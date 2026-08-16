కశ్యప మహర్షి వంశవృక్షం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు- దేవతలు, దైత్యులు, నాగులు, పక్షులు, జంతువులు ఆయన వంశమేనా?
సప్తరుషుల్లో ఒకరైన కశ్యప మహర్షి జీవిత విశేషాలు- లోకసృష్టిలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన గొప్ప ప్రజాపతి- కశ్యప మహర్షి జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆయన జీవిత విశేషాలు, వంశవృక్షం గురించి ఈ కథనంలో మీ కోసం!
Published : August 16, 2026 at 6:53 AM IST
Kashyapa Maharshi Jayanti 2026 : సప్తర్షుల్లో ఒకరైన కశ్యప మహర్షి హిందూ పురాణాల్లో అత్యంత విశిష్టమైన ప్రజాపతిగా ప్రసిద్ధి చెందారు. దేవతలు, దైత్యులు, నాగులు, గరుత్మంతుడు, పక్షులు, జంతువులు తదితర అనేక జీవజాతులు ఆయన వంశంతో ముడిపడి ఉన్నాయని పురాణాలు వివరిస్తాయి. శ్రావణ శుద్ధ చవితి, హస్త నక్షత్రం సందర్భంగా జరుపుకునే కశ్యప మహర్షి జయంతి నేపథ్యంలో ఆయన జననం, వివాహాలు, వంశవృక్షం, కాశ్మీర్తో ముడిపడిన కథనాలు, వైఖానస సంప్రదాయంలో ఆయన ప్రాధాన్యం వంటి ఆసక్తికర విశేషాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కశ్యప మహర్షి జయంతి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ప్రాచీన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ప్రకారం శ్రావణ శుద్ధ చవితి, హస్త నక్షత్రం రోజు కశ్యప మహర్షి జయంతి జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16, ఆదివారం శ్రావణ శుద్ధ చవితి, హస్త నక్షత్రం ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజునే కశ్యప మహర్షి జయంతి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కశ్యప మహర్షి జననం మొదలుకొని ఆయన జీవితంలోని ముఖ్య విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
కశ్యప మహర్షి జనన విశేషాలు
సృష్టికర్త బ్రహ్మ దేవుని కుమారుడైన మరీచి మహర్షికి, కర్దమ ప్రజాపతి కుమార్తె అయిన కళకూ జన్మించిన వారే కశ్యపుడు. సంస్కృతంలో 'కశ్యపం' అనగా తాబేలు, కూర్మం అని అర్థం. సృష్టి సమయంలో ఈయన కూర్మ రూపం ధరించడం వల్ల ఆయనకు ఈ పేరు వచ్చింది.
వివాహం
బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిని ప్రారంభించడం కోసం తన మానస పుత్రునిగా మరీచి మహర్షిని సృష్టిస్తాడు. మరీచి మహర్షికి, కర్దమ ప్రజాపతి కుమార్తె అయిన కళకూ జన్మించిన వారే కశ్యపుడు. కశ్యప మహర్షి బ్రహ్మదేవుని ఆదేశం మేరకు సృష్టిని విస్తరించే ప్రయత్నంలో భాగంగా దక్ష ప్రజాపతి సంతానమైన 13 మంది కన్యలను వివాహం చేసుకుంటాడు. వారి పేర్లు దితి, అదితి, వినత, కద్రువ, సురస, అరిష్ట, ఇల, ధనువు, సురభి, చేల, తామ్ర, వశ, ముని మొదలైనవారు. వీరు కాకుండా మరి కొంతమంది భార్యలు కూడా ఉన్నట్లు పురాణాలు చెడుబుతున్నాయి.
కశ్యపుని వంశవృక్షం
సృష్టిని విస్తరించే క్రమంలో భాగంగా కశ్యప మహర్షికి దితి ద్వారా హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు మొదలైన దైత్యులు అంటే రాక్షసులు జన్మించగా, అదితి ద్వారా ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతలు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు జన్మిస్తారు. కశ్యప మహర్షికి అదితి ద్వారా సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు వామనావతారంలో జనించినట్లుగా భాగవతాది గ్రంథాలు తెలుపుతున్నాయి. వినత ద్వారా గరుత్మంతుడు, అరుణుడు జన్మించగా, కద్రువ ద్వారా నాగులు జన్మించాయి. కశ్యపుని ఇతర భార్యలైన దనువు, కాలా, ముని మొదలైన వారి ద్వారా దానవులు, అప్సరసలు, గంధర్వులు జన్మించారు. ఈ విధంగా కశ్యప మహర్షి సంతానాన్ని వృద్ధి చేసి కశ్యప ప్రజాపతిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు.
