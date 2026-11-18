"తామర వత్తులతో లక్ష్మీ కటాక్షం, జిల్లేడు వత్తులతో సంతాన ప్రాప్తి"! - ఏ వత్తి వెలిగిస్తే ఏ ఫలితం ఉంటుందంటే!
365 వత్తుల ప్రత్యేకత తెలుసా? - కుంభ వత్తి ఎందుకు వెలిగిస్తారు?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:12 PM IST
Karthika Deeparadhana : కార్తిక మాసంలో ఇళ్లు, ఆలయాల్లో దీపాల కాంతులు విరజిమ్ముతాయి. తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానాలు ఆచరించి, తులసి కోట దగ్గర దీపం వెలిగించడం నుంచి సాయంత్రం వేళ ఇంటి ముందు ప్రమిదలు పెట్టడం వరకు ఈ నెలంతా దీపారాధనకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కార్తిక పౌర్ణమి రోజున నదులు, చెరువులు, ఆలయ ప్రాంగణాలు దీపకాంతులతో కళకళలాడుతాయి. పిండి దీపాలు, ఉసిరి దీపాలు, అరటి దొప్పల్లో దీపాలు వెలిగించి దీపదానం చేస్తారు. అయితే ఈ దీపారాధనలో ఉపయోగించే వత్తులకు కూడా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయని తెలుసా? ఒక్కో రకం వత్తి వెనుక ఒక్కో ఆచారం, విశ్వాసం దాగి ఉంది. మరి ఆ వత్తుల విశిష్టతలేమిటో తెలుసుకుందాం.
ఏ వత్తి దేనికి ప్రత్యేకం?
దీపం వెలిగించడానికి సాధారణంగా పత్తి వత్తులను ఉపయోగిస్తాం. అయితే సంప్రదాయ పూజల్లో మరికొన్ని రకాల వత్తులకూ ప్రాధాన్యం ఉంది.
పత్తి వత్తులు : దూదితో తయారుచేసే ఈ వత్తులను నిత్యం ఇంట్లో దీపారాధనకు ఉపయోగిస్తారు. వీటితో దీపం వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లో సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం.
తామర తూడు వత్తులు: తామర కాడ నుంచి తీసిన నారతో వీటిని తయారుచేస్తారు. తామర లక్ష్మీదేవికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ వత్తులతో దీపం వెలిగిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం లభించి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయని నమ్ముతారు.
అరటి నార వత్తులు: అరటి చెట్టు కాండం నుంచి తీసిన నారతో వీటిని తయారుచేస్తారు. వీటిని వెలిగించడం వల్ల పితృదేవతల ఆశీస్సులు లభిస్తాయని, సంతాన ప్రాప్తి, వంశాభివృద్ధి కలుగుతాయని కొన్ని ప్రాంతాల్లో విశ్వసిస్తారు.
జిల్లేడు వత్తులు: తెల్ల జిల్లేడు పూల నుంచి వచ్చే దూదితో వీటిని తయారుచేస్తారు. గణపతి, శివుడి పూజల్లో వీటికి ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ వత్తులతో దీపం వెలిగిస్తే విఘ్నాలు తొలగి, శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
కొత్త వస్త్రపు వత్తులు: కొత్త నూలు వస్త్రాన్ని పసుపు లేదా కుంకుమ కలిపిన నీటిలో తడిపి ఆరబెట్టి వీటిని తయారు చేస్తారు. వీటితో దీపం వెలిగించడం సౌభాగ్యానికి, శుభప్రదమైన ఆరంభాలకు సంకేతంగా భావిస్తారు.
ఇవేకాకుండా నిలువు వత్తి, అడ్డ వత్తి, పువ్వు వత్తి, రుద్రాక్ష వత్తి, గోపురం వత్తి, శివలింగ వత్తి, అష్టదళ పద్మ వత్తి వంటి వివిధ ఆకారాల్లో కూడా దాదాపు 26 రకాల వత్తులను తయారు చేస్తారు.
ఎన్ని వత్తులతో దీపం వెలిగించాలి?
