కార్తిక మాసం : దీపారాధనకు ఏ 'నూనె' మంచిది? - ఎన్ని వత్తులతో వెలిగించాలి?
Best Oil for Pooja Deepam : కార్తికంలో దీపాలు వెలిగిస్తున్నారా? - ఈ తప్పులు చేయొద్దంటున్న జ్యోతిష్యులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:29 PM IST
దీప ప్రజ్వలనలు, దీపోత్సవాలు, దీప దానాలతో కళకళలాడే నెల కార్తికం. నవంబరు 10 నుంచి పవిత్రమైన ఈ మాసం ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా కార్తికంలో చేసే దీపారాధనకు విశేష ప్రాముఖ్యం ఉందని చెబుతారు పెద్దలు. ఈనెలలో గృహాలు, ఆలయాలు దీపాల వెలుగులతో శోభిల్లుతుంటాయి. దీపాలు వెలిగించటం వల్ల జ్ఞానం, ఆనందం సిద్ధిస్తాయని ప్రవచనకారుల ఉవాచ. ఈ క్రమంలోనే కొంతమందికి దీపారాధన విషయంలో పలు సందేహాలు ఉంటాయి. ఏ నూనెతో దీపారాధన చేస్తే మంచిది? ఎలా వెలిగించాలి? వంటి ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి. అందుకు సమాధానాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
'దీపం జ్యోతిః పరం బ్రహ్మ
దీపం సర్వతమోపహమ్|
దీపేన సాధ్యతే సర్వం
దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే||'
ఈ శ్లోకం దీపారాధన ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తుంది. దీని అర్థం వచ్చేసి, దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ స్వరూపం. అది సమస్త చీకటిని తొలగిస్తుంది. సర్వశుభాలను ప్రసాదించే దీపలక్ష్మికి నమస్కారాలు. కార్తికం శివకేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం. ఈ నెలలో చేసే పూజా కార్యక్రమాలు, అభిషేకాలు, దీపారాధనలు, ఉపవాసాలకు చాలా విశిష్టత ఉంది. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానజ్యోతి ప్రకాశించాలని ఈ పవిత్ర దీపారాధన మనకు సందేశాన్ని ఇస్తుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు.
బలిపాడ్యమితో కార్తికమాసంలో ఉత్సవాల పరంపర ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి రోజు నుంచే సంధ్యా దీపాలు వెలిగిస్తారు. దీనివల్ల లక్ష్మీకటాక్షం లభిస్తుందని పద్మపురాణం తెలియజేస్తోంది. అయితే, ఆవు నెయ్యి దీపారాధనకు అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది. హిందూ సంప్రదాయాలు ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేయడం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగానూ, శాస్త్రపరంగానూ అనేక లాభాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నాయి. ఆవు నెయ్యి దీపం వెలిగించినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగి, పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందని నమ్మకం. ఇది మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచి, జ్ఞానాన్ని గ్రహించే శక్తిని పెంచుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. అలాగే, ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేయడం వల్ల పరిసరాలు శుద్ధి అవుతాయి. పురాణాల ప్రకారం, నెయ్యి దీపం నుంచి వచ్చే పొగ వాతావరణంలో ఉన్న సూక్ష్మక్రిములను నాశనం చేస్తుంది. కంటి ఆర్యోగానికీ మేలు చేస్తుందట. శుద్ధమైన వాతావరణంలో ఆలోచనలు కూడా స్పష్టంగా, పవిత్రంగా ఉంటాయంటున్నారు.
నిత్యం దీపారాధన చేయడం వల్ల దైవంతో ఒక అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. దాంతో మనసులో ఉన్న సందేహాలు తొలగి, ఆత్మజ్ఞానం వైపు అడుగులు పడుతాయి. ఇదే జ్ఞానసిద్ధికి మొదటిమెట్టు. ముఖ్యంగా, దీపారాధన అనేది కేవలం ఒక క్రియ మాత్రమే కాదు, అదొక నమ్మకం, నిరంతర సాధన అంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.
ఎలా వెలిగించాలి?
