ETV Bharat / spiritual

హిమాలయాల్లో కొలువైన కాసర్ దేవి- నాసా శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అంతుచిక్కని ఆ ఆలయ రహస్యం ఏమిటి?

సుమారు 2వ శతాబ్దానికి చెందిన ప్రాచీన క్షేత్రం- ఉత్తరాఖండ్‌లోని అల్మోరా సమీపంలో కాసర్ దేవి ఆలయం- కాసర్ దేవి ప్రాంతంలోని భూ-చుంబక శక్తిపై ఎన్నో వాదనలు ప్రచారం

Kasar Devi Temple Almora
కాసర్ దేవి ఆలయం (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 4:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kasar Devi Temple Almora : హిమాలయ సానువుల్లో ప్రకృతి సౌందర్యం నడుమ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వెలసిన ఆలయం కాసర దేవి ఆలయం. ఆధ్యాత్మికతకు, శాస్త్రీయ రహస్యాలు నిలయమైన ఈ ఆలయం అత్యంత శక్తిమంతమైన అయస్కాంత క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

కాసర దేవి ఆలయం ఎక్కడుంది?
ఉత్తరాఖండ్​లోని కుమావ్ ప్రాంతంలో అల్మోరా నుంచి సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో సముద్రమట్టానికి 6,942 అడుగుల ఎత్తులో కాసర దేవి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయంలో ప్రధాన దేవత దుర్గాదేవి స్వరూపంగా భావించే కాసర దేవి.

ఆలయ చరిత్ర
ఈ ఆలయ నిర్మాణం క్రీస్తుశకం 2వ శతాబ్దంకు చెందినదని, అంటే సుమారు 2వేల సంవత్సరాల కన్నా పురాతనమైనదని చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. దట్టమైన పైన్ వృక్షాలు, హిమాలయ పర్వతాల సోయగాల నడుమ ఈ ప్రాంతం అత్యంత ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

అయస్కాంత క్షేత్రం
కాసర దేవి ఆలయం ఆధ్యాత్మికతకు, శాస్త్రీయ రహస్యాలు నిలయమైనది. ఈ భూమిపై ఉన్న అత్యంత శక్తిమంతమైన అయస్కాంత క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా కాసర దేవి ఆలయం విరాజిల్లుతోంది. ఈ ఆలయ పరిసరాల్లో అద్భుతమైన విశ్వశక్తి ఉందని విశ్వసిస్తారు. కేవలం విశ్వాసమే కాదు ఇది శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన వాస్తవం.

మహానుభావులు నడయాడిన పవిత్ర ప్రదేశం
కాసర దేవి ఆలయ పరిసరాల్లో నెలకొన్ని ఉన్న విశ్వశక్తి ఎందరో మహానుభావులను, ధ్యానపరులను, యోగులను, మేధావులను, కళాకారులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఇక్కడి విశ్వశక్తికి ఆకర్షితులైన స్వామి వివేకానంద, విశ్వకవి రవీంద్రుడు వంటివారు ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకుని గొప్ప ప్రశాంతతను అనుభూతి చెందారు. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించే వారికి కాసర దేవి ఆలయం ఒక దివ్య ప్రదేశం అనడం ఏ మాత్రం అతిశయోక్తి కాదు.

మంత్రముగ్ధుల్ని చేసే ప్రకృతి సోయగం
హిమాలయాలకు సమీపంలో ఉన్న ఈ ఆలయం చుట్టూ మంచు శిఖరాలతో, అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. అందమైన ఉత్తరాఖండ్​లో ఎన్నో మనోహరమైన సరస్సులు, ఆలయాలున్నాయి. వాటిల్లో ఒకటి ఈ కాసర దేవి ఆలయం. ఎంతో శక్తిమంతమైన ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి సెలబ్రెటీల సహా దేశ విదేశాల నుంచి అనేకమంది వస్తారు. ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకుని ప్రశాంతత పొందుతారు.

ఆలయ విశేషాలు
కాసర దేవి ఆలయంలో కాసర దేవి ప్రధాన దేవత. దేవభూమిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రదేశంలో అమ్మవారు సాక్షాత్తు స్వయంగా వెలిశారని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ ఆలయంలో ప్రతి సంవత్సరం కార్తిక పూర్ణిమ సందర్భంగా కాసర్ జాతర నిర్వహిస్తారు. ఈ జాతరకు లక్షలాది మంది ప్రజలు వస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ జాతర ప్రసిద్ధి చెందింది.

మానసిక ఒత్తిడి మాయం
భౌగోళిక పరిశోధనల ప్రకారం ఈ ప్రాంతంలోని అయస్కాంత క్షేత్రం మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి ఏకాగ్రతను పెంచుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. ప్రకృతి ఒడిలో ధ్యానం చేయడం వలన కలిగే అనుభూతి వర్ణనాతీతం! యోగ సాధన, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణలో ఉన్నవారికి ఈ ప్రదేశం సరికొత్త ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తుంది.

వెనుతిరిగిన నాసా!
ఈ ప్రాంతంలోని అయస్కాంత శక్తి ఆనవాళ్లు కనుగొనాలని నాసా శాస్త్రవేత్తలు రంగంలోకి దిగారు. కానీ ఎన్ని పరిశోధనలు చేసినా ఇక్కడ నెలకొన్న విశ్వశక్తి ఉనికిని గుర్తించ లేక వెనుదిరిగారు. కేవలం అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్లనే ఇక్కడ అపరిమితమైన శక్తి ఉందని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు భక్తి పారవశ్యంతో చెబుతారు. ఈ ప్రదేశంలో కనీసం 5 నిమిషాలు ధ్యానం చేసినా సరే మన మనసు అనంతమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతతో నిండుతుంది. జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన పుణ్యక్షేత్రం కాసర దేవి ఆలయం. మనం కూడా కాసర దేవి ఆలయాన్ని సందర్శించి ధ్యానం చేద్దాం! ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుదాం.

జై కాసర దేవి!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.


వినాయక విగ్రహం పెట్టాలనుకుంటున్నారా? - 'ఇలాంటిదైతే' ధనలాభం ఉంటుందంటున్న జ్యోతిషులు!

ఆ గణపతి ఆలయాన్ని దర్శిస్తే- కోరికలు తీరడం ఖాయం- అది ఎక్కడుందో తెలుసా?

TAGGED:

KASAR DEVI TEMPLE UTTARAKHAND
KASAR DEVI TEMPLE HISTORY
KASAR DEVI GEOMAGNETIC MYSTERY
SWAMI VIVEKANANDA KASAR DEVI
KASAR DEVI TEMPLE ALMORA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.