కోరమీసాల మొక్కుతో కోరికలు నెరవేర్చే వీరభద్ర స్వామి- కాకతీయుల కాలం నాటి ఈ దివ్య క్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా?

హనుమకొండ జిల్లాలో వీరభద్ర స్వామి ఆలయం - ఈ వీరభద్రునికి గుమ్మడి కాయలు నైవేద్యం!

Published : February 25, 2026 at 5:01 AM IST

Kothakonda Veerabhadra Swamy Temple : దక్షయజ్ఞంలో శివుని శిరసులోని జటాజూటం నుంచి ఉద్భవించిన స్వామి వీరభద్రుడు. ఉత్తర భారతంలో కన్నా దక్షిణ భారతంలో వీరభద్ర స్వామి ఆరాధన ఎక్కువగా జరుగుతుంది. పరమ శివుని ఉగ్ర స్వరూపంగా భావించే వీరభద్ర స్వామికి అక్కడక్కడ ఆలయాలు ఉన్నాయి. వాటిలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ సమీపంలో ఉన్న మురమళ్ల ఒకటి. అలాగే తెలంగాణలో హనుమకొండ జిల్లాలో కూడా వీరభద్ర స్వామి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఈ కథనంలో వీరభద్ర స్వామి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

వీరభద్ర స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హనుమకొండ జిల్లాలోని భీమదేవరపల్లి మండలం కొత్తకొండలో కొలువైన వీరభద్రస్వామి ఆలయం చాలా విశిష్టమైనది. చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం, ఈ ఆలయం 12వ శతాబ్దానికి చెందినది. కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో మహేశ్వరుడు వీరభద్ర స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.

ఆలయ విశేషాలు
వీరభద్ర స్వామి శివుని ఉగ్రరూపం, శివగణాల అధిపతి. గర్భాలయంలో స్వామివారు కోరమీసాలతో, భద్రకాళి సమేతంగా దర్శనమిస్తారు. ఎన్నో ప్రత్యేకతలతో, గొప్ప స్థల పురాణంతో కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామి ఆలయం ప్రముఖ శైవ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతుంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
దక్షయజ్ఞంలో వీరభద్రుడు దక్షుని సంహరించి, కొత్తకొండ గుట్టపై తపస్సు చేసి స్వయంభువుగా వెలిశారని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. క్రీ.శ 1600 వ సంవత్సరం కాలంలో, అంటే కాకతీయుల కాలంలో వంట చెరుకు కోసం కొంతమంది కుమ్మరులు ఎడ్లబండ్లతో కొత్తకొండ వద్ద ఉన్న కొండపైకి వెళ్లారు. వంటచెరుకు దొరికిన తరువాత అలసిపోయిన కుమ్మరులు నిద్రపోయారు. కాసేపటి తరువాత లేచి చూడగా, ఎడ్లు కనబడకపోవడం తో ఆ రాత్రి వారు అక్కడే పడుకున్నారు.

కుమారులకు వీరభద్ర స్వామి స్వప్న సాక్షాత్కారం
ఆ రాత్రి వారికి వీరభద్రుడు కలలో కనిపించి తనను గుట్టపై నుంచి కిందికి దించి అక్కడ ఆలయంలో ప్రతిష్ఠిస్తే వారి ఎడ్లు దొరుకుతాయని చెప్పారట. స్వామి ఆదేశం మేరకు ఆ కుమ్మరులు దూదిమెత్తలలో వీరభద్ర స్వామి విగ్రహాన్ని ఉంచి, గుట్ట క్రిందికి తెచ్చి ప్రతిష్ఠించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ క్రమంలో స్వామి వారి కాలు కొంత విరిగినట్లు స్థానికులు తెలుపుతుంటారు. అప్పట్లో కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామి ఆలయంలో మహమ్మాయి దేవత ఉండేది. భక్తులు ఆ దేవతను గుడి వెలుపల ప్రతిష్టించి, వీరభద్ర స్వామిని లోపల ప్రతిష్టించి పూజాదికాలు ప్రారంభించినట్లుగా తెలుస్తోంది.

