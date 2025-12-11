ఒకే పట్టణం చుట్టూ 9 నందీశ్వరాలయాలు- ఈ క్షేత్రాలన్నింటినీ దర్శిస్తే దోషాలు తొలగి కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయి!
శివుని వాహనమైన నందీశ్వరునికి ప్రత్యేకమైన 9 క్షేత్రాలు- వీటిని సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం లోపల దర్శిస్తే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
Published : December 11, 2025 at 5:32 AM IST
Kurnool Nandishwara Temples : ఎవరు నిత్యం శివనామ స్మరణ చేస్తుంటారో వారిని శివుడు సదా రక్షిస్తుంటాడు. శివుని వాహనమైన నందీశ్వరుని శివాలయంలోకి ప్రవేశించగానే పరమేశ్వరుని కంటే ముందుగా దర్శించుకుంటారు. నంది రెండు కొమ్ముల మధ్య నుంచి పరమేశ్వరుని దర్శించడం, నందీశ్వరుని చెవిలో తమ అభీష్టాలని చెప్పుకోవడం సర్వసాధారణంగా అందరూ చేస్తూ ఉంటారు. శివుని వాహనమైన నందీశ్వరునికి ప్రత్యేకమైన 9 క్షేత్రాలు ఒకే పట్టణ పరిసరాల్లో వెలసి ఉండడం విశేషం. వాటినే నవనందులని అంటారు. ఈ కథనంలో నవ నందులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? వాటి విశిష్టత ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
నవ నందులు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
శివుడు తన భక్తుల కోసం వెలసిన క్షేత్రాలు మన దేశంలో అనేకం ఉన్నాయి. ఆ పరంపరలోని మరో విశిష్ట శైవ క్షేత్రమే నంది మండలం. ఇది కర్నూలు జిల్లాలో ఉంది. నంద్యాల చుట్టూ నవ నందులు ఉండడం వల్ల ఈ క్షేత్రానికి ఆ పేరు వచ్చింది. కుందూ నదీ తీరాన ఉన్న ఈ పట్టణాన్ని పూర్వం నందియాల అని పిలిచేవారు. 14వ శతాబ్దంలో నందన మహారాజు ఈ మండలం చుట్టూ నవ నందులను నిర్మించడంవల్ల దీనికి నంది మండలమని పేర్కొచ్చిందని చెబుతారు. ఇదే కాలాంతరంలో నంద్యాలగా రూపాంతరం చెందింది. మండలంలో ఉన్న నవ నందుల్లో మూడు నందులు ఇక్కడే ఉండడం విశేషం. ఈ నవ నందులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం.
ప్రథమ నంది
నవ నందుల్లో మొదటిదైన ప్రథమ నందీశ్వరాలయం నంద్యాల పట్టణంలోనే వెలసి ఉంది. విజయనగర రాజుల కాలంలో ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన ప్రథమ నందీశ్వరాలయం అనంతర కాలంలో ఆదరణ లేక జీర్ణావస్థకు చేరుకుంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో భక్తులు, దాతల సహకారంతో ఈ ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించారు.
నాగ నంది
నంద్యాల పట్టణంలో ఆర్టీసీ బస్టాండుకు సమీపంలో ఉన్న ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో నాగ నందీశ్వరుడు కొలువుదీరాడు. నవ నందుల్లో నాగ నందీశ్వరుడు రెండో వాడు.
సోమనంది
నంద్యాల పట్టణంలోనే ఆత్మకూరు బస్టాండుకు సమీపంలో ఉన్న మరో ఆలయం శ్రీ సోమ నందీశ్వరాలయం. గర్భాలయంలో సోమ నందీశ్వరుడు దర్శనమిస్తాడు.
శివ నంది
నంద్యాలకు సుమారు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మహిమాన్విత క్షేత్రమే శివ నందీశ్వరాలయం. ఈ క్షేత్రం నవ నందుల్లో విశేషమైనదిగా ఖ్యాతి గాంచింది.
విష్ణు నంది లేక కృష్ణ నంది
శివ నందీశ్వర స్వామి ఆలయానికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో తెలుగు గంగ కాల్వకు సమీపంలో విష్ణు నందీశ్వరుడు కొలువుదీరాడు. దట్టమైన నల్లమల అడవుల మధ్యలో ఉన్న ఈ ఆలయ శోభ వర్ణనాతీతం.
సూర్యనంది
నంద్యాలకు సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మహిమాన్విత క్షేత్రమే సూర్య నందీశ్వరాలయం. సూర్యనందిగా పేరొందిన ఈ క్షేత్రం నవనందుల్లో విశేషమైన నందిగా ఖ్యాతిగాంచింది.
గరుడ నంది
సూర్య నందీశ్వర స్వామి ఆలయానికి సుమారు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో మహానంది దివ్య క్షేత్రం నడిబొడ్డున గరుడ నందీశ్వరుడు కొలువుదీరాడు. మహానంది క్షేతానికి ప్రారంభంలో ఉన్న ఈ గరుడ నందీశ్వరాలయం అతి పురాతనమైనది.
వినాయక నంది
మహానందిలో ఉన్న మరో విశిష్ట నంది వినాయక నంది. వినాయక నందీశ్వర స్వామి వారి దర్శనం పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం.
మహానంది
నవ నందుల్లో విశేషమైన ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకున్న క్షేత్రం మహానంది. ఇది కర్నూలు జిల్లాలో నంద్యాలకు 14 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. నందిని శంకరుడు అనుగ్రహించిన ప్రదేశమే మహానంది క్షేత్రం. ఇక్కడ ఉన్న ఈశ్వరుని నంది ప్రతిష్ఠించాడని, అందువల్లనే ఇది నందీశ్వరాలయమైందని స్థల పురాణం.
నవ నందుల దర్శన ఫలం
కార్తిక మాసంలో కానీ లేదా ఏదైనా సోమవారం రోజున కానీ నంద్యాల చుట్టు కొలువై ఉన్న నవ నందుల దర్శనం వల్ల జన్మ జన్మల నుంచి వెంటాడుతున్న పాప గ్రహ దోషాలన్ని పటాపంచలవుతాయని శాస్త్రవచనం. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం లోపల ఈ క్షేత్రాలన్నింటినీ దర్శిస్తే అన్ని దోషాలు తొలగి కుటుంబంలో ఆయురారోగ్యాలతో కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. నవ నందుల దర్శనం పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం! మనం కూడా నవ నందులను దర్శిద్దాం. పుణ్యఫలాన్ని పొందుదాం. ఈ నవ నందుల గురించి రాబోయే రోజుల్లో విపులంగా తెలుసుకుందాం.
ఓం నందీశ్వరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.