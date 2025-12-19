ప్రపంచాన్ని వణికించిన సునామీ ఆ ఆలయాన్ని తాకలేకపోయిందా? శాస్త్రవేత్తలకు సవాల్ విసురుతున్న గుడి!
కట్టిల్ మెక్కతిల్ భాగవతి అమ్మవారి ఆలయ విశేషాలు! స్థల పురాణం వెనుక విస్తుపోయే గాధలు
Published : December 19, 2025 at 2:51 AM IST
Kattil Mekkathil Devi Temple History : అంతుచిక్కని రహస్యాలకు నిలయమైన అతి ప్రాచీన ఆలయాలకు నెలవు భారతదేశం. శాస్త్రవేత్తలు సైతం చేధించలేని రహస్యాలున్న ఆలయాలు మన దేశ ప్రతిష్ఠను ఇనుమడింపజేస్తున్నాయి. భయంకరమైన సునామీని కూడా తట్టుకుని చెక్కు చెదరకుండా నిలిచిన ఓ అద్భుత ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచాన్ని వణికించిన సునామీ!
2004 వ సంవత్సరం, డిసెంబర్ 26, ప్రపంచ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన రోజు. ఇండోనేషియా తీరంలో ఏర్పడిన భయంకరమైన సునామీ అనేక దేశాల్లో విధ్వంసం సృష్టించింది. ఆ ధాటికి సముద్ర తీరాలన్నీ అల్లకల్లోలమయ్యాయి. అలాగే కేరళ దక్షిణ తీరం కూడా సునామీ దెబ్బకు తీవ్రంగా నష్టపోయింది.
చెక్కు చెదరని వైనం
అయితే కేరళ దక్షిణ తీరంలోని కొల్లామ్ జిల్లాలో అరేబియా సముద్రానికి, జలమార్గానికి ఉన్న చిన్న దీవిలోని అమ్మవారి ఆలయం సునామి ధాటికి చెక్కు చెదరకుండా నిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అసలు అమ్మవారి మహత్యం వల్లనే సునామి అమ్మవారి ఆలయాన్ని తాకలేకపోయిందని భక్తుల విశ్వాసం. ఇంతకు ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ ఆలయ విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
కట్టిల్ మెక్కతిల్ భాగవతి అమ్మవారి ఆలయం
కొల్లామ్ జిల్లా శంకర మంగళం సమీపంలో వెలసి ఉన్న కట్టిల్ మెక్కతిల్ భాగవతి అమ్మవారి ఆలయానికి శతాబ్దాల ఘనచరిత్ర ఉంది. శాస్త్రజ్ఞులు సైతం చేధించలేని అనేక రహస్యాలకు నిలయమైన ఈ ఆలయ స్థల పురాణం వెనుక విస్తుపోయే గాధలున్నాయి.
మొసలిపై విచ్చేసిన అమ్మవారు
కేరళ దక్షిణ తీరంలోని చంపక్కులం నుంచి అమ్మవారు స్వయంగా మొసలిపై వచ్చి శంకర మంగళం సమీపంలో స్వయంభువుగా వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ అమ్మవారే స్వయంగా దీపం వెలిగించినట్లుగా చెబుతారు. అంతేకాదు అమ్మవారు వెలిగించిన ఈ దీపం ఇప్పటికి కొండెక్కకుండా వెలుగుతూ ఉండడం విశేషం. అందుకే ఈ ఆలయానికి కెడవిలక్కు అంటే ఎప్పటికి కొండెక్కని దీపం ఉండే ఆలయమని పేరుంది.
చంపక్కులం నుంచి ధ్వజం
ఈ ఆలయంలో ప్రతిఏటా జరిగే ఉత్సవాలకు చంపక్కులం నుంచి ధ్వజం రావడం సంప్రదాయంగా మారింది. అప్పట్లో కేరళను పరిపాలించిన అగ్ర వీరుల్లో ఒకరైన రాజా మార్తాండవర్మ ఇక్కడకు వచ్చి అమ్మవారిని ఆరాధించినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. అలాగే మార్తాండవర్మ ఇక్కడ ఒక భవంతిని కూడా నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది.
మొక్కు తీరితే గంట ఇవ్వాల్సిందే!
భాగవతి అమ్మవారు అత్యంత మహిమలు కలిగిన తల్లి అని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో చెబుతారు. అందుకే ఎందరో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తమ కోరికలను విన్నవిస్తారు. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత ఆలయంలో ఇత్తడి గంటలు ఇచ్చి మొక్కు తీర్చుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.
మర్రి చెట్టుకు గంటలు
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న మర్రి చెట్టుకు భక్తులు గంటలు కట్టి మొక్కు తీర్చుకుంటారు. ప్రతి నెల దాదాపు 4 లక్షల గంటలు ఈ మర్రి చెట్టుకు కడతారంటే ఆ తల్లి ఎందరి అభీష్టాలు నెరవేరుస్తోందో కదా! అతి పెద్ద మర్రి చెట్టు దాదాపు సగం కొమ్మలు ఈ గంటలతోనే నిండి ఉండడం గమనార్హం. కోరికలు నెరవేరిన భక్తులు మర్రిచెట్టుకు ఏడు ప్రదక్షిణాలు చేసి గంటలు కడతారు. కొందరు ఒక గంట కడితే మరికొందరు వెయ్యి గంటల వరకు కట్టడం విశేషం.
పూజారికి జీవితంలో అద్భుతం
ఒకసారి ఆలయం ధ్వజస్తంభం నుంచి ఒక గంట కిందకు పడిపోయింది. అప్పుడు ఆలయ అర్చకుల్లో ఒకరు ఆ గంటను మర్రిచెట్టు కొమ్మకు కట్టారు. ఈ సంఘటన అనంతరం ఆయన జీవితంలో అనేక అద్భుతాలు జరిగాయంట! దీంతో ఆనాటి నుంచి కోర్కెలు తీరిన భక్తులు మర్రిచెట్టుకు గంటలు కట్టే సంప్రదాయం అప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది.
ఛేదించలేని రహస్యాలు
దేవుని సొంత ఇల్లుగా భావించే కేరళలోని భాగవతి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారు వెలిగించినట్లుగా భావిస్తున్న దీపం ఈనాటికి ప్రజ్వలంగా వెలుగుతుండడం శాస్త్రజ్ఞులకు సవాల్ విసురుతోంది. అత్యంత మహిమాన్వితమైన ఈ ఆలయాన్ని దర్శించడానికి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.
ఆలయానికి ఎలా చేరుకోవాలి?
విమాన మార్గం:
తిరువనంతపురం విమానాశ్రయం నుంచి కొల్లామ్ చేరుకోవడానికి బస్సు, ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
రైలు మార్గం:
తిరువనంతపురం వెళ్లే రైలులో కొల్లామ్ చేరుకొని అక్కడ నుంచి ఆలయానికి వెళ్ళవచ్చు.
జలమార్గం:
తిరువనంతపురం షోర్నూర్ జలమార్గం కూడా కొల్లామ్ దీవి మీదుగా పోతుంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణం భక్తులకు అద్భుతమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
రోడ్డు మార్గం:
ఇక కేరళ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కొల్లామ్కు అనేక బస్సులు ఉన్నాయి. ఈ మహిమాన్వితమైన ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ భాగవతి దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.