా అవతరించి తనను ఆశ్రయించిన వారిని అనుగ్రహిస్తోంది. ప్రాణశక్తిని ప్రసాదించే ఆదిలక్ష్మిగా, ఆహారాన్ని కటాక్షించే ధాన్యలక్ష్మిగా, ధైర్యాన్ని ప్రసాదించే ధైర్యలక్ష్మిగా, పేరుప్రతిష్ఠలు చేకూర్చే గజలక్ష్మిగా, సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే సంతానలక్ష్మిగా, విజయాలు కలిగించే విజయలక్ష్మిగా, జ్ఞాన ప్రదాత అయిన విద్యాలక్ష్మిగా, ఐశ్వర్యాన్ని సిద్ధింపజేసే ధనలక్ష్మిగా అష్టలక్ష్మీ తత్వంతో విరాజిల్లే లక్ష్మీదేవిని భక్తితో కొలిస్తే సకల అభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయి.

శుద్ధలక్ష్మి
సిరి సంపదలు ప్రసాదించే శ్రీలక్ష్మిని శుద్ధలక్ష్మిగా కూడా కీర్తిస్తారు. శుద్ధలక్ష్మి అంటే శుచి శుభ్రత ఉన్న ఇళ్లు లక్ష్మీదేవికి నిలయాలు. అందుకే ఇంటిని, ఇంటి పరిసరాలను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

ఎవరిలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది?
ఒకసారి రుక్మిణి దేవి లక్ష్మీదేవితో 'నీవు ఎవరిలో కొలువై ఉంటావని ప్రశ్నించగా' అప్పుడు లక్ష్మీదేవి 'పరుల శ్రేయస్సు కోరే వారిలో, శాంత స్వభావం కలిగిన వారిలో, పరోపకార బుద్ధి కలిగిన వారిలో, అతిథి అభ్యాగతులను ఆదరించే వారిలో, సమయాన్ని సద్వినియోగ చేసుకునే వారిలో, నిరంతరం పని పట్ల నిబద్దత చూపే వారిలో తాను సదా కొలువై ఉంటానని' చెప్పిందంట!

లక్ష్మీ స్థానాలు
ఒకసారి ధర్మరాజు భీష్మునితో లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ కొలువై ఉంటుందని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు భీష్ముడు 'సత్యం, దానం, వ్రతాలు, జలం, అగ్ని, వాయువు, పచ్చని పంట పొలాలు, గోవు, ఏనుగు కుంభస్థలం, ఇంటి గడప, ఇల్లాలి నుదుట సింధూరం, పసిపాపల నవ్వుల్లో, నిరంతరం ధర్మకార్యాలు జరిగే ఇంట్లో ధనలక్ష్మి శాశ్వతంగా నివసించి ఉంటుందని' తెలిపాడు.

శుక్రగ్రహ అనుగ్రహం కోసం
నవగ్రహాల్లో శుక్రగ్రహానికి అధిదేవత లక్ష్మీదేవి. శుక్రగ్రహం ధనానికి, సుఖభోగాలకు, బంగారానికి ప్రతీక. శుక్రగ్రహం అనుకూలతతోనే ఇవన్నీ పొందగలం. అయితే శుక్రగ్రహం అనుకూలించాలంటే లక్ష్మీదేవిని శుక్రవారాల్లో పూజించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా శుక్రవారం కనకధారా స్తోత్రం పారాయణ చేస్తే సిరిసంపదలు కొబ్బరికాయ లోకి నీరు వచ్చినట్లుగా వచ్చి చేరుతాయని మహర్షుల వాక్కు.

మంచిమాటలో కూడా నివసించే శ్రీదేవి
'జిహ్వాగ్రే వర్థతే లక్ష్మీ' అని మన సనాతన ధర్మంలో వివరించి ఉంది. అంటే మన నాలుక చివరన ఎప్పుడు లక్ష్మీదేవి నివసించి ఉంటుందంట! అందుకే పరుషంగా మాట్లాడేవారి నుంచి లక్ష్మీదేవి దూరంగా వెళ్లిపోతుంది. ఇతరులను దుర్భాషలాడినా, వ్యర్ధ ప్రసంగాలు చేసినా లక్ష్మీదేవి విడిచి వెళ్లిపోతుంది. సాత్విక స్వభావులు, మితభాషణం, ప్రియ భాషణం, సత్యవాక్కు పలికే వారిని ఆ సిరుల తల్లి ఎన్నటికీ విడిచి పెట్టదు. శుక్రవారం రోజు శ్రీ మహాలక్షి తత్వం, ఆమె నివసించే స్థానాలు గురించి చదివినా, విన్నా లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. శ్రీదేవికి ప్రియమైన ఈ గుణాలు ఆచరిస్తే ఆ తల్లి ఎన్నటికీ తరగని సంపద కటాక్షిస్తుంది.
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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