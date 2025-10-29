గురువారం చేసే శివపూజతో కోటి యాగాల ఫలితం- ఏం చేయాలి? ఎలా చేయాలి?
ఈ రోజు శివాలయంలో సద్బ్రాహ్మణులకు దీపదానం, వస్త్రదానం, సాలగ్రామ దానం, గోదానం చేయడం వల్ల కోటి సోమవారాలు శివుని ఆరాధించిన ఫలితం కలుగుతుంది!
Published : October 29, 2025 at 11:30 AM IST
Koti Somavaram Significance : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక సంవత్సరంలో ఉండే అన్ని మాసాల్లో కార్తిక మాసానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఆధ్యాత్మిక సాధకులు ఏడాది మొత్తం ఈ మాసం కోసమే ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇంతటి పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు శివారాధనకు శ్రేష్ఠమైనవి. అయితే కార్తిక మాసంలో 'కోటి సోమవారం' మరింత విశేషమైనది. ఈ సందర్భంగా అసలు కోటి సోమవారమంటే ఏమిటి? ఈ రోజుకు ఎందుకింత ప్రత్యేకత అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కోటి సోమవారాన్ని ఎలా పరిగణిస్తారు?
కార్తిక మాసంలో ఏ రోజైతే శ్రవణా నక్షత్రం ఉంటుందో ఆ రోజునే కోటి సోమవారంగా జరుపుకుంటారు. ఏ రోజైతే శ్రవణా నక్షత్రం సూర్యోదయంతో ఉంటుందో ఆ రోజునే కోటి సోమవారాన్ని ఆచరించాలి.
ఈ ఏడాది కోటి సోమవారం ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 30, గురువారం కార్తిక మాసం శ్రవణా నక్షత్రం సందర్భంగా ఈ రోజునే కోటి సోమవారం జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
'కోటి సోమవారం' సోమవారమే ఉండాలా?
'కోటి సోమవారం' సోమవారం రోజునే రావాలని లేదు. కార్తిక మాసంలో సోమవారాలు అత్యంత పవిత్రమైనవి. ఇదే మాసంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణా నక్షత్రంకు కూడా ఎంతో విశిష్టత ఉంది. కార్తిక సోమవారాలు ఎంతో విశిష్టం కాబట్టి అలాంటి కోటి సోమవారాలు చేసే ఆరాధన ఒక్క శ్రవణా నక్షత్రం రోజు చేసే ఆరాధనతో లభిస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజుకు కోటి సోమవారమని పేరు వచ్చింది. ఈ రోజున చేసే ఉపవాసం, దానం, జపం, స్నానం కోటి రెట్లు ఫలితాన్ని ఇస్తుందని స్కంద పురాణం చెబుతోంది. ఇంతటి పవిత్రమైన కోటి సోమవారం రోజు దైవానుగ్రహం పొందాలంటే ఏమి చేయాలి? ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాం.
ప్రదోష పూజ
కోటి సోమవారం ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండి, సాయంత్రం ప్రదోష సమయంలో చేసే శివారాధన అత్యంత ఫలప్రదమైనది.
ప్రదోషం అంటే!
శివపూజలో ప్రదోషానికి విశిష్ట స్థానముంది. ప్రతి రోజు సూర్యాస్తమయం తరువాత 2 గంటల 24 నిమిషాల కాలాన్ని ప్రదోష కాలంగా నిర్ధరిస్తారు. ఈ సమయంలో పరమ శివుడు కైలాసంలో అర్ధనారీశ్వర రూపంలో ఆనంద తాండవం చేస్తుంటాడంట! సకల దేవతలు ఈ సమయంలో కైలాసానికి చేరుకొని శివారాధన చేస్తారు. శివుడు ప్రసన్నుడై ఉన్న సమయంలో ఆచరించే చిన్నపాటి పూజ కూడా విశేష ఫలితాన్నిస్తుంది శాస్త్రవచనం.
శివారాధన ఎలా చేయాలి?
కోటి సోమవారం రోజు ఉదయం నుంచి పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండాలి. ప్రదోష సమయంలో శివాభిషేకం చేయాలి. శివలింగానికి ఆవు పాలతో, పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిపించాలి. అనంతరం మారేడు దళాలతో, జిల్లేడు, తుమ్మి పూలతో శివుని అర్చించాలి. కొబ్బరికాయలు, అరటిపండ్లు శివునికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
దీపారాధన
ఒక్క కోటి సోమవారం రోజు శివాలయంలో దీపారాధన చేస్తే కోటి కార్తిక సోమవారాలు శివాలయంలో దీపారాధన చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది.
ఈ దానాలు శ్రేష్ఠం
కోటి సోమవారం రోజు శివాలయంలో సద్బ్రాహ్మణులకు దీపదానం, వస్త్రదానం, సాలగ్రామ దానం, గోదానం చేయడం వల్ల కోటి సోమవారాలు శివుని ఆరాధించిన ఫలితం కలుగుతుంది. అలాగే ఈ రోజు అన్నార్తులకు అన్నదానం చేయడం వలన కైలాస ప్రాప్తి కలుగుతుందని శాస్త్రవచనం.
నదీస్నానం
ఒక్క కోటి సోమవారం రోజు చేసే నదీస్నానం పదహారు వేల సంవత్సరాలు గంగా స్నానం చేసిన దానితో సమానమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
కన్యాదానం
కోటి సోమవారం రోజు చేసే కన్యాదానం అశ్వమేధ యాగానికి సమానమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
వ్రతకల్పం
కోటి సోమవారం రోజు ఏ వ్రతాన్ని ఆచరించినా ఆ వ్రత ఫలం అనంతమని అంటారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజు చేసే శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతకల్పం, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం వంటివి అత్యధిక ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. కేవలం కార్తిక మాసంలోనే వచ్చే ఈ కోటి సోమవారం రోజున మనం కూడా శివకేశవులను ఆరాధిద్దాం. అనంత పుణ్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ! జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.