సమస్త సృష్టికి కారణభూతుడు
సృష్టి అంటే కేవలం మానవులు మాత్రమే కాదు, పశుపక్ష్యాదులు, ఇతర ప్రాణులు కూడా సృష్టిలో భాగమే! కశ్యప మహర్షి మానవ సంబంధిత సంతానంతో పాటు అనేక ఇతర ప్రాణుల సృష్టికి కూడా కారణభూతుడయ్యాడు. ఈ క్రమంలో కశ్యప మహర్షికి తన భార్యలలో ఒకరైన 'తిమి' వలన జలచరాలు, సరమ వల్ల భయంకరమైన జంతువులు, సురభి వల్ల గోవులు, గేదెలు, తదితర గిట్టలు పగిలిన జంతువులు, తమ్ర వల్ల డేగలు, గద్దలు, తదితర పెద్ద పక్షులు, ముని వల్ల దేవతలు, అప్సరసలు, క్రోధా వసు వల్ల సర్పాలు, దోమలు, తదితర కీటకాలు, ఇళ వల్ల చెట్టు, పాకుడు తీగలు, సురస వల్ల చెడు ఆత్మలు, అరిష్ట వల్ల గుర్రాల వంటి గిట్టలు పగలని జంతువులు, విశ్వ వల్ల యక్షులు జన్మించారని మత్స్యపురాణంలో వివరించి ఉంది. అలాగే కిన్నెరలు, గంధర్వులు కూడా అరిష్ట వల్లనే జన్మించారని కొన్ని గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
ఇవి కూడా కశ్యపుని సంతానమే!
వీరు కాకుండా అనసూయ వల్ల తీవ్రమైన వ్యాధులు, సింహిక వల్ల గ్రహాలు, క్రోధ వల్ల పిశాచాలు, రాక్షసులు జన్మించారనీ ఉంది. అలాగే, మత్స్య పురాణం ప్రకారమే, కశ్యపునికీ తమ్రకూ సుఖి, సేని, భాసి, గృధి, సుచి, సుగ్రీవి అనే ఆరుగురు కుమార్తెలు జన్మించారు. వీరు కూడా సృష్టిని వృద్ధి చేయడంలో సహకరించారు. సుఖి చిలుకలు, గుడ్లగూబలకు జన్మనివ్వగా, సేని గద్దలకు, గృధి రాబందులు, పావురాలకు, సుచి హంసలు, కొంగలు, బాతులకు, సుగ్రీవి గొర్రెలు, గుర్రాలు, మేకలు, ఒంటెల వంటి వాటికి జన్మను ఇచ్చాయి.
కశ్యప గోత్రం
హిందూ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో కశ్యప గోత్రం ఈ మహర్షి వల్లనే వచ్చిందని అంటారు.
భూమండలాన్ని దానంగా స్వీకరించిన మహర్షి
పూర్వం పరశురాముడు క్షత్రియ వంశాన్ని నాశనం చేసినప్పుడు ఆ పాపపరిహారం కోసం అశ్వమేధ యాగాన్ని చేస్తాడు. యజ్ఞం పరిపూర్ణం కోసం పరశురాముడు కశ్యప మహర్హిని పిలిచి ఈ భూమండలాన్ని మొత్తం దానం చేస్తాడు. కశ్యపమహర్షి దానంగా పుచ్చుకున్న భూమండలాన్ని మొత్తం రాజులకు ఇచ్చి తపస్సు చేసుకోవడానికి హిమాలయాలకు వెళ్లిపోతాడు. ఆనాటి నుంచి భూదేవిని 'కాశ్యపి' అని పిలిచేవారు.
కాశ్మీరం పేరు ఇలా వచ్చింది!
పూర్వం కశ్యప మహర్షి కాశ్మీరు ప్రాంతంలో ఎక్కువకాలం నివసించాడంట! అందుకే కాశ్యపి అనే పేరుతో ఈ ప్రాంతాన్ని పిలిచేవారు. కాలక్రమేణా అదే కాశ్మీరంగా మారింది.
తిరుమల శ్రీవారి పూజలకు ఇదే ప్రామాణికం
కశ్యప మహర్షి రచించిన జ్ఞానకాండ గ్రంథం ఎన్నో వైఖానస ఆలయాల్లో నిర్వహించే ఆరాధనలకు అత్యంత ప్రామాణికంగా ఈనాటికి నిలుస్తోంది. ఆలయ నిర్మాణానికి అవసరమైన భూపరీక్ష, శంకుస్థాపన, మండపాల నిర్మాణం, ఆలయ నిర్మాణశైలి, విగ్రహప్రతిష్ఠకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఈ గ్రంథంలో పొందుపరచి ఉండడం విశేషం. తిరుమల క్షేత్రంలో కూడా కశ్యప మహర్షి రచించిన వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం ప్రకారం తిరుమల శ్రీవారికి ఆరాధనలు జరగడం విశేషం.
తిరుమలలో కశ్యప జయంతి ఉత్సవాలు
ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ శుద్ధ చవితి హస్త నక్షత్రం కలిసి వచ్చిన రోజు జరుపుకునే కశ్యప జయంతిని తిరుమలలో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా కశ్యప మహర్షికి భక్తి శ్రద్ధలతో నీరాజనాలు సమర్పిస్తారు. కాశ్యప జయంతి రోజు కశ్యప మహర్షి వంశవృక్షాన్ని చదివినా, స్మరించినా వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని, సంతాన యోగం కలుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ కాశ్యప జయంతి రోజు మనం కూడా కాశ్యప మహర్షిని స్మరిద్దాం, సకల చరాచర సృష్టికి కారణభూతుడైన కాశ్యప మహర్షికి నివాళులు అర్పిద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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