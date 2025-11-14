కేదార్నాథ్ క్షేత్ర మహత్యం- చేధించలేని మిస్టరీ మీకు తెలుసా?
Published : November 14, 2025 at 12:02 AM IST
Kedarnath Temple Significance: మహేశ్వరుడు స్వయంభువుగా వెలసిన శైవక్షేత్రాల్లో పరమ పవిత్రమైనది కేదార్నాథ్ క్షేత్రం. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో 11వ జ్యోతిర్లింగంగా హిమగిరుల్లో వెలసిన ఈ క్షేత్రం యుగయుగాలుగా భక్తులచే పూజలందుకుంటోంది. అలాగే పంచ కేదారాల్లో మొదటిదిగా కేదార్నాథ్ విరాజిల్లుతోంది. ఈ కథనంలో కేదార్నాథ్ క్షేత్ర మహత్యం గురించి తెలుసుకుందాం.
కేదార్నాథ్ ఎక్కడుంది?
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని గర్వాల్ ప్రాంతంలోని రుద్రప్రయాగ్ జిల్లాలోని కేదార్నాథ్లో పరమశివుడు జ్యోతిర్లింగ రూపంలో స్వయంభువుగా వెలసి ఉన్నాడు. ఎత్తైన పర్వత శిఖరాల్లో వెలసి ఉన్న కేదారేశ్వరుని దర్శనం కొంచెం కష్టతరం. సంవత్సరంలో 6 నెలలు మాత్రమే తెరచి ఉంచే ఈ ఆలయాన్ని చేరుకోడానికి చేసే ప్రయాణం ఎన్నో సవాళ్లతో కూడుకున్నది. హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో ప్రవహించే మందాకినీ నది జన్మస్థలం కూడా కేదార్నాథ్లోనే!
స్థల పురాణం
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో పాండవులు లక్షలాదిమంది శత్రు సైన్యాన్ని సంహరించారు. వారిలో చాలా మంది బ్రాహ్మణులు కూడా ఉన్నారు. యుద్ధంలో విజయం సాధించినప్పటికీ పాండవులకు బ్రహ్మహత్యా పాతకం చుట్టుకుంది. అప్పుడు పాండవులు బ్రహ్మహత్యా పాతకం నుంచి విముక్తి కోసం వారణాసికి వెళ్లి శివుని ప్రార్ధించారు. అయితే కాశి విశ్వనాథుడు పాండవులను అనుగ్రహించకుండా, పాండవుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు వృషభ రూపంలో హిమాలయాలకు చేరుకుంటారు. పాండవులు కూడా శివుని వెంబడించి అక్కడ వృషభ రూపంలో ఉన్న శివుని కనుగొంటారు.
పాండవులకు దర్శనమిచ్చిన శివుని మోపురం
భీముడు వృషభ రూపంలో ఉన్న శివుని తోకను పట్టుకుని లాగబోగా ఆ వృషభం భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలా భూమిలోకి దిగిన వృషభ శిరసు భాగమే నేపాల్ పశుపతి నాథునిగా వెలిశాడు. పాండవులకు కేదారంలో శివుని మోపురం అంటే వీపు భాగం మాత్రమే దర్శనమిస్తుంది. ఆ దర్శనంతో పాండవులు బ్రహ్మహత్యా పాతకం నుంచి విముక్తి పొందుతారు. ఈ క్రమంలో వృషభ రూపంలో ఉన్న శివుని శరీర భాగాలు ఐదు ప్రదేశాల్లో పడుతాయి. పాండవులు ఈ ఐదు ప్రదేశాల్లో ఆలయాలు నిర్మించి మోక్షాన్ని పొందారు. అవే పంచ కేదారాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. వాటిల్లో మొదటిది కేదార్నాథ్!
ఆధ్యాత్మిక శిఖరం
మంచు కొండల్లో వెలసిన కేదారేశ్వరుని దర్శనం ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్నది. అయినప్పటికీ అక్కడి శివానుగ్రహం భక్తులను అన్ని ఇబ్బందుల నుంచి దూరం చేస్తుంది.
