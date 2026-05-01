విష్ణుమూర్తి కూర్మావతారం ఎందుకు స్వీకరించాల్సి వచ్చింది? క్షీరసాగర మథనం వెనక ఉన్న రహస్యం ఇదేనా?
వైశాఖ పౌర్ణమి రోజు జరుపుకునే కూర్మ జయంతి- శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్మావతారం విశిష్టత, క్షీరసాగర మథనం వెనుక కథ తెలుసుకుందాం.
Published : May 1, 2026 at 3:51 AM IST
Kurma Jayanti Significance : దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ కోసం శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రతి యుగంలో ఒక అవతారాన్ని స్వీకరిస్తూనే ఉన్నాడు. అలా శ్రీ మహావిష్ణువు అవతరించిన దశావతారాల్లో రెండవ అవతారమే కూర్మావతారం. కూర్మం అంటే తాబేలు. తాబేలు శుభానికి ప్రతీక. అసలు శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్మావతారం ధరించాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? కూర్మావతార విశిష్టత ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కూర్మ జయంతి ఎప్పుడు?
వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు శ్రీమన్నారాయణుడు కూర్మావతాన్ని స్వీకరించినట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ ఏడాది మే 1, శుక్రవారం వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ రోజునే కూర్మజయంతి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీహరి కూర్మావతారాన్ని ఎందుకు స్వీకరించాల్సి వచ్చిందో తెలుసుకుందాం.
క్షీరసాగర మథనం
దేవదానవులు యుద్ధంలో దేవతల బలం క్షీణించి రాక్షసుల బలం పెరుగుతుండడం గమనించిన దేవతలంతా బ్రహ్మదేవునికి విన్నవించుకోగా బ్రహ్మతో సహా సకల దేవతలు, పరమ శివుడు వైకుంఠానికి వెళ్లి శ్రీ మహావిష్ణువును తరుణోపాయం చెప్పమని ప్రార్ధిస్తారు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు వారితో క్షీరసాగరాన్ని మధించడంతో వచ్చిన అమృతాన్ని దేవతలు సేవిస్తే వారికి అమృతత్వం చేకూరుతుందని, రాక్షసులు నశిస్తారని చెప్తాడు. మరోవైపు ఇంద్రుడు కూడా క్షీరసాగర మథనం చేయడం ద్వారా అమృతాన్ని సేవిస్తే మరణాన్ని జయించవచ్చని రాక్షసులను ప్రేరేపిస్తాడు. ఇలా దేవ దానవులు అమృతం కోసం మంధర పర్వతాన్ని కవ్వంగా చేసుకును, వాసుకిని అల్లెత్రాడు గా చేసుకుని క్షీర సాగరాన్ని మధించడం మొదలు పెడతారు.
కూర్మావతారంలో శ్రీ మహావిష్ణువు
ఈ విధంగా దేవాసురులు పాలసముద్రాన్ని చిలుకుతుండగా మంధరగిరి సముద్రంలోకి జారిపోతూ సముద్ర మధనానికి ఆటంకం కలిగింది. ఈ ఆటంకం నుంచి బయటపడేలా అనుగ్రహించమని దేవతలు మహావిష్ణువు వేడుకున్నారు. అప్పుడు నారాయణుడు కూర్మరూపం దాల్చి మందరగిరిని తన వీపుపై మోస్తూ సముద్రంలోకి జారిపోకుండా రక్షించాడు. అలా క్షీరసాగర మథనం పూర్తయి అమృతం ఉద్భవించింది. ఈ ఘటన మొత్తం జరిగింది వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి కాబట్టి ఆనాటి నుంచి వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజును కూర్మజయంతిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది.
కూర్మావతార విశిష్టత
కూర్మావతారం స్థిరత్వం, సహనం, విశ్వ సమతుల్యతకు ప్రతీక. పరమ పవిత్రమైన కూర్మ జయంతి రోజున శ్రీహరి కూర్మావతార మంత్రాలను పఠించడం, విష్ణువును పూజించడం ద్వారా సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. యోగమాయ కూర్మదేవునితో నివసిస్తుందనే విశ్వాసం కారణంగా, నూతన గృహ నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించడానికి, కొత్త ఇంట్లోకి మారడానికి, వాస్తు సంబంధిత పనులకు కూడా కూర్మ జయంతి రోజును శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
కూర్మజయంతి పూజ
కూర్మజయంతి పవిత్ర దినాన ఉపవాసం ఉండడం ఆచారం. తెల్లవారుజామున స్నానం చేసి, విష్ణుమూర్తిని కూర్మ రూపంలో పూజించాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయాలి. "ఓం నమో నారాయణాయ", "ఓం కూర్మ రూపాయ విద్మహే" వంటి మంత్రాలను జపించడం వలన శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అలాగే శ్రీహరి కూర్మావతారంలో వెలసిన ఆలయాలను సందర్శించడం శుభప్రదమని విశ్వాసం.
శ్రీకూర్మం క్షేత్రం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న శ్రీకూర్మం ఆలయం ప్రపంచంలోనే ఏకైక కూర్మ దేవాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ వైశాఖ పౌర్ణమి నాడు కూర్మ జయంతి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. అరుదైన శిల్పకళతో రూపుదిద్దిన ఈ ఆలయం శివకేశవ అబేధాన్ని సూచించే క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది.
శ్రీ కూర్మం క్షేత్ర విశేషాలు
శ్రీకాకుళం జిల్లా లోని గార మండలంలో శ్రీకాకుళం నుంచి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో వంశధార నది ఒడ్డున శ్రీ కూర్మం క్షేత్రం వెలసి ఉంది. కళింగరాజైన అనంగ భీముడు కూర్మనాథస్వామి ఈ ఆలయాన్ని పున:నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. కర్పూరేశ్వరుడు, హఠకేశ్వరుడు, సుందేశ్వరుడు, కోటేశ్వరుడు, పాతాళ సిద్ధేశ్వరుడు అనే అయిదుగురు ఈశ్వరులు క్షేత్రపాలకులుగా వున్న ఈ క్షేత్రం కళింగ రాజుల కాలంలో అత్యంత వైభవంగా ఉండేదని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
వైశాఖ పౌర్ణమి రోజు కూర్మ జయంతి సందర్భంగా జరిగే ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటే సకల సంతోషాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
రానున్న కూర్మజయంతి రోజు మనం కూడా శ్రీహరిని పూజించి, శ్రీకూర్మ క్షేత్రాన్ని దర్శించి జన్మ సాఫల్యాన్ని పొందుదాం. ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం