కర్వా చౌత్ రోజు జల్లెడలో భర్త ముఖం ఎందుకు చూస్తారు?
తమ భర్త క్షేమం, శ్రేయస్సు కోసం మహిళలు నిష్ఠగా ఆచరించే వ్రతం కర్వా చౌత్. ఉత్తర భారతంలో విశిష్టంగా జరుపుకునే ఈ పండుగ ఎప్పుడు వస్తోంది? ఎలా జరుపుకోవాలి? అనే అంశాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 28, 2026 at 3:00 AM IST
Karva Chauth 2026 Significance : తమ భర్త క్షేమం కోసం, శ్రేయస్సు కోసం మహిళలు నిష్టగా ఆచరించే వ్రతం కర్వా చౌత్! ఇందులో భాగంగా మహిళలు రోజంతా ఉపవాస దీక్ష చేపట్టి, నూతన వధువుల్లాగా ముస్తాబై, చంద్రోదయం తర్వాత పూజచేసి దీక్ష విరమిస్తారు. ఉత్తరభారతంలో విశిష్టంగా జరుపుకునే ఈ పండుగ ఎలా జరుపుకోవాలి? కర్వా చౌత్ విశిష్టత ఏమిటి? అనే అంశాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
విభిన్న సంస్కృతుల మేళవింపు మన భారతం
మన దేశంలో ఏ పండగైనా ఆయా సంప్రదాయాల ప్రకారం ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో విధంగా జరుపుకోవడం తెలిసిందే! కర్వా చౌత్ పండుగ కూడా అలాంటిదే! విభిన్న సంస్కృతుల మేళవింపు అయిన మన భారత దేశంలో వృత్తి రీత్యా ఒక ప్రాంతం వారు ఇంకో ప్రాంతంలో స్థిరపడడం చూస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు దక్షిణాదిన కూడా ఉత్తరాది సంప్రదాయం అధికంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా హోలీ, ధన్ తేరస్ వంటి పండుగలు అన్ని ప్రాంతాల్లో జరుపుకోవడం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా ఉత్తర భారత దేశంలో విశిష్టంగా జరుపుకునే కర్వా చౌత్ పండుగ ఎప్పడు? ఆ రోజు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో చూద్దాం.
కర్వా చౌత్ పండుగ ఎప్పడు?
ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ రోజున కర్వా చౌత్ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఇదేరోజు దక్షిణాదిన ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అట్లతద్ది పండుగ జరుపుకోవడం కాకతాళీయం. పండగ ఏదైనా, అవి ఆయా ప్రాంతాల సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 28, బుధవారం ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ. అందుకే ఈ రోజునే కర్వా చౌత్ పండుగ జరుపుకోవాలి. సాధారణంగా కొన్ని పండుగలు ఇంటిల్లిపాదీ, బంధువులతో కలిసి జరుపుకుంటారు. మరికొన్ని పండుగలు మహిళలు మాత్రమే జరుపుకుంటారు. ప్రత్యేకించి కర్వా చౌత్ వ్రతంలో భాగంగా మహిళలు పార్వతీ దేవిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి, నిష్టతో ఉపవాసం చేస్తారు. ఉత్తరాది మహిళలు ఈ పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
చౌత్ మాత పూజ
కర్వా చౌత్ పండుగ సందర్భంగా మహిళలు తమ పసుపు కుంకుమలు చల్లగా చూడమని ప్రార్ధిస్తూ పార్వతీదేవిని పూజిస్తారు. ఈ రోజు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు నీరు కూడా తాగకుండా కఠిన ఉపవాస దీక్షను చేపడతారు. ఈ రోజు 'చౌత్ మాత'ను పూజించడం సంప్రదాయం. పార్వతిదేవికి ప్రతిరూపంగా భావించే చౌత్ మాతాకు ఈ రోజు విశేష పూజలు చేస్తారు.
కర్వా చౌత్ వ్రతవిధానం
కర్వా చౌత్ వ్రతాన్ని ఆచరించే మహిళలు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేసి ఒక కర్వాలో అంటే మట్టి పాత్రలో నీటిని తీసుకుని ఆ నీటితో పార్వతీదేవిని అభిషేకించి, పూజించి ఉపవాస దీక్షకు పూనుకుంటారు. ఇక సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తరువాత తిరిగి స్నానం చేసి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, కర్వా చౌత్ వ్రతకథను పఠిస్తారు. అటు తర్వాత జల్లెడలో చంద్రుని చూసి, ఆపై భర్త ముఖాన్ని తిలకిస్తారు. అనంతరం చంద్రునికి అర్ఘ్యం సమర్పించి, తమ భర్త చేతులతో నీళ్లు తాగి ఉపవాస దీక్ష విరమిస్తారు. ఇలా నియమనిష్టలతో, భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం వలన తమ సౌభాగ్యం శాస్వతంగా నిలుస్తుందని మహిళల విశ్వాసం.
కోడలికి అత్తగారి సారె!
సాధారణంగా కొత్తగా పెళ్లైన అమ్మాయికి, గర్భవతిగా ఉన్న అమ్మాయికి పుట్టింటి వారు సారె అందించడం సంప్రదాయం. అయితే ఇందుకు భిన్నంగా కర్వా చౌత్ పండుగ సందర్భంగా అత్తగారు తన కోడలికి సారె అందించడం పంజాబ్, హరియాణా వంటి రాష్ట్రాల్లో కనిపిస్తుంది. ఈ సారెను అక్కడ 'సర్గి' అంటారు. కర్వా చౌత్ పండుగ రోజు వ్రతం ఆచరించే ముందు కోడలికి అత్తగారు ఈ సారెను అందిస్తారు. ఈ సారెలో అత్తగారు తన స్వహస్తాలతో తయారు చేసిన పిండి వంటలు, పళ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్, చీర, గాజులు, పసుపు, కుంకుమ వంటి సుమంగళి ద్రవ్యాలు ఉంటాయి. వీటన్నింటిని ఒక పెద్ద పళ్లెంలో ఉంచి అత్తగారు తన కోడలికి అందిస్తుంది. కోడలు అత్తగారికి నమస్కరించి ఈ సారెను స్వీకరిస్తుంది.
అసలైన వేడుక సాయంత్రమే!
కర్వా చౌత్ వ్రతం రోజు సాయంత్రమయ్యేసరికి మహిళలంతా ఎరుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించి ఒక్కచోటుకి చేరుతారు. కర్వా చౌత్ వ్రతం, పూజ పూర్తయ్యాక వ్రతకథను కూడా చదువుకుని ఒకరికొకరు పసుపు, కుంకుమ, బియ్యంతో, గాజులు, అద్దం వంటి వాటితో కూడిన పూజ థాలిని ఒకరికొకరు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా వారు పాటలు పాడుతూ, నృత్యాలు చేస్తూ ఆనందంగా గడుపుతారు. ఇక రాత్రికి చంద్ర దర్శనం అయిన తర్వాత భర్త ముఖాన్ని జల్లెడలో చూసి, ఆయన చేతుల మీదుగా నీరు తాగి, అత్తగారు అందించిన సారెలోని పిండివంటలు ఆరగించి ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు.
రాజస్థాన్లో 'బయా' సంప్రదాయం
కర్వా చౌత్ పండుగ సందర్భంగా రాజస్థాన్లో ఓ ప్రత్యేక సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు. అదేంటంటే ఈ రోజున తల్లులు వివాహమైన తమ కూతురికి పుట్టింటి నుంచి ప్రత్యేక బహుమతులు పంపిస్తారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని 'బయా' అంటారు. ఈ సంప్రదాయంలో భాగంగా పెళ్లైన తమ ఆడపిల్లలకు కొత్త బట్టలు, పిండి వంటలు, పసుపు కుంకుమలు, గాజులు, మెట్టెలు, పువ్వులు వంటి వస్తువులు అందిస్తారు. వారి వారి తాహతకు తగినట్లు వెండి బంగారు ఆభరణాలు కూడా ఇచ్చే వారుంటారు. ఈ విధంగా 'బయా' పేరుతో ఈ ప్రత్యేక బహుమతులను తమ కుమార్తెలకు అందిస్తూ వారి సౌభాగ్యం కలకాలం నిలవాలని కోరుకుంటారు.
కలిసికట్టుగా ఉపవాసం
గుజరాత్ రాష్ట్రంలో కర్వా చౌత్ పండుగ సందర్భంగా మహిళలంతా ఒక్కచోట చేరి సామూహిక ఉపవాస దీక్షలు చేపడతారు. ఈ సందర్భంగా మహిళలందరూ సమీపంలోని ఆలయానికి చేరుకుంటారు. అక్కడే ప్రత్యేక పూజలు చేసి, ఉపవాస దీక్ష చేస్తారు. భగవంతుని సమక్షంలో అందరూ కలిసి భజనలు, కీర్తనలు పాడుతూ అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. సాయంత్రం చంద్ర దర్శనం అయ్యాక జల్లెడలో భర్త ముఖాన్ని చూసి నీరు తాగి ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు. ఇలా కలిసికట్టుగా పండుగ చేసుకోవడం వలన సామాజిక బంధాలు దృఢపడతాయని విశ్వాసం.
వినూత్న సంప్రదాయం
ఇక హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఓ వినూత్న సంప్రదాయం ఉంది. కర్వా చౌత్ పండుగ సందర్భంగా అక్కడి మహిళలు అందరూ ఒక్కచోట చేరి వారు స్వయంగా రాసి, బాణీ కట్టిన పాటలు పాడుకుంటూ, నృత్యాలు చేస్తూ ఆనందంగా గడుపుతారు. సాయంత్రం చంద్ర దర్శనం అయ్యాక జల్లెడలో భర్త ముఖాన్ని చూసి నీరు తాగి ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు.
రెట్టింపు సంతోషం
పండుగ అంటే కేవలం ఉపవాస దీక్షలు, దేవుని ఆరాధన మాత్రమే కాదు. వాటితో పాటుగా అందరూ కలిసి ఒక్కచోట చేరి ఉత్సాహంగా, ఆనందం గడపడం వలన పండుగ సంతోషం రెట్టింపవుతుంది.
పంచుకుంటే పెరిగే ఆనందం
నిజానికి కర్వా చౌత్ పండుగ ఉత్తర భారతంలో పుట్టినా, క్రమంగా ఈ పండుగ దక్షిణాదికి కూడా విస్తరించింది. భార్యాభర్తల అనుబంధానికి, అత్తాకోడళ్ల సఖ్యతకు, ఇరుగుపొరుగు వారితో మెరుగైన సామాజిక బంధాలకు ప్రతీకగా నిలిచే ఇలాంటి పండుగలను ప్రాంతాలకు అతీతంగా అందరూ జరుపుకోవాలి. పండుగ ఆనందాన్ని అందరికీ పంచాలి. ఈ కర్వాచౌత్ వ్రతాన్ని మనం కూడా ఆచరిద్దాం. పార్వతీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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