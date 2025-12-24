ETV Bharat / spiritual

కోరిన వరాలు ప్రసాదించే 'కోరుకొండ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి'- క్షేత్ర విశేషాలివే!

కోరుకొండ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ చరిత్ర- స్థల పురాణం మీకోసం!

Korukonda Narasimha Swamy Temple
Korukonda Narasimha Swamy Temple (ETV)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 5:00 AM IST

3 Min Read
Korukonda Narasimha Swamy Temple : శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో నరసింహ స్వామి అవతారానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ కోసం నారాయణుడు ధరించిన విశిష్ట అవతారం నరసింహావతారం. తన భక్తుడైన ప్రహ్లాదుని రక్షించడం కోసం స్థంభం నుంచి ఉద్భవించిన నరసింహుడు హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించిన తరువాత ప్రహ్లాదుని కోరిక మేరకు అనేక ప్రాంతాలలో లక్ష్మీదేవి సమేతంగా ఆవిర్భవించాడు. ఆ ప్రదేశాలు నేడు మహిమాన్వితమైన దివ్య క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. అలాంటి ఓ మహిమాన్విత పుణ్య క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కోరుకొండ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం
హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం తరువాత నృసింహస్వామి అనేక ప్రాంతాల్లో ఆవిర్భవించి నట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇవన్నీ నేడు దివ్య నారసింహ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఆ కోవకు చెందినదే కోరుకొండ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం. తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల కోరికలు తీర్చే క్షేత్రం కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి కోరుకొండ అనే పేరు వచ్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

కోరుకొండ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
కోరుకొండ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం కాకినాడకు 60 కి.మీ దూరంలో, రాజమండ్రి నుంచి 20 కి.మీ, అమలాపురం నుంచి 110 కి.మీ దూరంలో వెలసి ఉంది. ఎత్తైన కొండపై వెలసిన లక్ష్మీ నరసింహుడు ఎంతో దూరం నుంచే తన భక్తులకు నయనానందం కలిగిస్తూ వుంటాడు.

స్థల పురాణం
పూర్వం పరాశర మహర్షి శ్రీమన్నారాయణుని కోసం ఘోరమైన తపస్సు చేయగా అతని భక్తికి సంతోషించి నారాయణుడు లక్ష్మీదేవితో కలిసి నరసింహస్వామిగా ఈ కొండపై వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. 'కోరు' అంటే కోర్కెలు తీర్చే కొండ కాబట్టి ఈ కొండకు కోరుకొండ అని పేరు వచ్చింది.

ఆలయ చరిత్ర
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి వేల సంవత్సరాల చరిత్ర వుంది. కొండపై గల లక్ష్మీనరసింహస్వామి స్వయంభువు కాగా, కొండ దిగువన గల లక్ష్మీనరసింహస్వామి 'పరాశర మహర్షి' ప్రతిష్ఠించినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా కొండ దిగువునగల స్వామిని దర్శించుకుని, మెట్ల మార్గంలో సుమారు 600 మెట్లు ఎక్కి కొండ పైభాగానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. తూర్పు చాళుక్యులు, రెడ్డిరాజులు కాలంలో ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఎంతోమంది మహర్షులు, మహారాజులు స్వామివారిని దర్శించిన ఆధారాలు వున్నాయి.

సాత్విక నరసింహ స్వామి
108 వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న కోరుకొండ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం ఉత్తరాభిముఖంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా నరసింహస్వామి స్వరూపం ఉగ్రంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం స్వామి వారు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అందుకే ఈ క్షేత్రంలో నరసింహ స్వామిని 'సాత్విక నరసింహస్వామి' అంటారు.

ఆలయ విశేషాలు
ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో, సుందరమైన ప్రకృతి సోయగాల నడుమ వెలసి ఉన్న కోరుకొండ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తుంది. గర్భాలయంలో స్వామి వారు లక్ష్మీదేవితో కలిసి కొలువై భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఇక్కడ విశేషమేమిటంటే గర్భాలయంలో అమ్మవారి సమేతంగా దర్శనమిచ్చే స్వామి ప్రతిమ చాలా చిన్నగా కనిపించినా మహిమ మాత్రం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అలాగే గర్భాలయంలో పద్మనాభస్వామి, చక్రత్తాళ్వార్, ఉత్సవ విగ్రహాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

ఇతర ఉపాలయాలు
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆళ్వారుల మందిరం కూడా దర్శనమిస్తుంది. అలాగే లక్ష్మీదేవి, ఆండాళ్, రామానుజాచార్యులు, ఆదిశేషుడు, గరుడాళ్వార్ ను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

కోరుకొండ తీర్థం
కోరుకొండ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి తీర్థం ప్రసిద్ధి చెందింది. కోరుకొండ తీర్థం గురించి తెలియని వాళ్లంటూ ఉండరు. అంతగా ఇక్కడి ఉత్సవాలు విశిష్టతను సంతరించుకుని కనిపిస్తాయి. ఏటా ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి సందర్భంగా స్వామి వారి కల్యాణోత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించే ఉత్సవాలకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు. ఈ ఉత్సవాలలో జరిగే రథోత్సవం చూసి తీరవాల్సిందే!

పూజోత్సవాలు
రోజూ స్వామికి నిత్య కైంకర్యాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఏడాదికోసారి రామానుజ స్వామి తిరు నక్షత్రం, ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్సవాలు, శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. అలాగే ప్రతి ఏటా ధనుర్మాసం సందర్భంగా ఆలయంలో తిరుప్పావై ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. భోగి పండుగ రోజు శ్రీ గోదా రంగనాయక కళ్యాణం కూడా వైభవంగా జరుగుతుంది.

కోరిన వరాలు ప్రసాదించే శ్రీ కోరుకొండ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. మన అభీష్టాలను తీర్చుకుందాం.

ఓం నమో నారసింహాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

