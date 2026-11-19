నవంబరు 21న 'క్షీరాబ్ది ద్వాదశి' - శ్రీమహావిష్ణువును ఎలా పూజించాలి? - 'ఉసిరి దీపాలు' ఎందుకు వెలిగించాలి?
Ksheerabdi Dwadasi 2026 Importance : క్షీరాబ్ది ద్వాదశి అంటే ఏమిటి? - ఈరోజున ఏయే దానాలు చేస్తే మంచిది?
Published : November 19, 2026 at 4:38 PM IST
దీపాల కాంతులు, హరిహరులు ఆరాధన, తులసీ పూజలతో ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకునే కార్తికమాసంలో వచ్చే "క్షీరాబ్ది ద్వాదశి" అత్యంత విశిష్టమైనది. నవంబరు 21, 2026 శనివారం నాడు రానున్న ఈ పవిత్ర పర్వదినం వెనుక ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? ఆ రోజు ఉసిరి దీపాలు వెలిగించడం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యమేంటి? వంటి ఆసక్తికర విశేషాల గురించి ప్రముఖ పంచాంగకర్త బ్రహ్మశ్రీ చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ ఇలా వివరిస్తున్నారు.
క్షీరాబ్ది ద్వాదశి అంటే ఏమిటి?
పురాణాల ప్రకారం శ్రీమహావిష్ణువు పాలసముద్రంలో ఆదిశేషునిపై శయనిస్తుంటాడు. ఆ పాలసముద్రాన్నే 'క్షీరసాగరం లేదా క్షీరాబ్ది' అని, పన్నెండో తిథిని 'ద్వాదశి' అని పిలుస్తారు. ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశి నాడు యోగనిద్రలోకి వెళ్లే శ్రీమహావిష్ణువు, నాలుగు నెలల తర్వాత కార్తీక శుక్ల ఏకాదశి రోజున మేల్కొంటాడని పురాణ విశ్వాసం. ఈ ఏకాదశిని ప్రబోధిని ఏకాదశి లేదా దేవుత్థాన ఏకాదశిగా పేర్కొంటారు. ఆ తర్వాత వచ్చే కార్తిక శుక్ల ద్వాదశిని క్షీరాబ్ది ద్వాదశిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీమహా విష్ణువును, శ్రీమహా లక్ష్మీదేవిని, తులసీదేవిని ఆరాధించడం విశేషం. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ రోజున తులసీ వివాహాన్ని కూడా ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
ఈ పండుగ ఎప్పుడు చేసుకుంటారు?
ఏటా ఆశ్వయుజ, కార్తిక మాసాల మధ్య వచ్చే కార్తిక శుక్ల ద్వాదశి నాడు క్షీరాబ్ది ద్వాదశిని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకొంటారు. వైష్ణవ సంప్రదాయంలో కార్తిక శుక్ల ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి తిథులకు అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ఈ పర్వదినం రోజున భక్తులు వేకువజామునే పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి, శ్రీ మహావిష్ణువు, తులసీదేవికి పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఉసిరిచెట్టు వద్ద దీపాలు వెలిగించి, లక్ష్మీనారాయణులను భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థిస్తారు. అన్నదానం, దీపదానం వంటి పుణ్యకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. అయితే, సూర్యోదయం, స్థానిక సంప్రదాయాలను బట్టి తిథి సమయాల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు కాబట్టి ఆ ఏడాది స్థానిక పంచాంగాన్ని అనుసరించి పండుగ జరుపుకోవడం శ్రేయస్కరం అని చెబుతున్నారు పంచాంగకర్త చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ.
పురాణ గాథలు ఏం చెప్తున్నాయి?
క్షీరాబ్ది ద్వాదశి పర్వదినానికి సంబంధించి ప్రధానంగా క్షీరసాగర మథనం, తులసీదేవి ఆవిర్భావం, తులసీ-దామోదర కల్యాణం వంటి పురాణ సంప్రదాయాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి.
