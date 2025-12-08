కాకతీయ శిల్పకళకు చిరస్మరణీయమైన ఆలయం- వందేళ్ల కరువును మార్చిన నందీశ్వరుడి మహిమ- ఎక్కడో తెలుసా?
కొండపాక రుద్రేశ్వర ఆలయం విశిష్టత మీ కోసం
Published : December 8, 2025 at 2:49 AM IST
Kondapaka Rudreswara Temple: చరిత్ర పుటలు తిరగేస్తే ఎన్నో అద్భుత ఆలయాలు దర్శనమిస్తాయి. కొన్ని అలనాటి వైభవానికి నిదర్శనంగా నిలిస్తే మరికొన్ని శిథిలావస్థలో కన్నీరు పెట్టిస్తాయి. అయితే సమిష్టి కృషితో గ్రామస్తులంతా శిథిలావస్థలో ఉన్న ఓ ఆలయానికి జీవం పోసి అలనాటి వైభవాన్ని తిరిగి సాక్షాత్కరింపజేశారు. ఇంతకూ ఈ అద్భుత ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పంచాక్షరీ మారుమ్రోగిన చోట భయంకర నిశ్శబ్దం
కాకతీయ నిర్మాణశైలికి, అలనాటి అందమైన శిల్పకళా ప్రతిభకు తార్కాణం ఈ రుద్రేశ్వరాలయం. హైదరాబాద్ నుంచి సిద్ధిపేటకు వెళ్లే మార్గంలో ఉన్న కొండపాక గ్రామంలో నరపతులు, గజపతుల కొలిచిన రుద్రేశ్వరాలయం శిథిలావస్థలో ఉండడం చూసి ఆ గ్రామస్థులు సహించలేకయారు. సమిష్ఠి కృషితో కోట్ల రూపాయల విరాళాలు సేకరించి ఆలయానికి పునర్వైభవాన్ని తీసుకు వచ్చారు.
కొండపాక రుద్రేశ్వరాలయం విశిష్టత
మెదక్ జిల్లా కొండపాకలోని రుద్రేశ్వరాలయం కాకతీయుల శిల్పకళకు ప్రతీక. సుమారు 820 సంవత్సరాల నాటి ఈ ఆలయం అనేక కారణాల వల్ల శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. తమ పూర్వీకుల నుంచి కథలు కథలుగా విన్న కాకతీయ కళావైభవం ఇలా శిథిలం కావడం చూడలేక కొండపాక గ్రామస్తులంతా కలిసికట్టుగా ఆ వారసత్వపు సంపదను కాపాడుకున్నారు. ఆలయానికి పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకు వచ్చారు.
ఆలయ చరిత్ర
క్రీ.శ. 1194 లో కాకతీయ వంశస్థులు రుద్రదేవుడు పరిపాలిస్తున్న సమయంలో ఆయన కొలువులో పనిచేస్తున్న ముప్పై మంది సైనికులు ఇక్కడ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అప్పట్లో ఆలయ ప్రాంగణంలో త్రికూటేశ్వర అంటే సూర్య, శివ, అంబికల ఆలయాలు కూడా ఉండేవంట! కాలక్రమేణా ఈ ఆలయం శిథిలమైపోగా, కొండపాక గ్రామస్థులు సమిష్టి కృషితో ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించారు.
ఆలయ విశేషాలు
తూర్పు ముఖంగా ఉన్న కొండపాక రుద్రేశ్వరాలయంలోకి ప్రవేశించగానే మధ్య మంటపంలో శివుడు రుద్రేశ్వరుడుగా దర్శనమిస్తాడు. వరంగల్ వేయిస్తంభాల గుడిలో మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా శివుని పానవట్టం చతురస్రాకారంలో ఉంటుంది.
కోర్కెలు తీర్చే నందీశ్వరుడు
ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేసి నందీశ్వరుని చెవిలో కోరిక చెప్పుకుంటే తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడని ప్రతీతి! వందేళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతం కరువుతో అల్లాడిపోయింది. అప్పుడు గ్రామంలో వారు సహస్ర ఘట్టాలతో శివునికి అభిషేకం జరిపి ఆలయాన్ని నీటితో నింపారు. మరుక్షణం కుంభవృష్టి కురిసి గ్రామంలో ఏర్పడ్డ కరువు తొలగిపోయింది.
ఆలయ పునర్నిర్మాణం ఇలా
2006 లో రుద్రేశ్వరాలయ పునర్నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. ఆరేళ్లపాటు ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు కాకతీయులు ప్రతిష్టించిన శివలింగాన్ని జలాధివాసంలో ఉంచి, అఖండ దీపాన్ని వెలిగించి ఉంచారు. ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయ్యాక ఆ శివలింగాన్ని తిరిగి ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది.
పూజోత్సవాలు
రుద్రేశ్వరాలయంలో ప్రతిరోజూ నిత్య పూజలతో పాటు, ప్రతి మాసశివరాత్రికి మాస బ్రహ్మోత్సవాలు, శతరుద్రాభిషేకం జరుగుతాయి. ఇక మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా జరిగే జాతర చూడటానికి చుట్టుప్రక్కల గ్రామాల ప్రజలు విశేషంగా తరలి వస్తారు. ఈ జాతర సందర్భంగా గ్రామస్తులంతా ఎడ్లబండ్లు, ఇతర వాహనాలు అలంకరించి గుడిచుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేయడం విశేషం. ఈ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
హైదరాబాదు నుంచి సిద్ధిపేటకు వెళ్లే రహదారిలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి చేరుకోడానికి బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కొండపాక రుద్రేశ్వరాలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం