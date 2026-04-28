కుజుడి స్థానం మారితే జీవితం మారుతుందా? ఏ స్థానంలో ఉంటే ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
కుజ దోషం ఉన్న వారికి వివాహం ఆలస్యం, కుటుంబ సమస్యలు- కొన్ని పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఈ దోష ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్న శాస్త్రాలు!
Published : April 28, 2026 at 3:39 AM IST
Kuja Dosha Remedies And Significance : నవగ్రహాల్లో కుజుడు అతి పెద్ద గ్రహం. కుజ గ్రహాన్ని అంగారక గ్రహమని, అరుణ గ్రహమని కూడా అంటారు. స్వభావరీత్యా కుజ గ్రహం ఉష్ణ స్వభావం కలిగినది. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం కుజుడు, వివాహం, సంతాన కారకుడు. జాతకరీత్యా కుజుడు బలహీనంగా ఉండటాన్ని కుజ దోషం అంటారు. ఈ ప్రభావం ముఖ్యంగా వివాహం, సంతానంపై అధికంగా ఉంటుంది. కుజ దోషం ఉన్నట్లయితే మహిళలు, పురుషులు సరైన సమయంలో పరిహారాలు చేసుకోవడం వల్ల కుజదోషాన్ని తొలగించుకోవచ్చు. ఆ పరిహారాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఖగోళ శాస్త్రంలో కుజుడు
కుజ దోషానికి పరిహారాలు గురించి తెలుసుకునే ముందు కుజ గ్రహం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ఖగోళంలో కుజ గ్రహం ఇనుము, తుప్పు పొరతో నిండిన గోళం అని అందుకే కుజ గ్రహం ఎర్రగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు అంటారు. ఎరుపుకి, ఇనుములోని శక్తికి అధిపతి కుజుడు. నవగ్రహాల్లో కుజుడు సైన్యాధ్యక్షుడు అని జ్యోతిష శాస్త్ర పండితులు చెబుతారు. అయితే నమ్మి ఆశ్రయించిన వారి కోరికలు తీర్చే కల్ప వృక్షం కుజుడని పండితులు అంటారు.
కుజ స్వరూపం ఇలా ఉంటుంది!
కుజుని మంగళుడు అని కూడా అంటారు. ఎరుపు వర్ణం కలిగి, ఎరుపు వస్త్రాలు ధరించి, పొట్టేలు వాహనం, చేతిలో శూలాయుధం కలిగి ఉండే మంగళుడు నిజంగా మంగళ ప్రదాయుడే. నిజానికి అన్ని గ్రహాలు మంచివే! ప్రతి గ్రహానికి శుభాశుభ ఫలితాలుంటాయి. కేవలం కుజుడే కాదు, ఏ గ్రహం అయినా శుభ, అశుభ ఫలితాలను మిశ్రమంగా ఇస్తుంటుంది. అలాగే శని, ఇతర గ్రహాలు కూడా కొన్నిసార్లు శుభ ఫలితాలనిస్తే మరికొన్ని సార్లు అశుభ ఫలితాలనిస్తారు.
వివాహ నిర్ణయంలో కుజుని పాత్ర
ముఖ్యంగా పెళ్లి విషయంలో కుజ గ్రహ దోషం గురించి ప్రత్యేకంగా చెబుతారు. మాంగళ్య సౌభాగ్యం స్త్రీలకు సంబంధించినది కావటంవల్ల వివాహాల విషయంలో కుజదోషం చూడటం జరుగుతోంది. అలాగే సంతానం కలగడం ఆలస్యమవుతున్న సందర్భాల్లో కూడా కుజ దోషాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది.
కుజదోష ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
వ్యక్తిగత జాతకంలో కుజుడు నీచ స్థానంలో ఉన్నట్లయితే వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం, భార్యభర్తల మధ్య తరచుగా కలహాలు వంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కుజ దోషం ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా కొన్ని పరిహారాలు పాటించాలి. అవేంటో చూద్దాం. కుజదోష పరిహారానికి శాస్త్రం ఎన్నో పరిహారాలు సూచించినప్పటికీ ఎవరికీ ఏది వీలు అయితే దానిని ఆచరించాలి. అందరూ అన్నీ ఆచరించాలని ఎక్కడా చెప్పలేదు.
కుజదోష పరిహారాలు
- సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కుజుని అధిపతి. సుబ్రహ్మణ్యుని జన్మ తిథి అయిన షష్ఠి నాడు సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం 7 సార్లు పారాయణ చేయాలి.
- 7 మంగళవారాలు ఉపవాసం ఉండి, కుజ గాయత్రి 70 సార్లు పారాయణం, చేసి ఆఖరి వారం కందులు దానం ఇవ్వాలి.
- కుజ శ్లోకం ప్రతి రోజు 70 సార్లు పారాయణం చేయాలి. కుజ జపం చేయించి ఒకటింపావు కిలోల కందులు ఎర్రని వస్త్రంలో మూట కట్టి దక్షిణ, తాంబూలాలతో దానమివ్వాలి.
- మహిళలు పగడపు మాల, ఎర్రని వస్త్రాలు, ఎర్రగాజులు, కుంకుమ ధరించి కుజుని కానీ, సుబ్రహ్మణ్యుని కానీ ఎర్రని పూలతో పూజించాలి.
- మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో ఎర్రని పండ్లు, ఎర్రని వస్త్రాలు దానం చేయడం మంచిది.
- ఎడమ చేతి ఉంగరం వేలికి వెండిలో పొదిగిన పగడపు ఉంగరము ధరించాలి.
- ప్రతి రోజు సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు, దుర్గాస్తుతి పారాయణ చేయవచ్చు.
- సంతానం కోరుకునే దంపతులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో ఏడు ఆదివారాలు డెభై ప్రదక్షిణాలు చేయాలి.
- ప్రతి మాసంలో వచ్చే షష్టి, కృత్తికా నక్షత్రం రోజు, అలాగే ఏడు మంగళవారాలు ఆవు పాలతో సుబ్రహ్మణ్యుని అభిషేకం జరిపించాలి.
- కుజ దోషం పరిహారార్థం నాగావళి నదీ తీరంలో వెలసిన బలరామ ప్రతిష్ఠిత పంచలింగాల క్షేత్ర దర్శనం చేయడం సర్వదా శ్రేష్ఠం.
- సింధూర వర్ణ ఆంజనేయ స్వామికి 7మంగళవారములు ప్రదక్షిణలు చేయాలి.
- ఎర్రని పుష్పమాలలు సుబ్రహ్మణ్య, ఆంజనేయ స్వామి గుడిలో సమర్పించాలి.
- ఆంజనేయస్వామికి సింధూర పూజ చేయించాలి.
- కుజదోష నివారణకు శ్రీ వాల్మీకి రామాయణంలో సుందరాకాండ ప్రతి మంగళవారం పారాయణ చేయడం మంచిది.
మానవ ప్రయత్నం తప్పనిసరి!
కుజ దోషం వల్ల వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం వంటి సమస్యలు ఈ పరిహారాలు పాటించడం వల్ల తొలగుతాయి. అయితే శాస్త్రం చెప్పిన ఈ పరిహారాలు పాటించడంతో పాటు మానవ ప్రయత్నం కూడా తోడయినప్పుడు మాత్రమే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయని గుర్తించాలి.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
