కార్తిక పౌర్ణమి రోజు 365 వత్తులతో దీపం ఎందుకు వెలిగిస్తారు? ఈ మహాపర్వదినం విశిష్టత తెలుసా?
Karthika Pournami 365 Deepam: కాశీలో దేవ దీపావళి, అరుణాచలంలో కృత్తికా దీపోత్సవం వంటి ఆచారాల వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక విశిష్టత, మనిషిలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించే కార్తిక పౌర్ణమి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
Published : November 24, 2026 at 2:00 AM IST
'కార్తికంతో సమానమైన మాసం లేదు! విష్ణువుతో సమానమైన దేవుడు లేడు! గంగతో సమానమైన తీర్థం లేదు!' అని పురాణోక్తి! ఆధ్యాత్మిక సాధనకు ప్రసిద్ధి చెందిన కార్తిక మాసం అత్యంత పవిత్రం! మహిమాన్వితమని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన కార్తిక మాసంలో కార్తిక పౌర్ణమి అతి పెద్ద పర్వదినం. ఈ మహా పర్వదినం గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
కార్తిక మాసం పేరు ఇలా వచ్చింది!
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు పున్నమి చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంలో సంచరిస్తుంటాడు కాబట్టి ఈ మాసానికి కార్తిక మాసమని పేరు వచ్చింది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ ఏడాది కార్తిక శుద్ధ పౌర్ణమి నవంబర్ 24, మంగళవారం రోజు రానుంది.
మానసిక శాంతి
శరదృతువులో వచ్చే కార్తిక పున్నమి రోజు చంద్రుడు భూమికి అత్యంత సమీపంగా ఉంటాడు. మన ధర్మశాస్త్రాలు ప్రకారం చంద్రుడు మనఃకారకుడు. చంద్రుని కిరణాలు భూమిపై, నదీజలాల్లో ప్రసరించడం వలన మనసు ప్రశాంతమవుతుంది. అందుకే కార్తిక మాసంలో నదీస్నానానికి అంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక కార్తిక పౌర్ణమి రోజు శాస్త్ర సమ్మతంగా ఆచరించే విధులు అత్యంత పుణ్యప్రదమైనవని పేర్కొంటారు.
నదీస్నానం
'కార్తిక్యాం కృత్తికా యోగేయః
కుర్యాత్స్వామి దర్శనం సప్తజన్మ భవేద్విప్రో ధనాద్యో వేదపారగహ' అని శాస్త్రం అంటోంది. అంటే కార్తిక పౌర్ణమి రోజు, కృత్తికా నక్షత్ర యోగం సంభవించిన సమయంలో గంగా, గోదావరి, నర్మదా, కావేరి వంటి ప్రవహించే పుణ్య నదుల్లో కానీ శ్రీవారి పుష్కరిణి వంటి పుణ్యతీర్థాల్లో స్నానం ఆచరించడం మహాపుణ్యం. నదీస్నానం ఆచరించడం వీలుకానివారు ఇంట్లో స్నానం చేసే నీటిలో గంగాజలాన్ని కలుపుకుని స్నానం చేయడం వలన కార్తిక మాసంలో గంగా స్నానం చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది.
దేవాలయాల్లో దానాలు
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు దేవాలయాల్లో దానధర్మాలు చేయడం వలన ఉత్తమగతులు లభిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. విశేషించి ఈ రోజు ఆలయాల్లో అర్చకులకు సాలగ్రామ దానం, దీపదానం, ఉసిరికాయ దానం చేయడం విశేషమైన ఫలితాన్నిస్తుంది.
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు 365 ఒత్తులతో దీపాలు ఎందుకు వెలిగించాలి?
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు ఇంట్లో తులసి కోట వద్ద కానీ, శివాలయాల్లో కానీ వైష్ణవాలయాల్లో కానీ 365 ఒత్తులతో దీపాలు వెలిగించడం సర్వశ్రేష్టమని శాస్త్ర వచనం. ఇంట్లో ప్రతినిత్యం దీపారాధన చేయలేని దోషం ఏడాదికోసారి కార్తిక పౌర్ణమి రోజు చేసే 365 ఒత్తుల దీపారాధనతో తొలగుతుందని విశ్వాసం.
