ETV Bharat / spiritual

రైతుల కోసం దిగివచ్చిన "లక్ష్మీనృసింహుడు" - తొలి పంటంతా ఆ స్వామికే!

స్వయంభువుగా వెలసిన కొమ్మాల లక్ష్మీనరసింహ స్వామి - కోరిన కోర్కెలు తీర్చే స్వామిగా ప్రసిద్ధి!

Kommala Narasimha Swamy Temple
Kommala Narasimha Swamy Temple (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 9:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kommala Narasimha Swamy Temple : దేశంలో ఎన్నో ఆలయాలున్నాయి. ఒక్కో గుడికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అలాంటి ప్రత్యేకత కలిగిన క్షేత్రం కొమ్మాల శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవాలయం. ఇక్కడి అన్నదాతల కోసం స్వామి వారు స్వయంభువుగా వెలిశారు. ఇంతకీ ఈ గుడి ఎక్కడ ఉంది? స్థల పురాణం వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?

వరంగల్‌ జిల్లాలోని గీసుకొండ మండలం కొమ్మాలలో శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవాలయం ఉంది. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో పాటు చుట్టూ పచ్చని చెట్లు మధ్య ఈ క్షేత్రం అలరారుతుంది. ఈ ఆలయం నిజానికి ఇది శతాబ్దాల కాలం నాటికి చెందింది. కానీ రెండు వందల సంవత్సరాల నుంచే పూజాది కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారని చెబుతుంటారు.

స్థల పురాణం ఇదే : కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం కొమ్మిడి వంశానికి చెందిన ఓ రైతు పంటను పండిచాడు. తన పంటను కోత కోయడం కోసం పనివాళ్ల అవసరమై వెతకగా ఒక్కరూ కూడా దొరకలేదు. ఆ సమయంలో ఓ పిల్లవాడు వచ్చి ఒక్క రాత్రిలోనే ఆ పంటంతా కోసేశాడు. పని పూర్తవడంతో ప్రతిఫలం ఇవ్వమని ఆ బాలుడు రైతుని అడిగాడు. అప్పుడు ఆ యజమాని చిన్నారికి జొన్న అంబలిని ఇచ్చి తాగమని చెప్పాడట.

దీంతో ఆ బాలుడు తనకు అంబలి కాకుండా పంట కావాలని రైతుకి చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో ఆ పిల్లవాడు ఒక కట్టను తీసుకుని వెళ్లిపోతుండగా కోసిన పంటంతా అతని వెంట కదిలిపోయిందట. ఆ చిన్నారి కొంత దూరం వెళ్లాక అదృశ్యం కావడంతో పంటంతా అక్కడే మిగిలిపోయిందట. అదే రోజు రాత్రి ఆ బాలుడు, రైతుకు కలలో కనిపించి నేను నీ పొలం పక్కన ఉన్న గుట్టపైన వెలసిన నరసింహ స్వామిని. నాకు పూజలు జరిపించమని చెప్పాడట.

మర్నాడు ఆ రైతు మిగిలిన గ్రామస్థులకు ఈ విషయం చెప్పాడు. వారంతా కలిసి గుట్టపైకి వెళ్లి వెతకగా స్వామి విగ్రహం కనిపించింది. దీంతో పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అప్పటి నుంచీ తాము పండించిన మొదటి పంటను స్వామి వారికి సమర్పించడాన్ని ఓ సంప్రదాయంగా పాటిస్తున్నారు. అయితే అంతకన్నా ముందు నుంచే స్వామి వారి విగ్రహం ఇక్కడ ఉందని చెబుతారు. వనవాసం సమయంలో పాండవులే కాకుండా, రాణి రుద్రమదేవీ ఈ గుడిని దర్శించుకున్నట్లుగా పేర్కొంటారు.

రాత్రివేళ కల్యాణం :

ప్రతి ఏకాదశినాడు రాత్రి పది గంటల తర్వాత స్వామి వారి కల్యాణోత్సవాన్ని జరిపిస్తారు. ఇందుకు కూడా ఓ కారణం ఉంది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని అన్నదాతలందరూ తమ వ్యవసాయ పనులు ముగించుకొని దేవాలయానికి వచ్చేందుకే ఆ సమయంలోనే వివాహం జరిపిస్తామని ఆలయ నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు. అదేవిధంగా హోలీ పౌర్ణమి ముందు బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు. పౌర్ణమి రోజున పెద్ద ఎత్తున జాతరను ప్రారంభిస్తారు. ఐదు రోజులపాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు.

ఈ జాతరలో స్థానికులు ప్రభలతో ఊరేగింపుగా వచ్చి స్వామిపట్ల తమ భక్తిని చాటుకుంటారు. ఈ ప్రాంతంలోని అన్నదాతలు జొన్న, మొక్కజొన్న, కూరగాయలు ఇలా ఏది పండించినా మొదటి పంటను స్వామికి సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత బయటివారికి విక్రయిస్తారు. ఇల్లు కట్టాలనుకునేవారూ, సంతానం లేని వారూ ఈ దేవాలయాన్ని దర్శించుకుని ముడుపు కడితే అవి నెరవేరతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ గుడికి చేరుకోవాలంటే వరంగల్‌ వరకూ బస్సు లేదా రైళ్లలో చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి ఆలయానికి చేరుకునేందుకు బస్సులూ, ప్రైవేట్ వాహనాలూ ఉంటాయి.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

అక్కడ స్త్రీ రూపంలో హనుమంతుడు - ఇక్కడ ఆరు అంగుళాల అంజనీసుతుడు!

మాతృ ప్రేమకు ప్రతిరూపం యశోదమ్మ- కన్నయ్యను పెంచి లోకానికి ఆదర్శమైన దివ్య మాత!

TAGGED:

WARANGAL KOMMALA JATARA
కొమ్మాల శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి
KOMMALA NARASIMHA SWAMY TEMPLE
KOMMALA TEMPLE HISTORY
KOMMALA LAKSHMI NARASIMHA SWAMY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.