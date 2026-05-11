కాకతీయుల కళా వైభవానికి అద్దం 'కూసుమంచి గణపేశ్వర' క్షేత్రం- ఒక్క దర్శనంతో కొండంత ఆపదలు దూరం!
తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచిలో వెలసిన గణపేశ్వర స్వామి ఆలయం- కాకతీయుల అద్భుత నిర్మాణ శైలికి నిదర్శనం- భోళాశంకరుని కరుణతో కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం- ఈ చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్ర విశేషాలివే!
Published : May 11, 2026 at 4:54 AM IST
Kusumanchi Ganapeshwara Temple : మహాదేవుడు వెలసిన ఆలయాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కోకొల్లలుగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ఆలయాల చారిత్రక నేపథ్యం కారణంగా అవి ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి. పిలిస్తే పలికే దైవం శివుడు. కాసిని నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తే చాలు వరాలిచ్చే దైవం భోళాశంకరుడు. తన భక్తులను ఆపదల నుంచి గట్టెక్కించే ఈశ్వరునికి ఎందరో రాజులు ఆలయాలు నిర్మించి తమ భక్తిని చాటుకున్నారు. అలంటి ఓ చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందిన ఓ ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శివ భక్తులు ఈ రాజులు
కాకతీయుల కాలంలో శివాలయాల నిర్మాణం విస్తృతంగా జరిగింది. కాకతీయ రాజులు శివ భక్తులు కావడంతో, అనేక ప్రాంతాల్లో శివాలయాలను నిర్మించి ఆ ఈశ్వరునిపై తమ భక్తి శ్రద్ధలను చాటుకున్నారు. కాకతీయులు శివాలయాలను, ఆ ఆలయాల్లో ప్రతిష్టించిన శివలింగాలను తమ దైన శైలిలో రూపొందించారు. అందువలన ఆ ఆలయాలను చూడగానే అవి కాకతీయుల కాలం నాటివని చెప్పవచ్చు. ఆ విధంగా కాకతీయుల నిర్మాణశైలిలో ఆకట్టుకునే శివాలయమే కూసుమంచి శివాలయం. అలనాటి కాకతీయుల వైభవాన్ని చాటే ఈ ఆలయ విశేషాలు చూద్దాం.
కూసుమంచి శివాలయం ఎక్కడుంది?
కాకతీయులు నిర్మించిన ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలుగా ఈనాటికీ విరాజిల్లుతున్నాయి. అలాంటి క్షేత్రాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖమ్మం జిల్లాలో వెలసిన 'కూసుమంచి' శివాలయం కూడా ఒకటి. ఈ ఆలయాన్ని గణపతిదేవుడు నిర్మించినట్టు ఆలయంలో లభించే శాసనాల ఆధారంగా తెలుస్తోంది.
విజయాలకు కృతజ్ఞతగా
కూసుమంచి రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని 11-12వ శతాబ్దంలో కాకతీయ రాజులు నిర్మించారు. కాకతీయుల రాజైన గణపతి దేవునికి శివుడంటే అపారమైన భక్తి. యుద్ధాలలో తనకి అనేక విజయాలను కట్టబెట్టిన స్వామి వారి పట్ల కృతజ్ఞతతో ఆయన ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టు చెబుతారు. గణపతిదేవుడు కాలంలో కూసుమంచి రామలింగేశ్వరస్వామిగా పూజలందుకున్న శివుడు, గణపతిదేవుని తరువాతి కాలంలో ఆయన పేరును కలుపుకుని 'గణపేశ్వర స్వామి'గా ప్రసిద్ధిచెందాడు.
