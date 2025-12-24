శివుడు, శక్తి కలిసిన జ్యోతిర్లింగం- ఈ ముక్తి క్షేత్రం ఎక్కడుందో తెలుసా?
ప్రసాదంతో పండితునిగా మారిన నిరక్షరాస్యుడు- మూకాంబిక ఆలయం విశేషాలివే!
Published : December 24, 2025 at 6:01 AM IST
Kollur Mookambika Temple : కర్ణాటకలోని ఏడు ముక్తిక్షేత్రాల్లో మూకాంబిక ఆలయం ఒకటి. ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఆలయంలో శ్రీ చక్రాన్ని ప్రతిష్ఠించటంతో మూకాంబికాదేవి ఆలయానికి విశేష ప్రాచుర్యం లభించింది. ఇక్కడ అమ్మవారు జ్యోతిర్లింగంగా శివునితో కలిసి వెలసి ఉండటం విశేషం. ఈ కథనంలో అతి ప్రాచీనమైన, మహిమాన్వితమైన మూకాంబిక ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
మూకాంబిక ఆలయం ఎక్కడుంది?
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మంగళూరుకు సుమారు 130 కిలోమీటర్ల దూరంలో దట్టమైన అడవుల మధ్య మూకాంబిక ఆలయం నెలకొని ఉంది. ఆలయానికి సమీపంలో సౌపర్ణికా నది ప్రవహిస్తుంటుంది. ఈ నది లోతు తక్కువ. కుడజాద్రి పర్వతం నుంచి ఉద్భవించే ఈ నదిలో ఇతర నది పాయలు కూడా కలుస్తాయి.
ఆలయ స్థల పురాణం
నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులు సౌపర్ణిక నది సమీపంలో కుడజాద్రి పర్వతంపై అమ్మవారి కటాక్షం కోసం తపస్సు చేయడంతో అమ్మవారు ప్రత్యక్షం అయ్యారట.
కేరళకు రమ్మని కోరిన శంకరులు - అమ్మవారి షరతు
ఆదిశంకరాచార్యులు అమ్మవారిని తన జన్మస్థలమైన కేరళకు రమ్మని అడిగారట. శంకరాచార్యుల కోరిక మన్నించిన అమ్మవారు అలాగే వస్తానని చెప్పి ఒక షరతు విధించింది. అదేమిటంటే తాను శంకరుల వెంట నడిచి వచ్చే సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శంకరులు వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదని, అలా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, చూసిన స్థలంలోనే తాను స్థిరంగా ఉండిపోతానని అమ్మవారు చెప్పింది.
అమ్మవారి షరతును అంగీకరించిన శంకరులు
అమ్మవారు పెట్టిన షరతుకు అంగీకరించిన శంకరులు మూకాంబిక అమ్మవారిని తనతో కేరళకు తీసుకెళ్లడానికి తాను ముందు నడుస్తుండగా అమ్మవారు అతనిని అనుసరించసాగింది. అలా వెళ్తూ ఉండగా కొల్లూరు ప్రాంతానికి రాగానే దేవి కాలి అందెల శబ్దం వినిపించకపోవడంతో ఆదిశంకరాచార్యులు ఠక్కున వెనక్కు తిరిగి చూశారట. అలా శంకరులు షరతును ఉల్లంఘించి ఇచ్చిన మాట తప్పడంతో అమ్మవారు తనను అక్కడే ప్రతిష్ఠించమని చెప్పి శిలగా మారిపోయింది.
మూకాంబిక పంచలోహ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ
కొల్లూరు ప్రాంతంలో అమ్మవారు శిలగా మారిన తర్వాత అమ్మవారి ఆజ్ఞ మేరకు శంకరులు అక్కడే మూకాంబిక అమ్మవారి పంచలోహ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారంట! అంతేకాదు పంచలోహ విగ్రహంతో పాటు శ్రీచక్రాన్ని కూడా ఆదిశంకరాచార్యులు ప్రతిష్ఠించారని చెబుతారు. గర్భాలయంలో ''శంకర సింహాసనం'' ఉంది. శంకరుల వెంట వచ్చేటప్పుడు అమ్మవారు మాట్లాడనందువల్ల ఆమెకు మూకాంబిక అనే పేరు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి అమ్మవారికి ఆదిశంకరులు సూచించిన విధానంలోనే పూజాదికాలు జరుగుతున్నాయి.
మహాద్భుతం హారతి దర్శనం
మూకాంబిక ఆలయాన్ని సందర్శించుకున్న భక్తులు అమ్మవారి హారతి దర్శనం కోసం తపించిపోతారు. ఒక్కసారైనా హారతి సమయంలో అమ్మవారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని సందర్శించుకోవాలని భక్తులు తహతహలాడుతుంటారు.
