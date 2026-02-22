మన ఊళ్లోని గ్రామదేవతను ఇలా పూజిస్తే- ధనధాన్యాలు, సకల శుభాలు కలగడం ఖాయం!
జన్మ భూమిలో వెలసిన గ్రామదేవతను ఎందుకు పూజించాలి? మార్కండేయ పురాణంలో చెప్పిన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు ఇవే!
Published : February 22, 2026 at 5:30 AM IST
Village Deity Speciality In Markandeya Purana : మన గ్రామ దేవతల ప్రాముఖ్యత గురించి పురాణాల్లో, ముఖ్యంగా దేవీ భాగవతం, బ్రహ్మాండ పురాణం, స్కాంద పురాణంలో ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. గ్రామదేవతలు కేవలం స్థానిక శక్తులు మాత్రమే కాదు, వారు సాక్షాత్తు ఆ పరాశక్తి యొక్క అంశలని ఈ పురాణాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ కథనంలో మన గ్రామ దేవతల గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాము.
దేవీ భాగవతం - శక్తి ప్రాధాన్యత
ఈ చరాచర జగత్తును సృష్టించే ఏ శక్తి అయితే ఉందో, ఆ శక్తియే ప్రతి గ్రామంలో ఆయా రూపాల్లో ప్రతిష్ఠించబడి గ్రామదేవతగా వ్యహరింపబడుతోందని దేవీభాగవతంలో వివరించి ఉంది. అంటే విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆదిపరాశక్తి యొక్క అదృశ్య శక్తి గ్రామంలో సూక్ష్మ రూపంలో రక్షణ ఇస్తుందని అర్థం.
గ్రామ రక్షణ - శాంతి
గ్రామదేవత ప్రసన్నురాలైనప్పుడే ఆ గ్రామం సుఖసంతోషాలతో వర్ధిల్లుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ భక్తిశ్రద్ధలతో గ్రామదేవతను తప్పకుండా పూజించాలి.
మాతృకా స్వరూపాలు!
లోకాన్ని రక్షించడం కోసం పరాశక్తి తనలోని శక్తి భేదాల ద్వారా మాతృకల రూపంలో గ్రామదేవతలుగా ఆవిర్భవించిందని మార్కండేయ పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ విషయం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
గ్రామదేవతల ఆవిర్భావం - మార్కండేయ పురాణం
సృష్టికి ఆదియైన దేవి శక్తి నుంచి ఉద్భవించిన ఈ గ్రామ దేవతలు గ్రామ పాలనలో నిమగ్నమై ఉంటారు. వారు గ్రామాన్ని ఎల్లప్పుడూ సకల బాధల నుంచి, రోగపీడల నుంచి రక్షిస్తూ ఉంటారు.
క్షేత్ర పాలన మరియు గ్రామ రక్షణ!
గ్రామంలో వెలసి ఉన్న దేవతను "గ్రామ శక్తి" అని పిలుస్తారు. ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఉంటేనే గ్రామస్తులందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉంటారని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. గ్రామ సరిహద్దులలో నివసించే గ్రామ దేవత ఎల్లప్పుడూ గ్రామాన్ని అనేక ఉపద్రవాల నుంచి రక్షిస్తుంది. దొంగల భయం, అంటువ్యాధులు, ఇతర దుష్ట శక్తుల భయాల నుంచి ఆ తల్లి క్షణకాలంలో విముక్తి కలిగిస్తుంది. అంతేకాదు ఎక్కడెక్కడ రాక్షసులు, విష సర్పాలు, శత్రువులు, దొంగలు ప్రజలను భయాందోళనలకు గురి చేస్తుంటారో అక్కడక్కడ ఆదిపరాశక్తి గ్రామదేవత రూపంలో రక్షిస్తూ ఉంటుంది.
ప్రకృతి మరియు పంటల రక్షణ!
గ్రామ దేవత అనుగ్రహం వల్ల సమయానికి వర్షాలు కురుస్తాయి, పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయని, తద్వారా గ్రామంలో సకల సంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
గ్రామదేవతలను సప్తమాతృకల అంశలు?
బ్రాహ్మీ, మాహేశ్వరి, కౌమారీ, వైష్ణవీ, వారాహి, ఇంద్రాణి, చాముండి వంటి సప్తమాతృకలే గ్రామదేవతల రూపంలో ఉండి తన భక్తులు ఎల్లప్పుడూ రక్షిస్తారు. అడవులలో వనదేవతలుగా, గ్రామాలలో గ్రామదేవతలుగా ఆయా ప్రాంతాల్లో స్థిరంగా ఉండి, ఈ జగత్తునంతటినీ ఆ తల్లులు రక్షిస్తున్నారు. అంటే ప్రాంతాన్ని బట్టి గ్రామ దేవతల పేర్లు మారినప్పటికీ రక్షించే ఆది శక్తి ఒక్కటే అని వాయుపురాణంలో వివరించి ఉంది.
