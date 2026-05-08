కాశీయాత్ర పరిపూర్ణం కావాలంటే విశాలాక్షి దేవి దర్శనం తప్పనిసరి- ఆ ఆలయ రహస్యాలు ఇవే!
వారణాసిలోని గంగాతీరంలో వెలసిన విశాలాక్షి దేవి ఆలయం అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో ఒకటి - మణికర్ణిక ఘాట్తో ముడిపడిన పవిత్ర క్షేత్రం
Published : May 8, 2026 at 2:53 AM IST
Kashi Vishalakshi Temple Significance : వారణాసి హిందువులందరికీ పరమ పావన క్షేత్రం. విశ్వేశ్వరాలయంలోని శివలింగం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటి. స్వయంగా ఇక్కడ శివుడు కొలువై ఉన్నాడని హిందువుల నమ్మకం. గంగా స్నానం వల్ల సకల పాపాలు పరిహారమై ముక్తి లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో కాశీ కూడా ఒకటి. దక్షయాగంలో ఆత్మార్పణం చేసిన సతీదేవి చెవి కుండలాలు పడిన ప్రదేశమే మణికర్ణికా ఘాట్. ఇక్కడ వెలసిన విశాలాక్షి మందిరం శక్తిపీఠంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ కథనంలో కాశీ విశాలాక్షి మందిరం విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
కాశీలోని దివ్య మూర్తులు
కాశీ పేరు స్ఫురించగానే ముందుగా ఇక్కడి పవిత్ర గంగానది విశ్వేశ్వరుడు, విశాలాక్షీ, అన్నపూర్ణా దేవి, డుంఠి గణపతి, కాల భైరవుడు గుర్తుకొస్తారు. ఈ క్షేత్రం ఒక జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రంగానే కాకుండా ఒక మహా శక్తి పీఠంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. సతీదేవి కర్ణకుండలాలు కాశీలో పడినట్లు ప్రతీతి. అందుకే ఇక్కడ అమ్మవారిని మణికర్ణికా అని కూడా పిలుచుకొంటారు. ఆ పార్వతీ మాతయే విశాలాక్షీ దేవిగా కొలువై ఉందని విశ్వాసం. ఈ తల్లిని విశ్వలక్ష్మీ దేవి అని కూడా పిలవడం పరిపాటి.
విశాలాక్షి పేరు ఇందుకే!
గర్భాలయంలో వెలసి ఉన్న అమ్మవారు 'విశాలమైన కన్నులు' కలిగిన దేవి కాబట్టి ఈమెకు విశాలాక్షి అనే పేరు వచ్చింది.
విశాలాక్షి ఆలయ విశేషాలు
విశాలాక్షి ఆలయం గంగానది తీరంలో మీర్ ఘాట్ వద్ద ఉంది. కాశీ విశ్వేశ్వరుని గుడికి కొంత దూరంలో విశాలాక్షి అమ్మవారి క్షేత్రం ఉంది.
ఒకే చోట రెండు విగ్రహాలు
గర్భాలయంలో ఇద్దరు అమ్మవార్లను దర్శించుకోవాలి. ఒకటేమో అమ్మవారి పురాతన విగ్రహం. ఈ విగ్రహం స్వయంభువు ఉద్భవమూర్తిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న విగ్రహానికి వెనుక వైపు ఈ విగ్రహం ఉంది. స్వయంభువు విగ్రహానికి ముందు వైపు ఆదిశంకరులు ప్రతిష్టించిన మరో విగ్రహాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ అమ్మవారు బంగారు తొడుగుతో దర్శనం ఇస్తారు. పసుపు కుంకుమలతో ప్రకాశిస్తూ, పుష్పమాలాంకృతురాలైన విశాలాక్షిని భక్తులు మనసారా పూజిస్తే కోరికలు తప్పక నెరవేరుతాయని విశ్వస్తిస్తారు. విశాలాక్షి దేవి ఆలయంలో ఆదిశంకరులు శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ స్థల పురాణం
స్కంద పురాణం ప్రకారం వారణాశిలో ఒక సారి వ్యాస భగవానుని, ఆయన శిష్యులకు ఏడు రోజుల పాటు భిక్ష దొరకదు. ఆ సమయంలో ఆకలి బాధకు తాళలేక వ్యాసుడు తీవ్రమైన ఆగ్రహంతో కాశీని శపించబోతాడు. అప్పుడు విశాలాక్షిదేవి ముత్తైదువుగా మారి వ్యాసమహర్షికి, అతని శిష్య గణానికి తన ఇంట్లో ఆతిథ్యం ఇస్తుంది.
