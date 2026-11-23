రేపే 'కార్తిక పౌర్ణమి' - 365 ఒత్తుల 'దీపం' ఎందుకు వెలిగించాలి? - జ్వాలాతోరణం ప్రాముఖ్యత ఇదే!
Karthika Pournami 2026 : కార్తిక పౌర్ణమి రోజు దీపారాధన ఎలా చేయాలి? - త్రిపురాసుర సంహారం నుంచి జ్వాలాతోరణం వరకు పూర్తి విశేషాలు మీకోసం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 3:53 PM IST
Jwala Thoranam : హరిహరుల ఆరాధనకు అత్యంత విశిష్టమైన మాసం 'కార్తికం'. చలిగాలులు, దీపకాంతుల మధ్య భక్తులంతా ఆధ్యాత్మిక చింతనలో మునిగితేలే ఈ మాసంలో వచ్చే 'కార్తిక పౌర్ణమి'కి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. పూర్ణిమ తిథి, కృత్తికా నక్షత్రం కలయికతో వచ్చే ఈ పర్వదినం సకల పాపాలను హరించి, అనంత పుణ్యఫలాలను ఇస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. మరి ఈ ఏడాది కార్తిక పౌర్ణమి శుభ సమయాలు ఎప్పుడు? ఈ పవిత్రమైన రోజున ఆచరించాల్సిన ముఖ్యమైన విధివిధానాలు, వాటి వెనుక ఉన్న విశిష్టతను వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ ఏడాది(2026) 'కార్తిక పౌర్ణమి' నవంబర్ 24 మంగళవారం వచ్చింది. హైదరాబాద్ కాలమానం ప్రకారం పౌర్ణమి తిథి నవంబర్ 23వ తేదీ సోమవారం రాత్రి 10.13 గంటలకు ప్రారంభమై, నవంబర్ 24న రాత్రి 8 గంటల 26 నిమిషాల వరకు ఉంటుంది. మీ ప్రాంతంలో పూర్ణిమ టైమ్ను android app/ios app: surya siddhantamలో చూసి తెలుసుకోవచ్చు. చంద్రుడు ఈ పౌర్ణమి వేళ భూమికి దగ్గరలో ఉంటాడు. సంవత్సరం మొత్తంలో మనం చేసే స్నానాల్లో 'కార్తిక' స్నానం విశేషమైంది. ముఖ్యంగా కార్తిక పౌర్ణమి నాడు ఆచరించాల్సిన విధులు శాస్త్రసమ్మతంగా అత్యంత పుణ్యప్రదమైనవిగా పేర్కొంటారని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు, పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి.
కృత్తికా నక్షత్రంతో కూడిన కార్తిక పౌర్ణమి రోజున పవిత్ర స్నానం, దైవదర్శనం, జపతపాలు, దీపదానం చేయడం వల్ల మహత్తరమైన పుణ్యఫలాలు దక్కుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. గంగ, కృష్ణా, గోదావరి, తుంగభద్ర వంటి పవిత్ర నదులలో లేదా సమీపంలోని ఏదైనా తీర్థంలో ఈ రోజున స్నానమాచరించడం చాలా శ్రేష్ఠం. ఒకవేళ నదీ స్నానం వీలుకాని వారు, ఇంట్లోనే గంగాజలం కలిపిన నీటితో స్నానం చేయవచ్చు.