విజయాన్ని ప్రసాదించే కార్తికేయుడు
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు పున్నమి చంద్రుడు సంచరించే కృత్తికా నక్షత్రం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి జన్మ నక్షత్రం. ఈ రోజున శత్రువులపై విజయం సాధించాలనుకునేవారు దేవసేనాని అయిన కార్తికేయుని స్మరించాలి. చంద్రోదయం సమయంలో కార్తికేయుని పెంచి పోషించిన ఆరుగురు కృత్తికలను అగ్నిరూపంలో ఆరాధించాలి.
దేవ దీపావళి
ఆకాశంలో కళకళలాడుతున్న నక్షత్రాలతో ప్రకాశిస్తున్న కార్తిక పౌర్ణమి రోజుకు అపారమైన మహత్యం ఉంది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన కాశీ పట్టణంలో ఈ రోజును దేవ దీపావళిగా అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు. కార్తిక పౌర్ణమి నాటి రాత్రి గంగా తీరమంతా వేలాది దీపకాంతులతో ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలను వెదజల్లుతుంటుంది. ఈ రోజు దేవతలు కూడా దివి నుంచి భువికి దిగి వచ్చి కాశీ నగరంలో గంగాతీరంలో దీపారాధన చేస్తారని ప్రతీతి!
కృత్తికా దీపం
పంచభూత లింగాల్లో అగ్నిలింగ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న అరుణాచలంలో ఈ రోజు కృత్తికా దీపాన్ని వెలిగిస్తారు.
తుంగ హారతి
దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదా పీఠంలో కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా జగద్గురువులు శ్రీ భారతీతీర్థ స్వామివారు లక్షదీపోత్సవం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. అలాగే ఇదేరోజు జగద్గురువులు తుంగ హారతిని కూడా నిర్వహిస్తారు.
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు ఉపవాసం ఉండడం, ఆలయాలలో కానీ ఇంటివద్ద కానీ దీపాలు వెలిగించడం విశేషమైన ఫలాన్నిస్తుంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున ప్రతి ఒక్కరు కనీసం ఒక్క దీపాన్నైనా వెలిగించి ఈ కింది శ్లోకాన్ని చదువుకోవాలి.
కీటా పతంగా మాసకాశ్చ వృక్షాః
జలే స్థలే ఏ నివాసంతి జీవాః
దృష్ట్యా ప్రదీపం న హి జన్మభాగినః
భవంతి త్వం శ్వపచాహి విప్రాః!!
ఈ శ్లోకానికి అర్ధం ఏమిటంటే, ఈ దీపం వెలిగించిన ప్రభావంతో కీటకాలు, పక్షులు, దోమలు, చెట్లు, మొక్కలు, జలచరాలు, ఉభయచరాలు ఇవన్నీ ఏ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయా రూపాల్లోనే మోక్షం పొందాలని, వాటికి మరుజన్మ ఉండకూడని ప్రార్ధన. మానవులుగా జన్మించిన మనకు వేదం చెప్పిన ప్రమాణాలను పాటించడం వలన ముక్తి లభిస్తుంది కానీ తక్కిన జీవరాశులకు ఆ అవకాశం లేదు కదా! ప్రకృతిలో మనకు ఉపకారం చేస్తున్న ఆ జీవులకు ప్రత్యుపకారం చేయడమే మన ధర్మం. అందుకే వాటికి మోక్షం సిద్దించాలని కోరుతూ చేసే ఈ దీపారాధన ప్రతిఒక్కరు తప్పకుండా చేయాలి.
మహత్తర ఆధ్యాత్మిక సందేశం
కార్తిక పౌర్ణమి మనకు బోధించే మూలసారం ఒక్కటే! 'ప్రకాశమే జీవితం, అజ్ఞానమే చీకటి'! దీపం వెలిగించడం కేవలం ఒక పూజావిధి మాత్రమే కాదు, అది మనలోని అహంకారం, ద్వేషం, అసూయ అనే అంధకారాన్ని తొలగించి, ప్రేమ జ్ఞానం సద్గుణాలనే వెలుగును ప్రపంచమంతటా వ్యాప్తి చేయాలని ఉపదేశించే ఒక మహత్తర సందేశం! కార్తిక పౌర్ణమి దీపారాధన మనకు ఉపదేశించే ఒక మహత్తర ఆధ్యాత్మిక సందేశం. ఈ కార్తిక పౌర్ణమికి మనం కూడా దీపారాధనలో అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించుకుని జ్ఞానమనే తేజోమయ మార్గంలో పయనిద్దాం.
ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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