దీపారాధనలో వత్తుల సంఖ్యకూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సాధారణంగా నిత్య పూజలో రెండు వత్తులను కలిపి దీపం వెలిగిస్తారు. ఐదు వత్తులతో దీపం వెలిగించడం పంచభూతాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏడు వత్తులతో దీపారాధన చేసే సంప్రదాయం ఉంది. అయితే వత్తుల సంఖ్య విషయంలో ప్రాంతాన్ని బట్టి ఆచారాలు మారుతుంటాయి.
365 వత్తులు ఏడాది పుణ్యఫలానికి సంకేతం!
కార్తిక పౌర్ణమి రోజున 365 వత్తులను ఒకేసారి వెలిగించడం ప్రత్యేక ఆచారం. ఏడాది పొడవునా ప్రతిరోజూ దీపం వెలిగించడం సాధ్యం కానివారు ఈ విధంగా 365 వత్తులను వెలిగిస్తుంటారు. సంవత్సరంలోని 365 రోజులకు గుర్తుగా ఒక్కో వత్తిని వెలిగించి, ఏడాది మొత్తం దీపారాధన చేసిన ఫలితం పొందవచ్చని భక్తుల విశ్వాసం.
కుంభ వత్తి అఖండ జ్యోతికి ప్రతీక
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఉసిరికాయపై లేదా మట్టి ప్రమిదలో మందంగా తయారుచేసిన వత్తిని వెలిగిస్తారు. దీనినే కుంభ వత్తి లేదా అఖండ వత్తి అని పిలుస్తారు. ఈ దీపాన్ని వెలిగించడం వల్ల అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ దీపారాధనను ప్రత్యేక పూజా విధానంతో నిర్వహిస్తారు.
దీపానికి ఏ నూనె వాడాలి?
దీపారాధనలో ఆవు నెయ్యి, నువ్వుల నూనెకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తి పూజల్లో నెయ్యి దీపం వెలిగించడం శుభప్రదమని భావిస్తారు. శివుడు, గణపతి, శని దేవుడి పూజల్లో నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించే సంప్రదాయం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంది. అయితే పూజా విధానాలు కుటుంబ సంప్రదాయాలను బట్టి మారుతుంటాయి.
దీపం వెలిగించేటప్పుడు ఇవి గుర్తుంచుకోండి!
- ప్రమిదను ముందుగా శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- శుభ్రమైన, మంచి నాణ్యత కలిగిన పత్తి వత్తులను ఉపయోగించాలి.
- వత్తికి సరిపడా నూనె లేదా నెయ్యి పోయాలి. వత్తి పూర్తిగా తడిసేలా చూసుకోవాలి.
- గాలికి దీపం ఆరిపోకుండా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
- దీపం దగ్గర కాగితాలు, బట్టలు, ఇతర మండే వస్తువులను ఉంచకూడదు.
- చిన్నపిల్లలు, పెంపుడు జంతువులకు దీపం అందకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
- దీపం వెలిగించిన తర్వాత దానిని గమనిస్తూ ఉండాలి. నిర్లక్ష్యంగా వదిలేయకూడదు.
పురాణాల్లో దీపారాధనకు విశేష స్థానం
పద్మ పురాణం, స్కంద పురాణాల్లో కార్తిక మాసంలో దీపం వెలిగించడం, దీపదానం చేయడం వల్ల కలిగే పుణ్యఫలాల గురించి వివరించారు. కార్తిక మాసంలో భక్తితో దీపం వెలిగించడం ఎంతో మంచిదని ఈ పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే వివిధ రకాల వత్తులతో నిర్దిష్ట ఫలితాలు కలుగుతాయనే విషయాలు ప్రధానంగా ప్రాంతీయ ఆచారాలు, భక్తుల నమ్మకాలుగా ఉన్నాయి.
కార్తిక మాసంలో దీపం వెలిగించడం వెనుక మంచి సందేశం ఉంది. దీపం చీకటిని తొలగించినట్లే మనలోని చెడు ఆలోచనలను దూరం చేసుకుని మంచి మార్గంలో నడవాలన్నదే దీని అంతరార్థం. అందుకే ఈ మాసంలో భక్తిశ్రద్ధలతో దీపారాధన చేస్తారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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