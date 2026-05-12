రైతుల కోసం దిగివచ్చిన "లక్ష్మీనృసింహుడు" - తొలి పంటంతా ఆ స్వామికే!
స్వయంభువుగా వెలసిన కొమ్మాల లక్ష్మీనరసింహ స్వామి - కోరిన కోర్కెలు తీర్చే స్వామిగా ప్రసిద్ధి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 9:23 AM IST
Kommala Narasimha Swamy Temple : దేశంలో ఎన్నో ఆలయాలున్నాయి. ఒక్కో గుడికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అలాంటి ప్రత్యేకత కలిగిన క్షేత్రం కొమ్మాల శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవాలయం. ఇక్కడి అన్నదాతల కోసం స్వామి వారు స్వయంభువుగా వెలిశారు. ఇంతకీ ఈ గుడి ఎక్కడ ఉంది? స్థల పురాణం వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?
వరంగల్ జిల్లాలోని గీసుకొండ మండలం కొమ్మాలలో శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవాలయం ఉంది. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో పాటు చుట్టూ పచ్చని చెట్లు మధ్య ఈ క్షేత్రం అలరారుతుంది. ఈ ఆలయం నిజానికి ఇది శతాబ్దాల కాలం నాటికి చెందింది. కానీ రెండు వందల సంవత్సరాల నుంచే పూజాది కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారని చెబుతుంటారు.
స్థల పురాణం ఇదే : కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం కొమ్మిడి వంశానికి చెందిన ఓ రైతు పంటను పండిచాడు. తన పంటను కోత కోయడం కోసం పనివాళ్ల అవసరమై వెతకగా ఒక్కరూ కూడా దొరకలేదు. ఆ సమయంలో ఓ పిల్లవాడు వచ్చి ఒక్క రాత్రిలోనే ఆ పంటంతా కోసేశాడు. పని పూర్తవడంతో ప్రతిఫలం ఇవ్వమని ఆ బాలుడు రైతుని అడిగాడు. అప్పుడు ఆ యజమాని చిన్నారికి జొన్న అంబలిని ఇచ్చి తాగమని చెప్పాడట.
దీంతో ఆ బాలుడు తనకు అంబలి కాకుండా పంట కావాలని రైతుకి చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో ఆ పిల్లవాడు ఒక కట్టను తీసుకుని వెళ్లిపోతుండగా కోసిన పంటంతా అతని వెంట కదిలిపోయిందట. ఆ చిన్నారి కొంత దూరం వెళ్లాక అదృశ్యం కావడంతో పంటంతా అక్కడే మిగిలిపోయిందట. అదే రోజు రాత్రి ఆ బాలుడు, రైతుకు కలలో కనిపించి నేను నీ పొలం పక్కన ఉన్న గుట్టపైన వెలసిన నరసింహ స్వామిని. నాకు పూజలు జరిపించమని చెప్పాడట.
మర్నాడు ఆ రైతు మిగిలిన గ్రామస్థులకు ఈ విషయం చెప్పాడు. వారంతా కలిసి గుట్టపైకి వెళ్లి వెతకగా స్వామి విగ్రహం కనిపించింది. దీంతో పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అప్పటి నుంచీ తాము పండించిన మొదటి పంటను స్వామి వారికి సమర్పించడాన్ని ఓ సంప్రదాయంగా పాటిస్తున్నారు. అయితే అంతకన్నా ముందు నుంచే స్వామి వారి విగ్రహం ఇక్కడ ఉందని చెబుతారు. వనవాసం సమయంలో పాండవులే కాకుండా, రాణి రుద్రమదేవీ ఈ గుడిని దర్శించుకున్నట్లుగా పేర్కొంటారు.
రాత్రివేళ కల్యాణం :
ప్రతి ఏకాదశినాడు రాత్రి పది గంటల తర్వాత స్వామి వారి కల్యాణోత్సవాన్ని జరిపిస్తారు. ఇందుకు కూడా ఓ కారణం ఉంది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని అన్నదాతలందరూ తమ వ్యవసాయ పనులు ముగించుకొని దేవాలయానికి వచ్చేందుకే ఆ సమయంలోనే వివాహం జరిపిస్తామని ఆలయ నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు. అదేవిధంగా హోలీ పౌర్ణమి ముందు బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు. పౌర్ణమి రోజున పెద్ద ఎత్తున జాతరను ప్రారంభిస్తారు. ఐదు రోజులపాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు.
ఈ జాతరలో స్థానికులు ప్రభలతో ఊరేగింపుగా వచ్చి స్వామిపట్ల తమ భక్తిని చాటుకుంటారు. ఈ ప్రాంతంలోని అన్నదాతలు జొన్న, మొక్కజొన్న, కూరగాయలు ఇలా ఏది పండించినా మొదటి పంటను స్వామికి సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత బయటివారికి విక్రయిస్తారు. ఇల్లు కట్టాలనుకునేవారూ, సంతానం లేని వారూ ఈ దేవాలయాన్ని దర్శించుకుని ముడుపు కడితే అవి నెరవేరతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ గుడికి చేరుకోవాలంటే వరంగల్ వరకూ బస్సు లేదా రైళ్లలో చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి ఆలయానికి చేరుకునేందుకు బస్సులూ, ప్రైవేట్ వాహనాలూ ఉంటాయి.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
