3 నెలల మహాజాతర- ఆ రోజు లక్షలాది భక్తులు కొమురవెల్లికి ఎందుకొస్తారో తెలుసా?
కొమురవెల్లి మల్లన్న కళ్యాణ విశేషాలు మీకోసం
Published : December 14, 2025 at 5:16 AM IST
Komuravelli Mallanna Kalyanam : మూడు నెలల పాటు ఘనంగా జాతర. మార్గశిర చివరి ఆదివారం కళ్యాణం. వరంగల్ జిల్లా చేర్యాల మండలంలో వెలసిన కొమురవెల్లి మల్లన్న కల్యాణానికి ఊరు ఊరంతా ముస్తాబవుతోంది. డిసెంబర్ 14, మార్గశిర చివరి ఆదివారం సందర్భంగా కొమురవెల్లి మల్లన్న కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరుగనుంది. ఈ కథనంలో కొమురెల్లి మల్లన్న ఆలయ విశేషాలు, పెళ్లి కబుర్లు గురించి తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ కొమురవెల్లి మల్లన్న?
వరంగల్ జిల్లా చేర్యాల మండలంలో వెలసిన కొమురవెల్లి మల్లిఖార్జునుడు కొమురెల్లి మల్లన్నగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. దాదాపు 600 ఏళ్ల క్రితం ఖండోబా ఆలయ పూజారికి స్వామి కలలో కనిపించి తాను కొమురవెల్లి పర్వత గుహల్లో వెలిసానని చెప్పడంతో, ఆ పూజారి ఇక్కడకు వచ్చి ఇక్కడ నిజంగానే శివలింగం ఉండడంతో పూజలు చేయడం మొదలు పెట్టినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ ఆలయ గోడలపై ఎలాంటి శాసనాలు లేకపోవడం వల్ల స్వామి ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలసినట్లుగా భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
శివలింగంపై మట్టి పుట్టలు
ఖండోబా ఆలయ పూజారి శివలింగాన్ని కనుగొని పూజలు చేయడం మొదలు పెట్టిన కొన్నాళ్లకు శివలింగంపై పుట్ట పెరిగిందని, ఆ పుట్ట మట్టితోనే ఖండోబా స్వామి రూపంలో విగ్రహాన్ని తయారు చేశారని ఆలయ అర్చకులు చెబుతారు. త్రిపురాసుర సంహారానికి ప్రతీకగా స్వామి పాదాల వద్ద ముగ్గురి రాక్షసుల తలలు ఉంటాయి. శివునికి గంగ పార్వతుల్లా, గర్భాలయంలో వెలసిన స్వామికి బలిజ మేడలమ్మ, గొల్ల కేతమ్మ అనే ఇద్దరు భార్యలు ఉంటారు.
మూణ్ణెల్ల జాతర
మార్గశిర మాసం మొదటి ఆదివారం నుంచి కొమురవెల్లి మల్లన్న జాతర ఆరంభం అవుతుంది. దక్షిణ భారతంలోనే అతి పెద్ద జాతరగా భావించే ఈ జాతర మూడు నెలల పాటు జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మార్గశిర మాసంలో చివరి ఆదివారం రోజు మల్లన్న కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఇటు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి జాతరలో మల్లన్నకు మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.
జాతర విశేషాలు
దాదాపు మూడు నెలల పాటు సాగే ఈ జాతరలో మొదటి ఆదివారాన్ని పట్టణం వారం అంటారు. ఈ వారం హైదరాబాదు నగరం నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేసి తమ సొంత ఖర్చులతో పట్నం వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
అసలు పట్నం అంటే ఏమిటి?
కొమురవెల్లి మల్లన్న దర్శించుకునే ప్రతి భక్తుడు స్వామికి పట్నం సమర్పించడం ఆనవాయితీ! ఒక చెక్క అచ్చు మీద ముగ్గు పోసి రంగవల్లికను తయారు చేసి స్వామికి సమర్పించడాన్ని పట్నం అంటారు. ఇందు కోసం దేవస్థానం వారు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తారు. మహా శివరాత్రి పర్వదినం రోజు సుమారు 50 గజాల వైశాల్యంతో వివిధ ఆకారాలలో 42 వరుసలతో ముగ్గులు వేస్తారు. వేలాదిమంది శివ భక్తులు, శివసత్తులు మధ్య నిర్వహించే అతి పెద్ద వేడుక ఇది.
కమనీయం మల్లన్న కళ్యాణం
ఇక మార్గశిర మాసంలో చివరి ఆదివారం రోజు జరిగే కళ్యాణం ఎంతో వేడుకగా ఉంటుంది. అచ్చం మనుషుల పెళ్లి జరిగినట్లే శివ కళ్యాణం జరుగుతుంది. రెండు వంశాలకు చెందిన స్వామి వారి ఆలయ అర్చకులు పెళ్లి కుమారుడు, పెళ్లి కుమార్తె తరఫు పెద్దలుగా ఉండి ఈ క్రతువును సందడిగా నిర్వహిస్తారు.
మార్గశిర మాసం మొదటి ఆదివారం తో మొదలయ్యే జాతర శివరాత్రి వరకు దాదాపు మూడు నెలలపాటు కొనసాగుతుంది. జాతర చివరలో అగ్నిగుండం తొక్కడంతో జాతర ముగుస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ జాతర జరుగుతోంది. ఈ ఆదివారం మల్లన కళ్యాణం కూడా జరుగనుంది. హైదరాబాదు కు చేరువలో జరుగుతున్న మల్లన్న జాతరకు మనం కూడా వెళ్లొద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.