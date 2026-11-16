కార్తిక మాసంలో 'కోటి సోమవారం' ఇలా చేస్తే- అశ్వమేధయాగం చేసినంత ఫలం!
Koti Somavaram 2026 : కార్తికమాసంలో వచ్చే నాలుగు సోమవారాలు కాకుండా, కోటి సోమవారాన్ని ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటాం. అసలు కోటి సోమవారం ఎలా ఏర్పడుతుంది? కోటి సోమవారం విశిష్టత ఏమిటి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 16, 2026 at 4:00 AM IST
శివ భక్తులకు కార్తిక మాసం ఎంతో పియ్రమైనది. ఈ మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు, ఏకాదశి, పౌర్ణమి, వంటి తిథులు శివారాధనకు, ఉపవాస దీక్షలకు ప్రశస్తమైనవి. కార్తిక మాసంలో సాధారణంగా వచ్చే నాలుగు సోమవారాలు కాకుండా కోటి సోమవారం అని ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటాం. అసలు కోటి సోమవారం ఎలా ఏర్పడుతుంది? కోటి సోమవారం విశిష్టత ఏమిటి? ఈ ఏడాది కోటి సోమవారం ఎప్పుడు వచ్చింది? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కోటి సోమవారం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం సాధారణంగా కార్తిక మాసంలో శ్రవణా నక్షత్రం, సప్తమి తిథి ఏ రోజున కలిసి వస్తే ఆ రోజునే కోటి సోమవారంగా వ్యవహరిస్తారు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే కోటి సోమవారం, సోమవారం రోజునే రావాలనే నియమం లేదు. సప్తమి, శ్రవణా నక్షత్రం ఏ రోజు ఉంటే ఆ రోజునే కోటి సోమవారంగా జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది నవంబర్ 16, సోమవారం, కార్తిక శుద్ధ సప్తమి, శ్రవణా నక్షత్రం కలిసి వచ్చినందున ఈ రోజునే కోటి సోమవారంగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. విశేషించి ఈ ఏడాది పరమ పవిత్రమైన తొలి కార్తిక సోమవారం రోజునే కోటి సోమవారం రావడం శివ భక్తులకి రెట్టింపు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా కోటి సోమవారం విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
కోటి సోమవారం విశిష్టత
కార్తీక మాసంలో శ్రవణా నక్షత్రం కూడిన రోజును 'కోటి సోమవారం' అంటారు. ఈ రోజు శివారాధనకు, విష్ణువు ఆరాధనకు అత్యంత విశిష్టమైనది. స్కంద పురాణం ప్రకారం ఈ రోజు కార్తిక సోమవారం వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల కోటి జన్మల పాపాలు తొలగుతాయని శాస్త్ర వచనం. ఇంతటి పవిత్రమైన రోజున ఆచరించాల్సిన సత్కర్మల గురించి తెలుసుకుందాం. కోటి సోమవారం రోజు కొన్ని సత్కర్మలు ఆచరించడం వల్ల జన్మాంతర పాపాలు నశించి, సాధకునికి మోక్ష మార్గం సులువవుతుంది అంటారు. ఆ సత్కర్మలు ఏమిటో చూద్దాం.
నదీస్నానం
అసలు పుణ్య నదుల్లో స్నానం అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది కార్తిక మాసం. కార్తిక మాసానికి నదీస్నానానికి అలా విడదీయరాని ఆధ్యాత్మిక బంధం ఉంది. కార్తిక మాసంలో వచ్చే సోమవారం లేదా, కోటి సోమవారం రోజు పవిత్ర నదుల్లో ఆచరించే పుణ్య స్నానం కైలాసప్రాప్తిని కలిగిస్తుందని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది. ప్రత్యేకించి ఈ ఏడాది రెండుగా ఒకేరోజు రావడం మన అదృష్టం. ఈ కోటి సోమవారం రోజు సూర్యోదయానికి ముందే, నక్షత్రాలు అస్తమించక ముందే పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేయడం విశేషమైన ఫలితాన్నిస్తుంది. ఈ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నదీస్నానం ఆచరిస్తే 16 వేల సంవత్సరాలు గంగానదిలో స్నానం చేసినంత పుణ్యం వస్తుంది.
చన్నీటి స్నానం
చలి పెరిగే కార్తిక మాసం చన్నీటి స్నానం చేయడం కొంత కష్టం కావచ్చు. కానీ నిల్వ ఉంచిన నీరైతే చల్లగా ఉంటాయి. అదే ప్రవహించే నీరు ఎప్పుడు సమతల ఉష్ణోగ్రతతో ఉండడం వల్ల చక్కగా స్నానం చేయవచ్చు. నదీగర్భాల్లో సహజంగా ఉండే 'వాటర్ కరెంట్స్' నదీజలాలను వెచ్చగా ఉంచుతాయి. ఇక ప్రవహించే నీటిలో స్నానం చేయడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. కార్తిక మాసంలో నదీస్నానం ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా, అటు ఆరోగ్యపరంగా కూడా శ్రేష్టమైనది.
దీపారాధన
కోటి సోమవారం రోజు నదీ తీరాల్లో లేదా శివాలయాల్లో విష్ణువు ఆలయాల్లో కానీ దీపారాధన చేయడం శ్రేష్టం. దీపం అజ్ఞాన తిమిరాలను తొలగించి జ్ఞాన ఉషస్సు వైపు నడిపిస్తుంది. అందుకే హిందూ సంప్రదాయంలో దీపారాధనకు అంత ప్రాముఖ్యం ఉంది. ముఖ్యంగా కార్తిక మాసంలో వచ్చే కోటి సోమవారం రోజు శివాలయంలో చేసే దీపారాధన అనేక జన్మల పాపాలను నశింపజేస్తుంది.
కన్యాదానం
కార్తిక మాసంలో కోటి సోమవారం రోజు కన్యాదానం చేయడం వలన అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
దీపదానం
కోటి సోమవారం రోజు శివాయలంలో అర్చకునికి దీపదానం చేయడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. మట్టితో లేదా లోహంతో, వెండితో చేసిన రెండు ప్రమిదల్లో నూనె పోసి, రెండేసి ఒత్తులు వేసి వెలింగించి, ఆ వెలుగుతున్న దీపాలను సమంత్రకంగా ఆలయ పూజారికి దానం చేయడం వల్ల కోటి జన్మల పాటు శివసన్నిధిలో ఉండే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఉపవాసం
కార్తిక మాసం అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఉపవాసం. విశేషించి కార్తిక సోమవారం రోజుల్లో భక్తులు ఎక్కువగా ఉపవాసం ఉంటారు. ఇక కోటి సోమవారం, కార్తిక సోమవారం కలిసి వచ్చిన ఈ పవిత్రమైన రోజున ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏమి తినకుండా ఉపవాసం ఉండాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పాలు, పళ్లు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఉదయం సాయంత్రం దీపారాధన, ఆలయ సందర్శనం, శివారాధన, విష్ణుపూజ తప్పనిసరిగా చేయాలి. సాయంత్రం నక్షత్ర దర్శనం చేసాక మాత్రమే శివారాధన చేసి, దేవునికి నివేదించిన పదార్ధాన్ని స్వీకరించి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.
దానధర్మాలు
కోటి సోమవారం రోజు బ్రాహ్మణులకు సాలగ్రామ దానం, అన్నదానం, గోదానం చేయడం విశేషమైన ఫలాన్ని ఇస్తుంది.
వనభోజనాలు
కార్తిక మాసంలో ఆచరించే మరో పవిత్ర కార్యక్రమం వనభోజనాలు. సామూహికంగా అందరూ ఉసిరి చెట్లు ఉన్న ప్రదేశానికి చేరుకొని, దైవారాధన చేసి అందరూ కలిసి భోజనం చేయడమే వనభోజనాలు. కోటి సోమవారం వనభోజన కార్యక్రమాలు నిర్వహిచడానికి సరైన రోజు. కోటి సోమవారం రోజు చేసే వనభోజనాలు వలన ఆధ్యాత్మిక ఆనందంతో పాటు సామాజిక సంబంధాలు కూడా మెరుగు పడతాయి. కోటి సోమవార వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించడం వలన కోట్ల జన్మల పాపాలు తొలగి మోక్షాన్ని పొందవచ్చు. రానున్న కోటి సోమవారం రోజు మనం కూడా నదీస్నానం, ఉపవాసం, దీపారాధన, శివారాధన వంటి సత్కర్మలు ఆచరించి శివానుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
ప్రత్యక్ష దైవం కొలువైన అరుదైన ఆలయం- తెలంగాణలోని ఈ ఆలయం గురించి మీకు తెలుసా?
మద్యం స్వీకరించే విగ్రహం- ఉజ్జయిని కాలభైరవ స్వామి ఆలయ రహస్యాలు ఇవే!