గుమ్మడికాయ నైవేద్యం
నైవేద్య పరంగా ఈ ఆలయానికి చాలా విశేషమైన చరిత్ర ఉంది. దేశంలో ఎక్కడైనా ఆలయాలలో కొబ్బరికాయలను నైవేద్యంగా సమర్పించడం ఆనవాయితీ! కానీ కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామి ఆలయంలో రాచ గుమ్మడికాయలు నైవేద్యంగా సమర్పించడం విశేషం. ఇక్కడ రాచ గుమ్మడికాయ మొక్కులకు చాలాపెద్ద చరిత్రే ఉంది. దక్ష యజ్ఞ ధ్వంసం తర్వాత వీరభద్రుడు కోపాన్ని శాంతింప చేయాలంటే ఎన్ని నైవేద్యాలు సమర్పించినా, ఎన్ని బలులు ఇచ్చినా అసాధ్యమే! అందుకే బలికి పరిహారంగా కూష్మాండం అంటే రాచగుమ్మడి కాయను సమర్పిస్తే వీరభద్రుడు శాంతించి అనుగ్రహిస్తాడనేది నమ్మకం.ఆ నమ్మకంతోనే భక్తులు నెత్తిన గుమ్మడికాయ ఎత్తుకొని తరలివచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

దినదిన ప్రవర్ధమానం చెందుతూ
కాకతీయుల కాలం నాటి ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం అయిన కొత్తకొండ ఆలయం ప్రముఖ శైవక్షేత్రం గా విరాజిల్లుతుంది. స్వామివారికి ప్రతిరోజూ అభిషేకాలు, అర్చనలు, అష్టోత్తరం, అమ్మవారికి ఒడిబియ్యం, కుంకుమార్చనలు, నవగ్రహ పూజలు, ఆంజనేయునికి ఆకుపూజలు, చందనోత్సవాలు మొదలైనవి భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు.

మకర సంక్రాంతి జాతర
కొత్తకొండ జాతర ఇక్కడ ప్రధాన ఆకర్షణ సంక్రాంతి రోజున నేటికీ కుమ్మరులు ఎడ్ల బండ్లలో వచ్చి మొదట మొక్కులు సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాతనే మిగతావారు మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి సందర్భంగా 10 రోజుల పాటు స్వామి వారి కల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. సంక్రాంతి జాతర సందర్భంగా భక్తులు గండాలు తీరాలని గండదీపం పెడతారు. వీరభద్రునికి వెండి, బంగారంతో చేసిన కోరమీసాలు సమర్పిస్తారు. ప్రతి శ్రావణ మాసంలో వందలాది మంది భక్తులు స్వామివారి మాలను ధరించి 27 రోజులు దీక్షలు చేపడతారు.

కొంగు బంగారం
కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామి కి ప్రత్యేక మహిమలు ఉన్నట్లు భక్తుల విశ్వాసం. తనను నమ్మి కొలిచే భక్తులను వీరభద్రస్వామి అనుగ్రహస్తారని భక్తులు చెబుతారు. ముఖ్యంగా సంతానం లేనివారు స్వామి వారికి వెండి, బంగారంతో చేసిన కోరమీసాలు సమర్పించుకుంటే పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని నమ్మకం. అలాగే కోడెను కట్టి ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తే చేసిన పాపాలు తొలగిపోయి అష్ట ఐశ్వర్యాలు లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. పెళ్ళిళ్ళు కాని వారు, సంతానం లేనివారు స్వామిని దర్శిస్తే చాలు అన్ని కోరికలు నెరవేరుతాయి. స్వామి వారి మహత్యం తెలిసిన వారు కుజ దోషం తో పెళ్ళిళ్ళు కాని వారు, సంతానం లేని వారు ఎక్కువగా ఈ ఆలయానికి వచ్చి వీరభద్రుడికి మొక్కితే వారికి కోరిన కోర్కెలు తప్పక తీరుతాయని చెప్తారు. కోర్కెలు తీరిన వారు స్వామి వారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామిని మనం కూడా దర్శించుకుందాం. తరిద్దాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాలలో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

KOTHAKONDA VEERABHADRA SWAMY
BHEEMADEVARAPALLY VEERABHADRA SWAMY
VEERABHADRA SWAMY TEMPLE WARANGAL
BHEEMADEVARAPALLY VEERABHADRA SWAMY

