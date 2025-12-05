ఈ రోజు యముడిని పూజిస్తే- అనారోగ్య సమస్యలు, అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయి!
యముని కోరలు తెరచే ఈ కాలంలో తప్పక చేయాల్సిన పూజ కోరల పౌర్ణమి మహత్యం!
Published : December 5, 2025 at 12:02 AM IST
Korla Pournami Significance : హిందూ సంప్రదాయంలో పౌర్ణమి తిథికి విశిష్ట స్థానముంది. పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు పూర్ణ కళలతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఈ రోజు ఏ పని చేసినా విజయం లభిస్తుందని, ఎలాంటి పూజ చేసినా కోటిరెట్ల అధిక ఫలం ఉంటుందని విశ్వాసం. ఈ క్రమంలో మార్గశిర పౌర్ణమి రోజును కోరల పౌర్ణమిగా జరుపుకోవాలని హిందూ ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది. అసలు కోరల పౌర్ణమి అంటే ఏమిటి? ఆ రోజు ఎలా జరుపుకోవాలి? కోరల పౌర్ణమి విశిష్టత ఏమిటి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కోరల పౌర్ణమి ఎప్పుడు?
డిసెంబర్ 4, గురువారం ఉదయం 9:45 నిమిషాల నుంచి మరుసటి రోజు అంటే శుక్రవారం ఉదయం 7:45 వరకు మార్గశిర శుద్ధ పౌర్ణమి తిథి ఉంది. దత్తజయంతి లాంటి పర్వదినాలు పూర్ణచంద్రుడు ప్రకాశించే సమయంలో అంటే రాత్రి సమయంలో పౌర్ణమి ఉన్నప్పుడు చేసుకోవాలి. అందుకే డిసెంబర్ 4, దత్తజయంతిగా చేసుకుంటాం. కానీ కోరల పౌర్ణమి జరుపుకోవాలంటే పౌర్ణమి తిథి సూర్యోదయంతో ఉండాలి కాబట్టి డిసెంబర్ 5, శుక్రవారం రోజునే కోరల పౌర్ణమి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
మానవుని వెంటాడే పాపపుణ్యాలు
మానవుడు చేసిన పాపపుణ్యాల ఫలితాలే స్వర్గ నరకాల ప్రవేశాలకు కారణమవుతూ ఉంటాయి. ఆలయాలకు వెళ్లి పూజించినా, ఇంట్లో పూజా మందిరంలో కూర్చుని భగవంతుడిని ఆరాధించినా అది పుణ్యం కోసమే! తెలిసో తెలియకో చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తిని కల్పించమనే. నిప్పు తెలిసి తాకినా తెలియక తాకినా అగ్ని దహించక మానదు. అలాగే పాపమనేది తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా జన్మజన్మల పాటు వెంటాడుతుంది.
నరక బాధలు వర్ణనాతీతం
మానవుడు చేసినా పాపాలకు మరణానంతరం నరక బాధలు అనుభవించక తప్పదు. కానీ నరక బాధలు వర్ణనాతీతం. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు నరకబాధలు లేకుండా చేయమని దేవుణ్ణి ప్రార్ధిస్తుంటారు. కోరల పౌర్ణమి రోజు చేసే పూజ మానవునికి నరకబాధలు తప్పిస్తుందని విశ్వాసం. అందుకే కోరల పౌర్ణమికి అంతటి విశిష్టత.
కోరల పౌర్ణమి విశిష్టత
మానవునికి మృత్యు భయం లేకుండా ఉండాలన్నా, నరకభాదలు పడకుండా ఉండాలంటే యమధర్మరాజు అనుగ్రహం తప్పనిసరి అని శాస్త్రం చెబుతోంది. హిందూ పురాణాల ప్రకారం కార్తిక పౌర్ణమి నుంచి మార్గశిర పౌర్ణమి వరకు యమధర్మరాజు తన కోరలను తెరచుకుని ఉంటాడంట! అందుకే ఈ కాలంలో అనారోగ్య సమస్యలు, అపమృత్యు భయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ భయాల నుంచి విముక్తి కోసం కోరల పౌర్ణమి రోజు యమధర్మరాజును పూజిస్తే అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
యమప్రీతి పౌర్ణమి
మార్గశిర పౌర్ణమి యమధర్మరాజుకి ఎంతో ప్రీతికరమైనది. ఈ రోజున యముని పూజించడం వల్ల ఆయన శాంతించి అనుగ్రహిస్తాడని అంటారు. యమధర్మరాజు అనుగ్రహమే ఉంటే నరక బాధలు తప్పుతాయి. నరక బాధల నుంచి తప్పించే పౌర్ణమి కావడం వలన దీనిని 'నరక పౌర్ణమి' గా కూడా వ్యవహరిస్తారు.
యమ పూజ ఎలా చేయాలి?
కోరల పౌర్ణమి రోజు పూజామందిరంలో యమధర్మరాజు చిత్రపటాన్ని ఉంచి ఆవ నూనెతో దీపారాధన చేయాలి. తెలుపు రంగు అక్షింతలతో 'ఓం యమధర్మరాజా దేవాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపిస్తూ పూజ చేయాలి. అనంతరం మినప గారెలు, కుడుములు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
కాలభైరవ పూజ
ఈ రోజు యముని ప్రతినిధిగా భావించే కాలభైరవుని కూడా పూజించడం సంప్రదాయం. ఈ రోజు యమునికి నివేదించిన కుడుములు కొంచెం కొరికి వాటిని కాలభైరవుని స్వరూపమైన కుక్కలకు ఆహారంగా వేయడం వల్ల కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని అంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల దంత సంబంధమైన సమస్యలు, హృద్రోగాలు, ఇతర నరాల సంబంధిత వ్యాధులు కూడా తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. ఈ విధంగా అపమృత్యు దోషాలు తొలగించే పున్నమిగా, యముని ఆరాధించే ఏకైక పర్వదినంగా కోరల పున్నమి ప్రసిద్ధి చెందింది. రానున్న కోరల పున్నమి రోజు మనం కూడా యమధర్మరాజును పూజించి అనారోగ్య సమస్యలు, అపమృత్యు దోషాలు తొలగించుకుందాం.
ఓం యమ ధర్మ రాజ దేవాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.