ETV Bharat / spiritual

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

మహిమాన్వితమైన కార్తిక మాసంలో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ విధంగా చేస్తే సకల భోగభాగ్యాలను అనుభవించి, జన్మరాహిత్యాన్ని పొందవచ్చు!

Karthika Masam Significance
Karthika Masam Significance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Karthika Masam Significance: దీపావళి పండుగను అందరూ ఆనందంగా జరుపుకొన్న తర్వాత ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే కార్తీక మాసంలోకి అడుగు పెడతాం. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక ఏడాదిలో వచ్చే అన్ని మాసాలలోకెల్లా కార్తిక మాసం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఇటు శివునికి, అటు విష్ణువుకు కూడా ప్రీతికరమైన కార్తిక మాసం ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు మోక్ష మార్గం అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అసలు కార్తిక మాసానికి ఇంతటి పవిత్రత చేకూరడం వెనుక ఉన్న రహస్యమేమిటి? కార్తికమాస విశిష్టత ఏమిటి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కార్తీక మాసమని పేరు ఇందుకే!
శరదృతువులో వచ్చే కార్తిక మాసంలో పున్నమి రోజు చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు కాబట్టి ఈ మాసానికి కార్తిక మాసమని పేరు వచ్చింది. తెలుగు మాసాల్లో తొమ్మిదో మాసమైన కార్తిక మాసం మాసాల్లో కెల్లా ఉత్తమమైనది.

కార్తీకానికి సమానమైన మాసం లేదు!
స్కంద పురాణం ప్రకారం కార్తిక మాసానికి సమానమైన మాసం, శ్రీ మహా విష్ణువుకు సమానమైన దేవుడు, గంగతో సమానమైన తీర్ధము, వేదాన్ని మించిన శాస్త్రం లేదని తెలుస్తోంది.

హరిహరులకు ప్రీతికరం కార్తీకం
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం, సనాతన ధర్మాన్ని అనుసరించి ఒక ఏడాదిని రెండు ఆయనములుగా విభజిస్తారు. అందులో మొదటిది ఉత్తరాయణం అయితే రెండోది దక్షిణాయనం. ఉత్తరాయణంలో మాఘ మాసానికి ఎంతటి విశిష్టత ఉందో, దక్షిణాయనంలో కార్తిక మాసానికి అంతే విశిష్టత ఉంది. ఈ పవిత్ర కార్తిక మాసం హరిహరులకు ప్రీతికరమైనది. కార్తిక మాసంలో చేసే శివారాధనకు విశేష పుణ్యఫలం లభిస్తుందని కార్తీక పురాణం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా కార్తీక మాసంలో హరిహరులు అనుగ్రహం కోసం ఏమి చేయాలో చూద్దాం.

నదీస్నానం
కార్తీక మాసంలో నదీ స్నానానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. రుషులు, మహర్షులు, సిద్ధులు కార్తిక మాసం నెల రోజులు పవిత్ర నదీ తీరాల్లో సంచరిస్తూ ఈ మాసమంతా కార్తిక స్నానం ఆచరిస్తుంటారు. కార్తిక మాసంలో గంగ, యమునా, గోదావరి, కావేరి, కృష్ణ వంటి పుణ్య నదుల్లోనే కాకుండా చెరువులు, నీటికుంటలు, సముద్రాల్లో కూడా స్నానమాచరించవచ్చునని స్కంద పురాణాంతర్గతమైన కార్తిక పురాణంలో వివరించి ఉంది.

దీపారాధన
కార్తీక మాసంలో శివాలయంలో దీపాలు వెలిగించడం వల్ల పాపాలు తొలగి పుణ్యాలు చేకూరుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మాసంలో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ చివరకు చెడు తలపుతో అయినా సరే దీపం వెలిగిస్తే, ఆ ఫలం లెక్క కట్టలేనిది. భక్తి శ్రద్ధలతో శివాలయంలో చేసే దీపారాధన కూడా ఎంతో పుణ్య ఫలాన్ని ఇస్తుంది. కార్తీక మాసంలో దీపారాధన ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి కార్తీక పురాణంలో విపులంగా వివరించి ఉంది.

దానాలు
సంపాదించినా ధనానికి కానీ పుణ్యానికి కానీ దానంతోనే సార్ధకత చేకూరుతుందని స్కంద పురాణం వివరిస్తోంది. కార్తీక మాసంలో చేసే దానాలకు మాములు కన్నా కోటిరెట్ల అధిక ఫలం లభిస్తుంది. ఈ మాసంలో దీపదానం, సాలగ్రామ దానం, అన్నదానం, వస్త్రదానం, గోదానం, భూదానం వంటి దానాలతో ఇటు ఇహలోకంలో, అటు పర లోకంలో కూడా తరించవచ్చని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో కన్యాదానం చేస్తే అటు ఏడు తరాలు, ఇటు ఏడు తరాలు తరిస్తాయని, గతించిన పూర్వీకులకు సద్గతులు కలుగుతాయని కార్తిక పురాణం చెబుతోంది.

పురాణ పఠనం
కార్తీక మాసంలో 30 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ ఒక్కో అధ్యాయం చొప్పున కార్తీక పురాణాన్ని చదివినా, విన్నా, రాసినా కలిగే పుణ్యం అనంతం.

ఉపవాసం
కార్తీక మాసమంతా నక్తం పేరుతో ఉపవాసాలు ఆచరిస్తుంటారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆహారం తీసుకోకుండా, దైవారాధనలోనే మనసును లగ్నం చేసి సాయంత్రం నక్షత్ర దర్శనం తరువాత భోజనం చేయడాన్ని నక్తం అంటారు. ఇలా కార్తిక మాసంలో ఉపవాసాలు ఆచరించడం వలన దైవానుగ్రహంతో శుభాలు చేకూరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఉపవాసాల వలన మంచి ఆరోగ్యం కూడా సమకూరుతుందని శాస్త్రీయంగా రుజువు చేయబడింది.

ఎంతో ప్రత్యేకం- కార్తిక సోమవారాలు
కార్తిక మాసంలో వచ్చే అన్ని సోమవారాలు శివారాధనకు ప్రత్యేకమైనవి.

భూలోక వైకుంఠం
ఓ వైపు 'హర హర శంకర' అంటూ అభిషేకాలతో శివాలయాలు మారు మ్రోగుతుంటే, మరో వైపు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలతో, ఏకాదశి ఉపవాసాలతో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణలతో భూలోకం వైకుంఠాన్ని తలపించేలా ఉండే ఈ కార్తిక మాసం మోక్షదాయకం. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన కార్తిక మాసంలో భక్తి శ్రద్ధలతో హరిహరాదులు ఆరాధిస్తూ, నియమ నిష్టలతో ఉపవాసాలు, నదీ స్నానాలు, దీపారాధన, దానధర్మాలు చేస్తూ ఇహంలో సకల భోగభాగ్యాలను అనుభవించి, జన్మరాహిత్యాన్ని పొందవచ్చునని కార్తిక పురాణంలో సూత మహాముని వివరించారు. బుధవారం నుంచి కార్తిక మాసం ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా మనం కూడా ఈ కార్తిక మాసంలో హరి హరాదులను యధాశక్తి పూజిద్దాం. జన్మ రాహిత్యాన్ని పొందుదాం.

ఓం నమః శివాయ! ఓం నమో నారాయణాయ నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

KARTHIKA MASAM STORY
KARTHIKA MASAM 2025 START DATE
IMPORTANCE OF KARTHIKA MASAM
KARTHIKA POURNAMI
KARTHIKA MASAM SIGNIFICANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.