ఆలయ నిర్మాణ శైలి
గణపేశ్వరాలయం కూసుమంచి బస్ స్టాండ్ నుండి 1.7 కి.మీ దూరంలో ఉంది. కాకతీయులు రాజ్య అవసరాల కోసం, ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతత కోసం నిర్మించిన ఆలయాలలో ఒకానొక పురాతన చారిత్రక ఆధారమే ఈ కూసుమంచి గణపేశ్వరాలయం. ఈ ఆలయంలో ప్రకటితమయ్యే కాకతీయుల శిల్పరీతి అతి ప్రాచీనమైనదే కాకుండా అత్యంత విశిష్టమైనది కూడా! ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో సిమ్మెంటు సున్నం వంటి పదార్దాలు వాడకుండా కేవలం రాళ్లను అనుసంధానం అంటే ఇంటర్ లాకింగ్ విధానంలో నిర్మించడం విశేషం. పెద్ద పెద్ద రాళ్లకు గాడులూ, కూసాలు పద్ధతిలో బిగింపు చేయడం ద్వారా ఆలయాన్ని మొత్తం నిర్మించారు.
ఆలయ విశేషాలు
గణపేశ్వర ఆలయం అలనాటి కాకతీయుల వైభవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. రాతి పలకల వేదికను ఒకదానిపై ఒకటి వరుసలుగా పేరుస్తూ ఆలయాన్ని నిర్మించడం విశేషం. ఆలయంలోని స్తంభాలను కూడా అదే తరహాలో ఒక దానిపై ఒకటి నిలుపుతూ వారు చేసిన నిర్మాణం అద్భుతం. ఎటువంటి ఆధునిక నిర్మాణ పరికరాలు లేని ఆ రోజుల్లో ఇంతటి గొప్ప నిర్మాణం చేసిన ఖ్యాతి కాకతీయులకు దక్కుతుంది. గర్భాలయంలోని ప్రతిష్టించిన అందమైన శివలింగం కాకతీయుల శిల్పకళా వైభావానికి అద్దం పడుతున్నాయి.
ఇతర ఉపాలయాలు
గర్భాలయంలో గణపేశ్వర స్వామిని దర్శించిన అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువైన ఇతర ఉపాలయాలు కూడా భక్తులు దర్శించుకుంటారు. ప్రసిద్హి చెందిన ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో పార్వతీదేవి, గణపతి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి కూడా ఉపాలయాలున్నాయి. ఇక క్షేత్ర పాలకుడైన హనుమంతుని ఆలయం కూడా ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ఉంది.
ఆధ్యాత్మిక ఆనందం
చుట్టూ కొండలు, ప్రకృతి సౌందర్యం మధ్య నెలకొని ఉండే ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో పాటు ఆహ్లాదాన్ని కూడా పంచుతుంది. అందుకే ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా చారిత్రక పర్యాటక ప్రదేశంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది.
పూజోత్సవాలు
శివుడికి సోమవారం అంటే ఇష్టం కనుక ఇక్కడ ఈ రోజున ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. భక్తుల రద్దీ కూడా సోమవారం రోజు ఎక్కువగా వుంటుంది. ఇక గణపేశ్వరం క్షేత్రంలో ప్రధాన పండుగ మహాశివరాత్రి. 'మహాశివరాత్రి' సందర్భంగా ఇక్కడ విశేష పూజలు ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచే కాకుండా ఆంధ్రప్రాంతం నుంచి కూడా భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు. ఇక కార్తిక మాసం నెల రోజుల పాటు ఆలయంలో దీపోత్సవాలు జరుగుతాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తెలంగాణలోని ఖమ్మం పట్టణానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి రైలు, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. ఖమ్మం నుంచి గణపేశ్వరం చేరుకోవడానికి బస్సులు, ప్రైవేట్ వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఒక్క దర్శనంతో కొండంత ఆపదలను కూడా తొలగించే దేవునిగా గణపేశ్వరుడు భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారమై విరాజిల్లుతున్నాడు. గణపేశ్వర స్వామిని ఒక్కసారి దర్శించి పూజిస్తే కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
మనం కూడా గణపేశ్వర స్వామిని దర్శించి అభీష్ట సిద్ధిని పొందుదాం. ఓం నమః శివాయ
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
తెలంగాణలో స్వయంభువు గణపతి ఆలయాలు- కోరికలు తీర్చే మహిమాన్విత క్షేత్రాల విశేషాలివే!