శుభకార్యాలకి ఆహ్వానం
మన కుటుంబాల్లో జరిగే ప్రతి శుభకార్యాలకు గ్రామదేవతను తప్పనిసరిగా ఆరాధించాలని స్కంద పురాణం చెబుతోంది. శుభకార్యానికి ముందుగా గ్రామదేవతను దర్శించి శుభకార్యం నిర్విఘ్నంగా జరగాలని ఆ తల్లిని ప్రార్ధించాలి. అలాగే శుభకార్యం పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి గ్రామదేవతను దర్శించి మొక్కులు చెల్లించుకోవాలి. ఇది అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. తరతరాలకు అందించాల్సిన సాంప్రదాయం. గ్రామదేవతను పూజించిన తర్వాతే ఏ శుభకార్యమైనా చేయాలి. ఆ తల్లి అనుగ్రహం వల్ల చేసే పనులు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా, విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కులదేవతను, గ్రామదేవతను, ఇష్టదైవాన్ని పూజించిన తర్వాతే మంగళకరమైన శుభకార్యాలు నిర్వహించాలి. దుఃఖాన్ని, భయాన్ని, గ్రామానికి లేదా కుటుంబానికి కలిగే పీడలను గ్రామదేవత పూజ ఒక్కటే నాశనం చేస్తుంది. అందుకే శాంతి కోసం ముందుగా ఆమెను అర్చించాలి.
అజ్ఞాత చరిత్ర - పూజా ప్రాధాన్యత
మన గ్రామ పొలిమేరలో ఉండే గ్రామ దేవత మూలం మనకు తెలియకపోయినా, ఆ స్థానంలో ఉన్న శక్తిని నమ్మి పూజిస్తే చాలని ధర్మం. అంటే ఇక్కడ కావాల్సింది కేవలం భక్తి విశ్వాసాలు కానీ చరిత్ర గురించిన చర్చలు కాదని అర్ధం. అప్పుడే ఆ గ్రామ దేవత ప్రసన్నురాలై కోరిన కోర్కెలు తీరుస్తుంది. గ్రామదేవత ప్రసన్నం కావడానికి కేవలం శ్రద్ధ, విశ్వాసం ఉంటే సరిపోతుంది. దానికి చరిత్రలు లేదా పురాణ గాథలతో పని లేదు.
తరతరాల ఆచారం
గ్రామ దేవత ఎక్కడ వెలసి ఉంటే అక్కడ రక్షణ ఉంటుంది. కేవలం భక్తితో ఆమెను సేవించాలి. మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించి, తరతరాలుగా పూజిస్తున్న ఆ గ్రామదేవతను మనం కూడా పూజించాలి. చరిత్ర తెలియకపోయినా ఆ ఆచారాన్ని కొనసాగించడం వల్ల గ్రామానికి, మనకు శాంతి లభిస్తుంది. మనం ఎక్కడ జన్మిస్తామో ఆ గ్రామ దేవతలను జీవితకాలం పూజించాలి.
జనని జన్మభూమిశ్చ
జన్మభూమి లో వెలసిన గ్రామ దేవత మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లితో సమానం. ఆ తల్లిని పూజించకుండా ఈ లోకంలో ఎవరూ పూర్తి సుఖాన్ని పొందలేరు. అలాగే మనం ఎక్కడ పుట్టామో ఆ ప్రాంతపు గ్రామదేవతను మనం దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రతిరోజూ స్మరించాలి. అలా చేయడం వల్ల జీవితంలో కలిగే సకల బాధలు తొలగిపోతాయి. జన్మభూమిని, కన్నతల్లిని మరియు గ్రామదేవతను ఎవరు నిరంతరం భక్తితో స్మరిస్తారో, వారికి అనంతమైన పుణ్యం లభిస్తుంది.
ఋణ విముక్తి
మాతృ రుణం, పితృ రుణం లాగే స్థల ఋణం కూడా ఉంటుంది. జన్మస్థల గ్రామదేవతను పూజించడం వల్ల ఆ ఋణం తీరుతుంది.
మనం కూడా మన గ్రామదేవతలను నిత్యం స్మరిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం