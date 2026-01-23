ETV Bharat / spiritual

దట్టమైన నల్లమల అడవుల్లో- సరస్వతి దేవి స్వయంభువుగా దర్శనమిచ్చే అరుదైన ఆలయం!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నంద్యాల జిల్లా- శివపురం గ్రామం సమీపంలో ఎత్తైన కొండల నడుమ కొలువైన సరస్వతి దేవి ఆలయ విశేషాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 4:01 AM IST

Kolanu Bharathi Temple Significance : సరస్వతి దేవిని భారతిగా, వేదమాతగా, వాగేశ్వరిగా, శారదగా మన పురాణాల్లో అభివర్ణించారు. మాఘ మాసంలో వసంత రుతువు ఆరంభంలో వచ్చే శుద్ధ పంచమిని వసంత పంచమిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. వసంత పంచమి సందర్భంగా సరస్వతి దేవి భారతిగా కొలువైన ఒక ప్రాచీన ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కొలను భారతి దేవాలయం
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నంద్యాల జిల్లా, శివపురం గ్రామం సమీపంలో దట్టమైన నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఎత్తైన కొండల నడుమ ప్రకృతి సౌందర్యాల మధ్య చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి కొలువైన ఆలయం కొలను భారతి దేవాలయం. ఈ ఆలయాన్ని "ఆంధ్ర బాసర" అని కూడా పిలుస్తారు. అన్ని కాలాల్లో నిండుగా ప్రవహించే చారుఘోషిణి నది ఒడ్డున ఈ ఆలయం వెలసి ఉండడం విశేషం.

ఆలయ చరిత్ర
కొలను భారతి దేవాలయంలో సరస్వతిదేవి స్వయంభువుగా పుస్తక ధారిణిగా వెలసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తోంది. 11 వ శతాబ్దానికి చెందిన చాళుక్యరాజు మల్ల భూపతి ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా శిలాశాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
కృతయుగంలో సప్తరుషుల తలపెట్టిన యాగానికి అనేక ఆటంకాలు ఎదురవగా ఆ యాగ సంరక్షణార్థం అమ్మవారు ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలసిందని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. సరస్వతి దేవి ద్వాదశ నామ స్తోత్రాల్లో మొదటి నామమైన శ్రీ భారతి పేరుతో వెలసిన ఈ క్షేత్రంలో అమ్మవారు జ్ఞానప్రదాతగా, విద్యా ప్రదాతగా పూజలందుకుంటోంది. అతి పురాతనమైన కొలనుభారతి ఆలయం ఆంధ్ర తెలంగాణ ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్న సమయంలో బాసర తరువాత రెండవ సరస్వతి క్షేత్రంగా ఖ్యాతి చెందింది. రాష్ట్ర విభజన తరువాత ఈ క్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏకైక ప్రముఖ సరస్వతి ఆలయం అయినందున "ఆంధ్ర బాసర"గా ప్రసిద్ధి చెందింది. అయితే ఈ క్షేత్ర ప్రాశస్త్యం, విశిష్టత, చరిత్రను గమనిస్తే బాసర సరస్వతి దేవాలయం కన్నా ప్రాచీనమైనది చరిత్రకారులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

అక్షరాభ్యాసాల ఆలయం
కొలను భారతి సరస్వతి దేవి సన్నిధిలో తమ బిడ్డలకు అక్షరాభ్యాసం జరిపిస్తే వారు అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటారని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే ఈ క్షేత్రం అక్షరాభ్యాసాల క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

అమ్మవారి స్వరూపం
కొలను భారతి ఆలయంలో సరస్వతి దేవి స్వయంభువుగా వెలసింది. గర్భాలయంలో అమ్మవారికి ఎదురుగా శ్రీచక్రం ఉండడం విశేషం. ఉత్తరాభిముఖంగా ఉండే గర్భాలయంలో అమ్మవారు చేతిలో వేదాలు ధరించి పుస్తకపాణిగా దర్శనమిస్తుంది. చతుర్భుజాలతో వెలసిన అమ్మవారు కుడివైపున ఉన్న రెండు చేతుల్లో పాశం, అభయహస్తంతో ఉంటుంది. ఎడమవైపున ఉన్న రెండు చేతుల్లో పుస్తకం, అంకుశం కనిపిస్తాయి.

ఆలయ విశేషాలు
కొలను భారతి ఆలయం ప్రాంగణంలో వెలసి ఉన్న సప్త శివాలయాలను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. ఈ శివాలయాల్లో ఒక ఆలయం తూర్పు ముఖంగాను, మిగిలిన మూడు ఆలయాలు దక్షిణాభిముఖంగా ఉంటాయి. ఇక నాలుగు శివాలయాలకు కలిపి ఒకే ధ్వజస్తంభం ఉండడం విశేషం. ఈ క్షేత్రం ప్రవేశ ద్వారం వద్ద అందమైన గోపాలకృష్ణుని విగ్రహాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

పూజోత్సవాలు
వసంత పంచమి రోజు, ప్రతి మాసంలో వచ్చే మూలా నక్షత్రం రోజు అలాగే శరన్నవరాత్రుల్లో మూలా నక్షత్రం రోజు కొలను భారతి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. విద్యాభ్యాసానికి, జ్ఞానానికి ప్రతీకగా భావించే కొలను భారతి ఆలయాన్ని భక్తులు విశేషంగా దర్శించి తమ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం జరిపిస్తూ ఉంటారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
ఆత్మకూరు నుంచి కపిలేశ్వరం వెళ్లే మార్గంలో వచ్చే శివపురం చేరుకోడానికి బస్సు సదుపాయాలున్నాయి. రానున్న వసంత పంచమి రోజు మనం కూడా కొలను భారతి అమ్మవారిని పూజించి జ్ఞానమనే ఐశ్వర్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సరస్వతిదేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

