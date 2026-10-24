కోజాగిరి పౌర్ణమి రోజు ఈ వ్రతం చేస్తే- లక్ష్మీదేవి మీ ఇంటికే వస్తుంది తెలుసా!
శరత్కాలంలో వచ్చే ఆశ్వయుజ పున్నమి రోజు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి ఆకాశంలో విహరిస్తుందని అంటారు. కోజాగిరి పౌర్ణమి ఎప్పుడు, కౌముది లక్ష్మి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? ఈ రోజు విశిష్టత ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 24, 2026 at 4:46 PM IST
Kojagiri Purnima Lakshmi Vratham Significance : పున్నమి అంటే చంద్రుడు పరిపూర్ణ కళలతో ప్రకాశించే పవిత్రమైన రోజు. హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రతి నెలా వచ్చే పౌర్ణమికి విశేషమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా కొన్ని పౌర్ణమిలకు అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక విశిష్టత ఉంటుంది. విశేషించి శరదృతువులో చంద్రుడు భూమికి సమీపంగా ఉన్నందున శరత్కాలంలో వచ్చే పున్నమి రోజు చంద్రుని వెన్నెల మరింత ప్రకాశవంతంగా, చల్లగా ఉంటుంది. ఈ ఋతువులో వచ్చే ఆశ్వయుజ పున్నమి రోజు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి ఆకాశంలో విహరిస్తుందంట! ఈ అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
కవులు ఇష్టపడే పున్నమి
శరత్కాల పున్నమి గురించి కవులు ఎంతో రమ్యంగా వర్ణిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆశ్వయుజ శుద్ధ పున్నమి రోజు చంద్రుడు ఎంతో ప్రకాశంవంతంగా, చల్లని వెన్నెల కురిపిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే ఈ పున్నమి రోజు శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి ఆకాశంలో విహరిస్తుందంట! కోజాగిరి పౌర్ణమిగా వ్యవహరించే ఈ పున్నమి ఎప్పడు? ఆ రోజు విశిష్టత ఏమిటో చూద్దాం.
కోజాగిరి పౌర్ణమి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పౌర్ణమిని కోజాగిరి పౌర్ణమి అంటారు. దీనినే శరత్ పూర్ణిమ, కాముడి పున్నమి, కౌముది పున్నమి అని కూడా అంటారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 25, ఆదివారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పున్నమి సందర్భంగా ఈ రోజునే ఈ కోజాగిరి పున్నమి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ వ్రతాన్ని కౌముది లక్ష్మి వ్రతమని కూడా అంటారు. ఈ సందర్భంగా కోజాగిరి పున్నమి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? ఈ వ్రతం విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కోజాగిరి పౌర్ణమి విశిష్టత
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పున్నమి రోజు జరుపుకునే కోజాగిరి పౌర్ణమి రోజు రాత్రి చంద్రుడు తన 16 కళలతో పరిపూర్ణంగా, భూమికి అతి దగ్గరగా కనిపిస్తాడని నమ్మకం. ఇదే రోజున క్షీరసాగర మథనం జరిగిందని, ఈ సందర్భంగా లక్ష్మీదేవి పాలసముద్రం నుంచి ఉద్భవించిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ రోజు లక్ష్మీదేవిని విశేషంగా పూజిస్తారు. ఈ రాత్రి లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
కోజాగిరి పౌర్ణమి అంటే?
కోజాగిరి పౌర్ణమి రోజు కోజాగ్రత వ్రతం ఆచరించడం ఆనవాయితీ. ఈ రోజు రాత్రి సమయంలో "కో జా జాగ్రత్" అంటే ఎవరు జాగరూకతతో మెలకువగా ఉన్నారో చూడటానికి లక్ష్మీదేవి ఆకాశంలో గవ్వల శబ్దం చేస్తూ ప్రత్యక్షంగా సంచరిస్తుందని, అలా మెలకువగా ఉండేవారి గృహంలోకి శ్రీ మహాలక్ష్మి ప్రవేశించి శాశ్వతంగా ఉండిపోతుందని అంటారు. అందుకే ఈ రాత్రి ఎవరైతే లక్ష్మీదేవిని భక్తితో పూజించి, జాగరణ చేసి లక్ష్మీదేవిని స్తుతిస్తూ పూజలు చేస్తారో వారికి సిరిసంపదలు సిద్ధిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
కౌముది లక్ష్మి వ్రతం ఎలా ఆచరించాలి?
కోజాగరి పూర్ణిమ రోజు రాత్రి సమయంలో మీ పూజా మందిరంలో కుడి చేతితో బంగారు నాణేలు వర్షిస్తున్నటువంటి లక్ష్మీదేవి పటాన్ని లేదా ఏనుగులు తొండంతో నీళ్లు తీసుకొని లక్ష్మీదేవిని అభిషేకిస్తున్న చిత్రపటాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలి. లక్ష్మీదేవిని గంధం, కుంకుమలతో పారిజాత పూలతో అలంకరించాలి. ఆవునెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి.
వెన్నెల్లో పాయసం
అనంతరం ఆవు పాలతో చేసిన పాయసాన్ని అమ్మవారికి నివేదించాలి. నివేదించిన తరువాత ఈ పాయసాన్ని ఆరుబయట పున్నమి వెన్నెల్లో ఉంచాలి. ఆకాశంలో సంచరించే శ్రీ మహాలక్ష్మి తన సోదరుడైన పున్నమి చంద్రునితో కలిసి ఈ పాయసాన్ని స్వీకరిస్తుందని విశ్వాసం. అనంతరం ఈ పాయసాన్ని కుటుంబ సభ్యులందరూ ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి. భక్తిశ్రద్ధలతో కౌముది పున్నమి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే రాత్రిపూట గవ్వల శబ్ధం చేస్తూ, భూలోక సంచారానికి వచ్చే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహానికి సులువుగా పాత్రులై ధన, కనక, వస్తు, వాహన ప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ కౌముది పున్నమి వ్రతాన్ని ఆచరించి శ్రీ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహంతో సిరిసంపదలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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