ఎంత సంపాదించినా డబ్బు నిలవడంలేదా? ఉప్పుతో ఈ ఐశ్వర్య దీపం పెడితే ఆర్థిక కష్టాలు తీరుతాయ్!

ఐశ్వర్య దీపం ఎలా పెట్టాలి? పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటో తెలుసా?

Lakshmi Devi Aiswarya Deepam
Lakshmi Devi Aiswarya Deepam (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 4:27 AM IST

3 Min Read
Lakshmi Devi Aiswarya Deepam Ritual : హిందూ పురాణాల ప్రకారం లక్ష్మీదేవి సంపదకు అధిదేవత. ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఉంటే సిరి సంపదలకు లోటుండదు. పూర్వకర్మ ఫలంగా ఒక్కోసారి దారిద్య్ర బాధలు వెంటాడుతాయి. ఎంత సంపాదించినా సంపద నిలవదు. వచ్చింది వచ్చినట్టు ఖర్చయి పోవడం, చిన్న చిన్న అవసరాల కోసం కూడా అప్పులు చేయాల్సి రావడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగించే ఐశ్వర్య దీపం పెట్టడం వలన ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఐశ్వర్య దీపం అంటే ఉప్పుతో పెట్టే దీపం. ఈ ఐశ్వర్య దీపం ఎందుకు పెడతారు ఎలా పెడతారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఐశ్వర్య దీపం ఎవరు పెట్టాలి?
ఎంత సంపాదించినా సంపద నిలవకుండా ఉండేవారు, వ్యాపారంలో లాభాలు లేకుండా నష్టాలతో ఇబ్బందులు ఉన్నవారు, చాలీచాలని ఆదాయంతో ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొనే వారు, రుణ బాధలు అధికంగా ఉన్నవారు, నరదిష్టి వల్ల వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొనే వారు, అసలు ఏ ఆదాయం ఉపాధి లేని వారు ఈ ఐశ్వర్య దీపం పెట్టడం వలన లక్ష్మీ కటాక్షం పొందవచ్చు. ఇంతకూ ఈ ఐశ్వర్య దీపం ఎలా పెట్టాలి, ఎప్పుడు పెట్టాలి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఐశ్వర్య దీపం ఎలా పెట్టాలి!
ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం సమయంలో రెండు పెద్ద ప్రమిదలు తీసుకొని, ఆ ప్రమిదలకు పసుపు కుంకుమ రాయాలి. భూశుద్ధి చేసి బియ్యం పిండి పసుపు కుంకుమలతో ముగ్గు వేసి రెండు ప్రమిదలు ఒకదానిపై ఒకటి ఒకటిగా పెట్టి అందులో ఒక పావు కిలో రాళ్ల ఉప్పు వేసి, దానిపైన పసుపు కుంకుమ చల్లాలి. తరువాత రెండు చిన్న ప్రమిదలు తీసుకుని ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టి వాటిని పసుపు కుంకుమ పూలతో అలంకరించాలి. ఇప్పుడు ఈ చిన్న ప్రమిదల్లో ఆవు నెయ్యి నిండుగా పోసి అందులో రెండు వత్తులు వేసి రెండింటిని ఒకటిగా చేసి అగరుబత్తితో దీపాన్ని వెలిగించాలి.

ఇవి పఠించాలి
ఐశ్వర్య దీపం వెలిగించేటప్పుడు 'దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి జనార్ధన దీపో హరతుమే పాపం సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే' అనే శ్లోకం చదువుకోవాలి. అనంతరం ఈ ఐశ్వర్య దీపాన్ని లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావించి పరమాన్నం కానీ, పాలు పళ్లు కానీ, పటికబెల్లం, కొబ్బరికాయ ఏదైనా శక్తికొద్దీ నైవేద్యంగా పెట్టి , లక్ష్మీ, వేంకటేశ్వరస్వామి స్త్రోత్రం చదువుకోవాలి. అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం, కనకధార స్తోత్రం కూడా చదువుకుంటే మంచిది.

ఉప్పు ఏమి చేయాలి?
దీపారాధన కోసం పెద్ద ప్రమిదల్లో పోసిన ఉప్పును మరుసటి రోజైన శనివారం రోజు ఏదైనా ప్రవహించే నదిలో కలపాలి. లేదంటే కొబ్బరిచెట్టు మొదట్లో వేసి నీరు పోయవచ్చు. ఇది వీలు కాకపోతే ఈ ఉప్పును ఎవరు తొక్కని ప్రదేశంలో వేయవచ్చు.

ఐశ్వర్య దీపం ఎన్ని వారాలు వెలిగించాలి?
తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నవారు 11 లేదా 16 శుక్రవారాలు ఈ ఐశ్వర్య దీపాన్ని వెలిగించడం వల్ల సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. 41 శుక్రవారాలు ఈ ఉప్పు దీపం పెట్టే వారికి శాశ్వతంగా ధనానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా పౌర్ణమి శుక్రవారం కలిసి వచ్చిన రోజు ఈ ఐశ్వర్య దీపం వెలిగిస్తే జీవితంలో అసలు ధనానికి లోటుండదని శాస్త్రవచనం.

ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
వేగవంతమైన కచ్చితమైన ఫలితాలు కోసం ఐశ్వర్య దీపాన్ని ఇంటికి ఈశాన్యం మూల పెట్టడం శుభప్రదం. ఐశ్వర్య దీపాన్ని రాళ్ల ఉప్పు పైన పెట్టడమే సంప్రదాయం. ఈ ఐశ్వర్య దీపాన్ని వయో లింగ భేదం స్త్రీలు, పురుషులు, పెద్దలు , చిన్నలు ఎవరైనా వెలిగించవచ్చు.

మనం కూడా ప్రతి శుక్రవారం ఈ ఐశ్వర్య దీపాన్ని పెడదాం. ఐశ్వర్య లక్ష్మిని ఆహ్వానిద్దాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