కుడజాద్రి పర్వతం చరిత్ర
అమ్మవారు కొలువైన కుడజాద్రి పర్వతం మీదనే ఆదిశంకరులు తపస్సు చేసిన అంబవనం, చిత్రమూలం వంటి దర్శనీయ ప్రదేశాలున్నాయి. కర్ణాటకను పాలించిన రాజులంతా అమ్మవారికి విశేషమైన కానుకలు సమర్పించి భక్తిశ్రద్ధలతో అర్చించారు. నగర, బెద్నూర్ రాజులకు ఈ దేవాలయమే ''రాజ దేవాలయం''గా ప్రసిద్ధి చెందింది. వారి ఇలవేల్పు మూకాంబికయే. మహారాష్ట్ర విజయనగర ప్రభువుల పాలనలో కూడా ఈ వైభవం అలాగే కొనసాగింది. ఆ తర్వాత తురుష్క పాలనలో కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే సంపద అంతా దోపిడీకి గురైందని చరిత్రకారులు చెబుతారు.
ఉపాలయాలు
కొల్లూరు శ్రీ మూకాంబిక దేవాలయం లో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య, శ్రీ పార్థేశ్వర, శ్రీ పంచముఖ గణపతి, శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర, శ్రీ ప్రాణ లింగేశ్వర, శ్రీ నంజున్దేశ్వర, శ్రీ ఆంజనేయ, శ్రీ వెంకటరమణ, శ్రీ తులసి గోపాలకృష్ణ తదితర ఉపాలయాలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
పామరుడిని కూడా పండితునిగా మార్చే అక్షరాభ్యాసం
మూకాంబిక సన్నిధిలో తమ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం జరిపిస్తే వారు ఉన్నత చదువులు చదువుతారని ప్రతీతి. అందుకే కేరళవాసులు ఎక్కువమంది ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక కథ ప్రచారంలో వుంది.
ప్రసాదంతో పండితునిగా మారిన నిరక్షరాస్యుడు
మూకాంబిక ఆలయంలో తేనెని ఉపయోగించి తయారు చేసే "పంచకజ్జాయం' అనే ప్రసాదం చాలా ప్రత్యేకం. పూర్వం ఈ ప్రసాదాన్ని అమ్మవారికి నివేదించిన తరువాత, ఎవరికీ పంచి పెట్టకుండా ఆలయంలో ఉన్న ఒక బావిలో వేసేవారట. ఇదంతా చూసిన చదువురాని కేరళ నివాసి ఒకడు ఆ ప్రసాదం తినాలన్న కోరికతో బావిలో దాక్కుని ఆ ప్రసాదం తిన్నాడట. ఆ తర్వాత అతడు మహా పండితుడు అయ్యాడని చెబుతారు. అందుకే ఈ ఆలయం కర్ణాటకలో ఉన్నప్పటికీ కేరళవాసులకు మూకాంబిక అమ్మవారిపై అపారమైన నమ్మకం. కేరళ వాసులు తమ పిల్లలకు ఇక్కడ నిత్యం జరిపించే అక్షరాభ్యాసాలే ఇందుకు నిదర్శనం.
దుర్వ్యసనాలు దూరం
మూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయాన్ని సందర్శించి అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే కేవలం పండితులు అవడం మాత్రమే కాదు ఎలాంటి వ్యసనాలు అయినా దూరమవుతాయని చెబుతారు. ఆ తల్లికి నివేదించిన ప్రసాదం స్వీకరిస్తే మహాపండితులు అవుతారని, అనారోగ్యం తొలగిపోతుందని విశ్వాసం.
సకల విజయాలు సొంతం
కొల్లూరు మూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శించి భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారిని ప్రార్ధిస్తే వారు ఎంచుకున్న రంగంలో విజయం సిద్ధిస్తుందని సాక్షాత్తు అమ్మవారి వరం ఇచ్చినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు చాలా మంది రాజులు, రాజకీయ నాయకులు మూకాంబిక అమ్మవారిని దర్శించుకుని కానుకలు సమర్పించి విజయాలు పొందుతున్నారు.
పూజోత్సవాలు
ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో మూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఉత్సవాలలో చివరి రోజు సరస్వతి మండపంలో జరిగే అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని తమ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం జరిపించడం విశేషం.
అన్నదానం
మూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయంలో భక్తులకు ప్రతి రోజు మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ఉచితంగా అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది.
సంగీత ఉత్సవం
ప్రతి సంవత్సరం జనవరి నెలలో మూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు సంగీత ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి దేశ విదేశాల నుంచి కూడా ప్రజలు చాలా మంది ఇక్కడకు వస్తుంటారు.
రోగాలు నయం చేసే సౌపర్ణిక
మూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయానికి సమీపంలో ప్రవహించే సౌపర్ణిక నది ప్రవహిస్తున్నప్పుడు 64 రకాల మూలికలు, ఔషధ గుణాలున్న వేళ్లను తనలోకి కలుపుకోవడం వల్ల ఆ నీటిలో స్నానం చేస్తే మొండి రోగాలు సైతం నయం అవుతాయని నమ్మకం. అందువల్ల ఈ నదిలో స్నానం ఆచరించడం చాలా పుణ్యం గా భావిస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మంగళూరుకు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి రైలు, విమాన, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. అక్కడ నుంచి కొల్లూరు మూకాంబిక ఆలయానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
అత్యంత మహిమాన్వితమైన కొల్లూరు మూకాంబిక అమ్మవారిని మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.