ఈ రోజున ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఆకాశదీపాన్ని వెలిగించడం ఒక విశిష్ట ఆచారంగా ఉంది. అలాగే, టెంపుల్, ఇంటిలోని తులసి కోట దగ్గర దీపాలను వెలిగించడం శ్రేయస్కరం. ఏడాదిలోని 365 రోజులకు ప్రతీకగా 365 వత్తులతో దీపాన్ని పెడుతుంటారు. అలాగే, వీటితో పాటు కార్తిక పౌర్ణమి రోజు ఉసిరికాయల దానం, సాలగ్రామదానం చేయడం చాలా పవిత్రమైనదిగా శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
'కార్తికేతు కృతా దీక్షా నృణాం జన్మవిమోచనీ' అనే శాస్త్రవచనం ప్రకారం, కార్తిక మాసంలో నియమనిష్ఠలతో దీక్ష ఆచరించడం జన్మబంధనాల నుంచి విముక్తిని కల్పిస్తుంది. ఈ మాసంలో ఆచారాలలో భాగంగా, కార్తిక పౌర్ణమి రాత్రి వెన్నెల కాంతిలో పరమాన్నం వండి, నైవేద్యంగా సమర్పించే స్వీకరించే సంప్రదాయం ఉంది. అలాగే, శత్రువులపై విజయం సాధించేందుకు ఈ పవిత్రమైన రోజున దేవసేనాని అయిన కార్తికేయుడిని స్మరించుకోవాలి. సాయంత్రం చంద్రోదయ సమయంలో కార్తికేయుణ్ని రక్షించిన ఆరు కృత్తికలను అగ్నిరూపంలో పూజించాలి. శివకేశవులకు ఎంతో ప్రీతికరమైన ఈ మాసంలోనే శ్రీమహావిష్ణువు తన యోగ నిద్ర నుంచి కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు మేల్కొంటాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
పుణ్యక్షేత్రం కాశీలో ఈ పర్వదినాన్ని 'దేవ దీపావళి'గా అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఆ రాత్రి గంగా నదీ తీరం మొత్తం వేలాది దీప కాంతులతో వెలిగిపోతుంది. దేవతలే భూమిపైకి వచ్చి ఈ పవిత్రమైన రోజు దీపారాధన చేస్తారని భక్తుల నమ్మకం. మరోవైపు, పంచభూత లింగాల్లో ఒకటైన ప్రసిద్ధ దేవాలయమైన అరుణాచలంలో ఈ రోజు 'కృత్తిక దీపాన్ని' వెలిగిస్తారు. అలాగే, కార్తిక పౌర్ణమి రోజు దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదా పీఠంలో లక్ష దీపోత్సవాన్ని ఎంతో వైభవంగా జరిపిస్తారు. అదేవిధంగా, కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి నుంచి కార్తిక పూర్ణిమ వరకు శృంగేరి జగద్గురువులు ప్రత్యేకంగా తుంగా హారతి కార్యక్రమం చేపడతారు.
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జ్వాలాతోరణం వెనుక గాథలు తెలుసా?
జ్వాలాతోరణం :
'జ్వాలాతోరణం' కార్తిక పౌర్ణమి నాడు ఆచరించే స్నాన, దాన, దీప దానములతో పాటు, కేవలం దర్శించినంత మాత్రంగానే అనంతమైన పుణ్యఫలాలను ప్రసాదించే అత్యంత విశిష్టమైన వేడుక. ఈరోజు సాయంత్రం సమయంలో ప్రతి శివాలయ ప్రాంగణంలో ఈ వేడుకను అద్భుతంగా నిర్వహిస్తారు.
టెంపుల్కు ఎదురుగా రెండు ఎత్తైన కర్రలను ఉంచి, వాటిని కలుపుతూ అడ్డంగా మరో కర్రను కడతారు. ఆ అడ్డ కర్రకు ఎండుగడ్డిని చుట్టి, అగ్నితో దాన్ని వెలిగిస్తారు. అప్పుడు అది జ్వాలలతో మండుతున్న తోరణ శివలింగంలా దివ్యంగా దర్శనమిస్తుంది. ముందుగా పల్లకిలో కొలువుదీరిన శివపార్వతులను ఈ పవిత్రమైన జ్వాలాతోరణం కింద నుంచి ఊరేగింపుగా దాటిస్తారు. అనంతరం భక్తులూ ఈ తోరణం కింది నుంచి నడుస్తూ, తమ జీవితాల్లోని సకల దోషాలు, పాపాలు తొలగిపోవాలని ఈ పరమేశ్వరుడిని కోరుకుంటారు. రెండు ముఖ్యమైన పురాణ కథలు జ్వాలాతోరణం విశిష్టతను తెలియజేస్తున్నాయి.
1. త్రిపురాసుర సంహారం :
పూర్వం ముల్లోకాలను పీడిస్తున్న త్రిపురాసురులు అనే ముగ్గురు రాక్షసులను పరమశివుడు సంహరించిన రోజు ఇదే. అందుకే ఈ పౌర్ణమికి త్రిపుర పౌర్ణమి అనే పేరు కూడా వచ్చింది. దుష్ట సంహారం చేసి కైలాసానికి తిరిగి వచ్చిన తన భర్తకు ఎక్కడ దృష్టి దోషం(దిష్టి) తగులుతుందోనని భావించిన పార్వతీదేవి, ఆ దోష పరిహారం కోసం ఈ జ్వాలాతోరణాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. త్రిపురాసుర సంహారానికి గుర్తుగా భక్తులు 'తులసిచెట్టు' వద్ద 365 వత్తుల దీపాన్ని వెలిగించడం చేస్తారు.