ఆవునెయ్యి దొరకని వారు నువ్వుల నూనెతో కూడా దీపాన్ని వెలిగించవచ్చు. అదీ కల్తీలేని స్వచ్ఛమైన నువ్వుల నూనెను ఉపయోగించాలి. ఇక కొబ్బరి నూనెతోనూ దీపారాధన చేయొచ్చు. ముఖ్యంగా గణపతి ఆరాధనలో ఎక్కువమంది కొబ్బరి నూనె వాడుతుంటారు. దీపారాధన చేసేటప్పుడు మూడు లేదా ఐదు వత్తులు వేయాలి. కనీసం రెండు వత్తులైనా ఉంచాలి. అంతేకానీ, భగవంతుడి సన్నిధిలో ఒక వత్తితో దీపం వెలిగించకూడదు. అలాగే, ఉత్త నేలపై ప్రమిద/కుందులను ఉంచి వెలిగించకూడదని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు. తమలపాకు లేదా చిన్న పళ్లెంమీద ఉంచాలి. దీపం వెలిగించిన తర్వాత పూలు లేదా అక్షింతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోవాలి.
తీరని అప్పులా? నష్టాల్లో ఉన్న వ్యాపారమా? - ఈ 'లక్ష్మీకుబేర క్షేత్రానికి' వెళ్తే అద్భుత ఫలితాలు!
ఆకాశదీపం-ఆధ్యాత్మిక ప్రాశస్త్యం :
ఇక కార్తికమాసంలో టెంపుల్స్లో ధ్వజస్తంభం మీద ఆకాశదీపాన్ని వెలిగించి పైకి వేలాడదీయడం ధార్మిక సంప్రదాయం. చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉన్న గుండ్రని ఇత్తడి పాత్రలో నూనె పోసి, వత్తులు వేసి దీపాన్ని వెలిగిస్తారు. ఆ తర్వాత తాడు సహాయంతో ధ్వజస్తంభం పైభాగంలో వేలాడదీస్తారు. ఇలా వెలిగించే దీపాన్నే 'ఆకాశదీపం' అంటారు. ఆకాశమార్గాన ప్రయాణించే పితృదేవతలకు మార్గదర్శకంగా దీన్ని వెలిగిస్తారని ధార్మిక విశ్వాసం. పితృదేవతలను తలుచుకుంటూ వారి అనుగ్రహాన్ని కోరుకోవడం ఈ ఆచారంలోని అంతరార్థం. ఆకాశదీపాన్ని శివకేశవుల దివ్య తేజస్సుకు ప్రతీకగా నమ్ముతారు. ధ్వజస్తంభంపై వెలిగించే ఈ దీపం జగత్తుకు వెలుగును ప్రసాదిస్తూ, అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని ప్రజ్వలింపజేయాలనే ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని ఇస్తుంది. ఆకాశదీపాన్ని వెలిగించే టైమ్లో శ్రీమహావిష్ణువు దామోదర స్వరూపంగా, ఈశ్వరుడిని త్రయంబక స్వరూపంగా స్మరిస్తూ ఆవాహన చేయడం సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా, దామోదరమావాహయామి| త్రయంబక మావాహయామి| అని భగవంతుని స్మరిస్తూ దీపం వెలిగిస్తారు.
శివకేశవుల పేరిట రెండు దీపాలను వెలిగించే ఆచారం కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంది. ఆకాశదీపాన్ని దేవాలయాల్లోనే కాకుండా ఇళ్లలో కూడా సంప్రదాయబద్ధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఎత్తైన ప్లేస్లో దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు అగ్నిప్రమాదాలు జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కార్తికంలో ఆకాశదీపాన్ని వెలిగించడం, అందులో నూనె సమర్పించడం, భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించి నమస్కరించడం పుణ్యప్రదమని నమ్మకం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
కార్తిక మాసంలో ఈ పుణ్యకార్యాలు చేస్తే- మోక్షం గ్యారెంటీ!
'వివాహం' ఆలస్యమవుతోందా? - శిల రూపంలో ఉన్న ఈ 'నరసింహస్వామి'ని దర్శిస్తే చాలు!