క్షీరసాగర మథనం-లక్ష్మీదేవి ఆవిర్భావం :
పూర్వం దేవతలు, రాక్షసుల మధ్య జరిగిన యుద్ధాల్లో దేవతలు తమ శక్తిని కోల్పోయి బలహీనులయ్యారు. తమకు తిరిగి శక్తి, అమృతత్వం లభించాలంటే క్షీరసాగరాన్ని మథించి అమృతాన్ని సాధించాలని శ్రీమహావిష్ణువు వారికి మార్గనిర్దేశం చేశాడు. ఆయనిచ్చిన సలహాతో దేవతలు, అసురులు ఏకమై మందర పర్వతాన్ని కవ్వంగా, వాసుకి అనే సర్పాన్ని తాడుగా చేసుకొని పాలసముద్రాన్ని చిలకడం ప్రారంభించారు.
అప్పుడు మందర పర్వతం సముద్రంలో మునిగిపోకుండా శ్రీమహావిష్ణువు కూర్మావతారం ధరించి తన వీపుపై ఆ పర్వతాన్ని నిలిపాడు. ఈ మహా మథనంలో కామధేనువు, ఉచ్చైశ్రవం, ఐరావతం, కల్పవృక్షం, అప్సరసలు, కౌస్తుభమణి, హాలాహల విషం, అమృతం వంటి ఎన్నో దివ్య రత్నాలు ఉద్భవించాయి. ఆ సమయంలోనే ఆవిర్భవించిన శ్రీమహాలక్ష్మీదేవి శ్రీమహావిష్ణువును తన భర్తగా వరించింది. జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే చివరికి అమృతం వంటి శుభ ఫలితాలు దక్కుతాయనే గొప్ప సందేశాన్ని ఈ పురాణ ఘట్టం తెలియజేస్తోంది.
తులసీదేవి ఆవిర్భావం :
తులసీదేవి మహిమను చాటిచెప్పే గాథలలో పద్మపురాణం సహా అనేక పురాణాల్లో పేర్కొన్న వృందాదేవి కథ అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీమహావిష్ణువుపై అచంచలమైన భక్తి కలిగిన మహాసాధ్వి వృందాదేవి. ఆమె అపారమైన భక్తిశ్రద్ధలను, పాతివ్రత్య మహిమను స్మరించుకుంటూ, శ్రీహరికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన దేవతగా తులసీమాతను భక్తులు నిత్యం ఆరాధిస్తారు.
తులసీ-దామోదర కల్యాణం :
కార్తిక శుక్ల ద్వాదశి రోజున తులసీదేవికి శ్రీహరితో కల్యాణం జరిపించడం మన సంప్రదాయంలో ఒక అత్యంత విశిష్టమైన ఆచారం. ఈ వేడుకలో తులసీమాత నిస్వార్థ భక్తికి ప్రతీకగా నిలిస్తే, శాలగ్రామం లేదా దామోదర స్వరూపం సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువుకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈ కల్యాణం నిర్వహించడం ద్వారా భక్తులు లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం. అంతేకాకుండా, గృహస్థ జీవితంలో అన్యోన్యత, ధర్మబద్ధత, పరస్పర గౌరవం ఉండాలనే సందేశం కూడా ఈ ఆచారంలో కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు పంచాంగకర్త చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ.
పూజలు ఎలా ఆచరించాలి?
- క్షీరాబ్ది ద్వాదశి రోజున వేకువజామునే నిద్రలేచి, తలస్నానం ఆచరించి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి.
- అనంతరం శ్రీమహావిష్ణువును భక్తితో ధ్యానిస్తూ 'ఓం నమో నారాయణాయ' అనే అష్టాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించాలి. విష్ణు సహస్రనామం, భగవద్గీత పారాయణం చేయాలి.
- ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉన్నవారు సంప్రదాయం ప్రకారం ద్వాదశి పారాయణ చేయాలి.
- ఇక సాయంత్రం వేళ తులసి కోటను శుభ్రం చేసి ముగ్గులు, పసుపు, కుంకుమ, పూలతో అందంగా అలంకరించాలి.
- తులసి చెట్టు పక్కనే ఉసిరి కొమ్మను ఉంచి, దానిని సాక్షాత్తు దామోదర స్వరూపంగా భావించి, శ్రీలక్ష్మీనారాయణులకు షోడశోపచార పూజ నిర్వహించాలి.