ఆలయ విశేషాలు
కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని పాండవులు నిర్మించారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. కొంతకాలం తరువాత పాండవులు నిర్మించిన ఆలయం మంచులో కప్పబడి పోతుంది. నడిచే దైవంగా పేరుగాంచిన శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు ప్రస్తుతం ఉన్న కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు మంచుతో కప్పబడిన అనంతరం తిరిగి ఈ ఆలయం ఆదిశంకరులకు దర్శనమివ్వడం, నిజంగా శివానుగ్రహమే అని అంటారు. అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయం ఎన్నో ప్రకృతి విపత్తులను తట్టుకుని పరమేశ్వరుని మహిమను చాటుతోంది. ఆదిశంకరాచార్యులు ఈ క్షేత్రం నుంచే కైలాసానికి వెళ్లాడని అంటారు. అందుకు నిదర్శనంగా కేదార్నాథ్ ఆలయం వెనుక వైపు ఆదిశంకరాచార్యుల వారి సమాధి మందిరాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
ఊహకందని అద్భుతం
ఎత్తైన హిమగిరుల్లో మాములు వాహనాలు ప్రయాణించడమే కష్టసాధ్యం. అలాంటిది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎలాంటి రవాణా, ప్రయాణ సదుపాయాలు లేని రోజుల్లో అంతంత పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లతో కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించారన్నది ఊహకందని అద్భుతం! నమ్మి తీరాల్సిన వాస్తవం! ఇది కేవలం శివానుగ్రహంతోనే సాధ్యమని పెద్దలు అంటారు.
ఇతర ఉపాలయాలు
కేదార్నాథ్ క్షేత్రంలోని గర్భాలయంలో జ్యోతిర్లింగ రూపంలో వెలసిన శివుని లింగం ఎద్దు మోపు ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ శివుడు సదాశివమూర్తిగా దర్శనమివ్వడం విశేషం. గర్భాలయానికి ఎదురుగా పెద్ద నంది ఉంటుంది. అలాగే ఆలయం ముందు భాగంలో కుంతీదేవి, పాండవుల విగ్రహాలను దర్శించుకోవచ్చు.
ఈ మార్గం అత్యంత దుర్లభం
కేదార్నాథ్ ఆలయానికి చేరుకునే మార్గం అడుగడుగునా ఆపదలు అనుక్షణం అవరోధాలు కేదార్నాథ్ చేరుకోడానికి ముందుగా భక్తులు హరిద్వార్ నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభించి గౌరీకుండ్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి మార్గం అత్యంత క్లిష్టంగా ఉంటుంది. గౌరీకుండ్ నుంచి గుర్రాల ద్వారా కానీ, డోలీల ద్వారా కానీ, నడక మార్గంలో కానీ కేదార్నాథ్ చేరుకోవలిసి ఉంటుంది. గత కొన్నేళ్ల నుంచి కేదార్నాథ్ చేరుకోడానికి గౌరీకుండ్ నుంచి హెలికాఫ్టర్ సదుపాయాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితులు
ఎప్పుడు ఎలా మారిపోతుందో తెలియని వాతావరణం, ఏ వైపు నుంచి కొండరాళ్ళు మీద పడతాయో తెలియదు. ఏ మాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్న అగాధమైన లోయల్లో ప్రవహించే మందాకినీ నదిలో పడిపోవడం ఖాయం. ఇలా ఒకటా రెండా ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య సాగే కేదార్నాథ్ ప్రయాణం ఆధ్యంతం భక్తులకు ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. అయితే ఒక్కసారి నీలకంఠుని దర్శించగానే ప్రయాణ బడలిక మొత్తం పోయి ఆధ్యాత్మిక భావనతో ఒళ్ళు పులకిస్తుంది.
చేధించలేని మిస్టరీ
2013లో భారీ వర్షాలు కురిసి ఆకస్మిక వరదలు కేదార్నాథ్ పరిసరాలను ముంచెత్తాయి. ఆ సమయంలో కేదార్నాథ్ ఆలయం చెక్కు చెదరకుండా ఉండడం ఎవరికీ అంతు పట్టని రహస్యం. బోలేనాథ్ ఆలయం చుట్టూ పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు వచ్చి ఆలయానికి ఎలాంటి ఆపద కలగకుండా రక్షించడం నమ్మలేని నిజం! ఇది భగవంతుని ఉనికికి నిదర్శనం.
ఎప్పుడు దర్శించుకోవచ్చు!
హిమాలయాల్లో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా నవంబర్ నుంచి మే నెల వరకు కేదార్నాథ్ ఆలయం మంచుతో కప్పబడి ఉన్నందున ఆలయం తెరుచుకోదు. కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని దర్శించుకోడానికి మే నెల నుంచి జూన్ ఆఖరు వరకు అనువైన సమయం. తిరిగి జూన్ నెలాఖరు నుంచు రుతుపవనాల ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురిసి రోడ్లు కొట్టుకుపోయి యాత్రకు ఆటంకం కలగవచ్చు. తిరిగి సెప్టెంబర్ నుంచి నవంబర్లో ఆలయం మూసివేసే వరకు కేదార్నాథ్ దర్శనానికి అనువైన సమయం. జీవితంలో ఒక్కసారైనా కేదార్నాథ్ యాత్ర చేయాలన్నదే ప్రతి హిందువు కోరిక!తీర్థయాత్రలలో అత్యంత క్లిష్టంగా భావించే ఈ యాత్ర ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు ఆనందానుభూతులు అందిస్తుంది.
ఓం నమః శివాయ!
