"కార్తిక వనభోజనాలు" వచ్చేశాయ్! - ఉసిరి చెట్టు నీడలోనే ఎందుకో తెలుసా?
ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసంతో పాటు ఆరోగ్యం - ప్రకృతి పరిరక్షణ, సామాజిక ఐక్యతకు ప్రతీక!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 5:15 PM IST
కార్తిక మాసంలో వనభోజనాల సందడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు, ఇరుగుపొరుగు కలిసి ఉసిరి చెట్లు ఉన్న వనాలకు చేరుకుంటారు. అక్కడ పూజలు, భజనలు నిర్వహించి పచ్చని చెట్ల నీడలో సహపంక్తి భోజనాలు చేస్తారు. అయితే వనభోజనాలకు ఉసిరి చెట్టునే ఎందుకు ఎంచుకుంటారు? దీని వెనుక కేవలం ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసమే కాదు, ప్రకృతిని కాపాడాలనే సందేశం, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రయోజనాలూ అనేకం.
దైవ వృక్షంగా ఉసిరి
హిందూ సంప్రదాయంలో ఉసిరి చెట్టుకు విశిష్ట స్థానం ఉంది. దీన్ని ధాత్రీ వృక్షంగా పిలుస్తారు. కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టు కింద శ్రీమహావిష్ణువును పూజించడం, దీపారాధన చేయడం శుభప్రదమని భక్తుల విశ్వాసం. ఉసిరికాయపై వత్తులు ఉంచి దీపం వెలిగించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉసిరి చెట్టు కింద వనభోజనాలు నిర్వహించడం ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.
ఆరోగ్యానికి మేలు
ఉసిరిలో విటమిన్-సి, పాలీఫినాల్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర కణాలను ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుంచి రక్షించడంలో తోడ్పడతాయి. అందుకే ఆయుర్వేదంలో ఉసిరికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఉసిరిని ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.
ప్రకృతితో మమేకం, పర్యావరణానికి మేలు
చెట్ల నీడలో గడపడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండటం మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడంలోనూ తోడ్పడుతుంది. మరోవైపు ఉసిరి చెట్టును పవిత్రంగా భావించి పూజించడం, దాని కింద సామూహిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల వృక్షాల పట్ల గౌరవం పెరుగుతుంది. చెట్లను కాపాడాలనే స్పృహ కలుగుతుంది. అవి పక్షులు, కీటకాలకు ఆవాసాలుగా నిలుస్తూ పర్యావరణ సమతుల్యతకు దోహదపడతాయి. ఇలా వనభోజనాలు ప్రకృతితో మమేకమయ్యే ఆనందాన్ని అందించడమే కాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల బాధ్యతను గుర్తుచేస్తాయి.
అనుబంధాలకు వేదిక
ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు కలిసి గడిపే సమయం తగ్గుతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో వనభోజనాలు అందరినీ ఒకచోట చేర్చే వేడుకగా నిలుస్తున్నాయి. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ కలిసి పూజలు చేయడం, ఆటపాటలతో సందడి చేయడం, సహపంక్తి భోజనం చేయడం వల్ల పరస్పర అనుబంధాలు బలపడతాయి. పిల్లలకు ప్రకృతి, సంప్రదాయాలపై అవగాహన కల్పించేందుకూ ఇవి దోహదపడతాయి.
కార్తిక మాసమే ఎందుకు?
సాధారణంగా అక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లో వచ్చే కార్తిక మాసంలో వర్షాకాలం ముగిసి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. బయట చెట్ల నీడలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గడపడానికి ఈ కాలం అనువుగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ మాసంలో వనభోజనాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
ఆచారంలో అంతరార్థం
పెద్దలు పండుగలు, సంప్రదాయాల రూపంలో ఎన్నో మంచి అలవాట్లను మనకు అందించారు. వాటి వెనుక ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలతోపాటు ఆరోగ్యం, ప్రకృతి పరిరక్షణకు సంబంధించిన ఆలోచనలూ ఇమిడి ఉన్నాయి. ప్రకృతి ఒడిలో కొంతసేపు గడపడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడం, బంధుమిత్రులతో కలిసి భోజనం చేయడం వంటి మంచి అలవాట్లకు ఈ సంప్రదాయం ప్రోత్సాహాన్నిస్తుంది. ఇలా ఆధ్యాత్మికతను ప్రకృతితో ఆరోగ్యాన్ని సామాజిక ఐక్యతతో ముడిపెట్టిన మన పూర్వీకుల దూరదృష్టికి వనభోజనాలు చక్కని నిదర్శనం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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