- ఈ సమయంలో తులసీ అష్టోత్తరం, విష్ణు సహస్రనామం, దామోదరాష్టకం పఠించడం చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ.
- ఆ తర్వాత తులసీమాతకు సంప్రదాయానుసారం చీర, పసుపు, కుంకుమ, మంగళసూత్రం సమర్పించి తులసీ - దామోదర కల్యాణాన్ని వైభవంగా జరిపించాలి.
- చివరగా తులసి కోట చుట్టూ దీపాలు వెలిగించి, వ్రతకథను చదివి, స్వామివారికి నైవేద్యం సమర్పించి మంగళ హారతి ఇవ్వాలి.
ఏయే దానాలు చేయాలి?
క్షీరాబ్ది ద్వాదశి పర్వదినం నాడు అన్నదానం, దీపదానం, వస్త్రదానం, గోదానం, ఫలదానం, నెయ్యి, వత్తుల దానం, శాలగ్రామ దానం చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు పంచాంగకర్త చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ. దానాలు ఆడంబరంగా కాకుండా, అర్హులైన వారికి గౌరవంతో చేయాలని చెబుతున్నారు. ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించరాదంటున్నారు.
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ఉసిరి దీపం ఎందుకు వెలిగిస్తారు?
క్షీరాబ్ది ద్వాదశి ఆచారాల్లో ఉసిరి దీపానికి ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. సంస్కృతంలో ఉసిరిచెట్టును ధాత్రీ వృక్షం అంటారు. వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఈ చెట్టును శ్రీమహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఉసిరికాయను తీసుకొని దానిపై లేదా దాని లోపల నెయ్యి వేసి వత్తి ఉంచి దీపం పెడతారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉసిరి కొమ్మను తులసి కోట వద్ద ఉంచి దాని సమీపంలో ప్రమిదలను వెలిగించడం చేస్తారు.
దీపారాధన చేసే టైమ్లో 'ఓ భగవంతుడా! నా జీవితంలోని అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి, జ్ఞానం అనే వెలుగును ప్రసాదించు. నా కుటుంబంలో శాంతి, సమాజంలో సౌభ్రాతృత్వం, ప్రపంచంలో సర్వజీవుల క్షేమం కలిగించు' అని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించాలి. ఇలా భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ వ్రతం ఆచరిస్తే శ్రీ మహావిష్ణువు పరిపూర్ణ అనుగ్రహంతో పాటు కుటుంబంలో శాంతి, సౌఖ్యం, లక్ష్మీకటాక్షం వంటివి కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
నేర్చుకోవాల్సిన జీవిత పాఠాలేంటి?
ప్రస్తుత రోజుల్లో మనిషి సాంకేతికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు. కానీ మానసిక ప్రశాంతత, కుటుంబ అనుబంధాలు, ప్రకృతితో సంబంధం, ఆధ్యాత్మిక చింతన మాత్రం క్రమంగా దూరమవుతున్నాయి. ఇలాంటి టైమ్లో క్షీరాబ్ది ద్వాదశి మనకు అనేక జీవిత పాఠాలను నేర్పుతుంది. క్షీరాబ్ది ద్వాదశి కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు. ఇది మన సనాతన ధర్మంలోని ప్రకృతి ఆరాధన, దైవభక్తి, కుటుంబ బంధాలు, దానధర్మాలు, జ్ఞానసాధనలకు ప్రతీక. తులసీమాతను పూజించడం ద్వారా భక్తిని పెంపొందించుకోవాలి. ఉసిరిచెట్టును ఆరాధించడం ద్వారా ప్రకృతిని గౌరవించాలని ఈ పర్వదినం గుర్తుచేస్తుంది. అలాగే, దీపాన్ని వెలిగించడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆహ్వానించాలని. దీపదానం ద్వారా సమాజంలో వెలుగును పంచాలనే సందేశాన్ని క్షీరాబ్ది ద్వాదశి మనకు అందిస్తోందని తెలియజేస్తున్నారు ప్రముఖ పంచాంగకర్త చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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