2. శివుడు హాలాహలాన్ని తాగటం :
జ్వాలాతోరణం వెనుక క్షీరసాగర మథనానికి సంబంధించిన మరో ఆసక్తికరమైన పురాణ గాథ కూడా ప్రచారంలో ఉంది. పూర్వపు రోజుల్లో దేవదానవులు క్షీరసముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు, లోకాన్ని నాశనం చేయగల భయంకరమైన కాలకూట విషం ఉద్భవించింది. ఆ విష జ్వాలలకు భయపడిన దేవతలు, రాక్షసులు రక్షణ కోసం పరమశివుడిని శరణు వేడారు. అప్పుడు భోళాశంకరుడు లోక కల్యాణం కోసం ఆ విషాన్ని స్వీకరించి, మింగకుండా తన కంఠంలోనే ఉంచాడు. అప్పటి నుంచే ఆయన 'గరళకంఠుడు(నీలకంఠుడు)' అయ్యాడు. ఈ ఘట్టం జరిగిన తర్వాత, శివయ్యతో పాటు పార్వతీదేవి కుటుంబ సమేతంగా మూడుసార్లు జ్వాలాతోరణం దాటినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ తోరణంలో కాలి మిగిలిన గడ్డిని పశువుల ఆహారం, ధాన్యం నిల్వ ఉంచే ప్రాంతంలోనూ ఉంచడం వల్ల పశువృద్ధి, ధాన్యవృద్ధి జరుగుతాయని భక్తులు నమ్ముతారు.
3. నరక ద్వారం నుంచి విముక్తి :
జ్వాలాతోరణాన్ని దర్శించుకోవడం, దాని కింది నుంచి దాటడం వల్ల సర్వపాపాలు హరించుకుపోయి ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని, అపమృత్యువు దోషాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్రాలు వివరిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, దీని కిందనుంచి వెళ్లడం వల్ల నరకద్వార ప్రవేశం తొలగుతుందని తెలియజేస్తున్నాయి పురాణాలు.
దీపదానం : కార్తిక పూర్ణిమ రోజు ఉపవాసం ఉండటం, ఆలయంలో లేదా ఇంటి వద్ద దీపారాధన చేయడం వల్ల అనంతమైన పుణ్యఫలాలు సిద్ధిస్తాయని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు, పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి. ఈ పవిత్ర దినాన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ఒక్క దీపమైనా వెలిగించి, ఈ కింది శ్లోకాన్ని పఠించాలని చెబుతున్నారు
'కీటాః పతంగాః మశకాశ్చ వృక్షాః
జలే స్థలే యే నివసంతి జీవాః |
దృష్ట్వా ప్రదీపం న హి జన్మభాగినః
భవంతి త్వం శ్వపచాహి విప్రాః ||'
మనం వెలిగించే ఈ దీపం ప్రభావంతో కీటకాలు, పక్షులు, దోమలు, చెట్లు, మొక్కలు, జలచరాలు, ఉభయచరాలు ఇలా సృష్టిలోని సమస్త జీవరాశులు అవి ఏ రూపంలో ఉన్నా సరే, ఆ రూపాల్లోనే అవి మోక్షం పొందాలని, వాటికి మరుజన్మ ఉండకూడదని భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి. మనుషులుగా మనకు వేదం చూపిన మార్గంలో నడిచి, జ్ఞానం ద్వారా మోక్షాన్ని సాధించే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ, మిగతా జీవరాశులకు ఆ వీలు లేదు. ప్రకృతిలో భాగమై మనకు నిత్యం ఎంతో మేలు చేస్తున్న ఆ జీవులకు మనం చేసే కృతజ్ఞత, ప్రత్యుపకారం ఇదే.
అందుకే, వాటికి ముక్తి కలగాలని కోరుకుంటూ దీపం వెలిగించి ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. కార్తిక పౌర్ణమి మనకు బోధించే మూలసారం ఒక్కటే 'ప్రకాశమే జీవితం, అజ్ఞానమే చీకటి'. దీపం వెలిగించడం అంటే కేవలం ఒక పూజా విధిని పూర్తి చేయడం కాదు; అది మనలోని అహంకారం, ద్వేషం, అసూయ అనే చీకట్లను తొలగించి, ప్రేమ, జ్ఞానం, సద్గుణాలనే వెలుగులను లోకమంతటా వ్యాపింపజేయాలని ఉపదేశించే ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సందేశం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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