శివుని శాపం
అప్పుడు పరమేశ్వరుడు "కాశీనే శపించేటంత గొప్పవాడివా నువ్వు" అంటూ వ్యాస మహర్షిని కాశీ నుంచి బహిష్కరిస్తాడు. అప్పుడు తన తప్పు తెలుసుకున్న వ్యాసుడు పరమేశ్వరుని పాదాలపై పడి క్షమించి, శాపవిమోచనం కలిగించమని ప్రాధేయ పడతాడు. అప్పుడు ఆ భోళాశంకరుడు జరగబోయే "వ్యాస నిష్కాసనం చరిత్ర సృష్టిస్తుందని ఊరడించి, కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తప్పక వ్యాసునికి కాశీలో అనుమతిస్తానని" ఊరడిస్తాడు. అప్పటి నుంచి వ్యాసుడు గంగానదికి ఆవలి తీరంలో ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకుని అక్కడ నుంచే విశ్వనాథునికి నమస్కరిస్తూ సంతృప్తి చెందేవాడు. తాను నిత్యం శివునికి జరిపే అభిషేకాల కోసం అక్కడ వ్యాసుడు ఒక శివలింగాన్ని కూడా ప్రతిష్టించి పూజించసాగాడు. ఈ ప్రాంతాన్నే వ్యాస కాశీ అంటారు. కాశీకి వెళ్ళినవారు తప్పకుండా వ్యాసకాశి కూడా దర్శించాలి. అప్పుడే కాశీయాత్ర సఫలం అవుతుందని సాక్షాత్తు ఆ విశ్వేశ్వరుడు వరమిచ్చాడు.
ఆలయాలు వేరైనా అమ్మ ఒకటే!
ప్రతిరోజూ శివునికి బిక్షాపాత్రలో విశాలాక్షి భిక్ష వేస్తుందంట! విశాలాక్ష్మి పెట్టిన భోజనానికి సంతృప్తి చెందిన శివుడు ఆమెకు కాశీ క్షేత్రానికి అధిదేవతగా ఉండే యోగ్యత కల్పిస్తాడు. చాలాకాలం అన్నపూర్ణా దేవి అంటే విశాలాక్షి దేవి అనే భావించారు. కాలక్రమంలో రెండు వేరు వేరు ఆలయాలు ఏర్పడ్డాయి. విశ్వనాధుని గుడి ప్రాంగణంలో నుంచి అన్నపూర్ణ ఆలయానికి వెళ్ళవచ్చు. విశ్వనాథుని ఆలయానికి కొద్ది దూరంలో విశాలాక్షి ఆలయం ఉంటుంది.
కళ్యాణ యోగం కలిగించే విశాలాక్షి
కాశీ విశాలాక్షిని కంచి కామాక్షి తోను మధుర మీనాక్షితోనూ పోలుస్తారు. వివాహం కాని కన్యలు కాశీలోని గంగానదిలో స్నానం చేసి నిష్టతో విశాలాక్షిని అర్చిస్తే త్వరలో వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం. విశాలమైన కన్నులతో భక్తులను అనుగ్రహించే విశాలాక్షికి భాద్రపద శుద్ధ తదియ రోజు కాజలి పండుగ నిర్వహిస్తారు. అలాగే దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా ఇక్కడ ఘనంగా జరుగుతాయి. దర్శించినంత మాత్రాన్నే భక్తుల అభీష్టాలను తీర్చే కాశీ విశాలాక్షిని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
