సూర్యోదయానికి ముందే నదీస్నానం- ఎంత పుణ్యఫలమో తెలుసా?
Karthika Masam Nadi Snanam : సనాతన ధర్మశాస్త్రం నదీస్నానానికి ఎందుకంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది? కార్తిక మాసంలో నదీస్నానం ఎలా చేయాలి, దాని వల్ల కలిగే పుణ్యఫలం ఏమిటి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 19, 2026 at 5:00 AM IST
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో నదీస్నానం, దీపారాధన, దీపదానం, శివారాధన, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ, సాలగ్రామ దానం, వనభోజనాలు వంటి సత్కర్మలు ఆచరించడం వల్ల మోక్షాన్ని పొందవచ్చునని స్కంద పురాణం తెలుపుతోంది. అయితే వీటన్నింటిలోకి ప్రధానమైనది నదీస్నానం. సనాతన ధర్మశాస్త్రం నదీస్నానానికి ఎందుకంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది? కార్తిక మాసంలో నదీస్నానం చేయడం వలన కలిగే పుణ్యఫలం ఏమిటి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నదీజల్లాలో హరిఅంశ
విష్ణువుతో సమానమైన దైవం, గంగతో సమానమైన తీర్థం, కార్తిక మాసంతో సమానమైన మాసం లేదని మహర్షులు చెపుతున్నారు. శివకేశవులిద్దరికీ ప్రీతిపాత్రమైన కార్తికం నెల రోజులూ ఎంతో పవిత్రమైనవి. కార్తిక మాసంలో తిథి, వారం, నక్షత్రంతో సంబంధం లేకుండా మొదటి రోజు నుంచి సూర్యోదయానికి ముందే నదీస్నానం చేయడం శ్రేష్టమైనది. ఈ మాసంలో గోష్పాదమంత జలప్రదేశంలో కూడా అనంతశయనుడు అయిన శ్రీమహావిష్ణువు నివశించి ఉంటాడని అంటారు. అందుకే చివరకు గోపాదం మునిగేంత నీటి కుంటలో అయినా సరే, కార్తిక స్నానం చేయడం శ్రేష్టమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. కార్తిక మాసంలోనే నదీస్నానం చేయడం వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటో చూద్దాం.
ఔషధీ తత్వంతో విరాజిల్లే నదీమతల్లులు
శరదృతువులో వచ్చే ఆశ్వయుజ కార్తిక మాసాల్లో నదీ ప్రవాహంలో ఔషధాల సారం ఉంటుంది. ఇదే సమయంలో అగస్త్య నక్షత్రం ఉదయించడం వల్ల దోషరహితమైన శరదృతువులోని పవిత్ర జలాన్ని 'హంసోదకం' అని అంటారు. మనలోని శారీరక, మానసిక రుగ్మతలను తొలగించి ఆయుష్షును, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే కార్తిక ఉషోదయ స్నానం ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా, అటు ఆరోగ్యపరంగా పవిత్రమైనది.
హంసోదక స్నానం
కార్తిక మాసంలో సూర్యోదయానికి ముందే ప్రవహించే పవిత్ర నదీజలాల్లో ఉదరభాగం మునిగేలా స్నానం ఆచరిస్తే ఉదర సంబంధమైన పైత్య ప్రకోప వ్యాధులు నయమవుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ విధంగా ఆచరించే స్నానాన్ని హంసోదక స్నానం అంటారు.
నదీస్నానం విధివిధానాలు
కార్తిక మాసంలో నదీస్నానం సమయంలో ఆచరించాల్సిన విధివిధానాల గురించి చూద్దాం. సూర్యోదయానికి ముందే నదీతీరానికి చేరుకోవాలి. నదీస్నానం చేసే ముందు ఇంట్లోనే కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని స్నానం చేసి పవిత్రమై రావాలి. అంతేకాని నదీతీరాల్లో దంతధావనం చేయడం, బట్టలు ఉతకడం వంటి పనులు చేయరాదు. పరిశుభ్రమైన శ్వేత వస్త్రాలు ధరించి నదీస్నానం చేయడం శ్రేష్టం. నదిలో దిగేముందు ఒడ్డు నుంచి కొంత మట్టిని తీసుకుని గుప్పిట్లో ఉంచుకోవాలి. నదీజల్లాలోకి దిగగానే ఆ మట్టిని ముందుగా నీటిలో కలపాలి. తరువాత రెండు చేతులతో ముక్కు, చెవులను ఒక క్రమ పద్ధతిలో మూసుకుని మూడుసార్లు మునగాలి. దోసిలితో నది జలాలను తీసుకుని సూర్యునికి మూడుసార్లు అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.
యక్ష తర్పణం
కార్తిక మాసంలో నదీస్నానం చేసే సమయంలో
"తులా రాశింగతే సూర్యే, గంగా త్రైలోక్యపావనీ !
నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ దామోదర నమోస్తు తే!!"
అనే మంత్రం జపిస్తూ, ప్రవాహానికి ఎదురుగా, వాలుగా, తీరానికి పరాజ్ముఖంగా స్నానం చేసి కుడిచేతి బొటనవేలితో నీటిని తీసుకుని, మూడు దోసిళ్ల నీళ్లు తీరం వైపు చల్లి, తీరం చేరుకొని, కట్టుబట్టల కొనలను నీళ్లు కారిపోయేలా పిండాలి. దీన్నే యక్షతర్పణం అని అంటారు. అనంతరం అలాగే తడి వస్త్రాలతో నదిలో దీపాలను విడిచి పెట్టాలి. కుదిరితే నదీతీరంలో పితృదేవతలకు తర్పణాలు విడిచి పెట్టడం మంచిది.
కార్తిక స్నానఫలం
కార్తిక మాసంలో ప్రవహించే నదిలో నదీ స్నానం ఆచరిస్తే, 96 ఏళ్ల పాటు గంగానది స్నానం చేసిన విశేష ఫలితం కలుగుతుంది. ఇక కార్తిక మాసంలో గంగానదిలో స్నానం చేస్తే వచ్చే ఫలాన్ని దేవతలు కూడా గణించలేరంట! కొన్ని వేల అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన ఫలం కార్తిక మాసంలో గంగా స్నానం చేయడం వలన లభిస్తుంది. కార్తిక మాసంలో నదీస్నానం చేయడం వలన అటు ఏడు తరాలు, ఇటు ఏడు తరాలు తరిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఆధ్యాత్మికమే కాదు ఆరోగ్యం కూడా!
శీతాకాలం ఆరంభంలో వచ్చే కార్తిక మాసంలో సూర్యోదయానికి ముందు చేసే స్నానం శరీరాన్ని చలికి అలవాటు పడేలా చేస్తుంది. వర్షాకాలం తర్వాత నదీ జలాలు మూలికా విశేషాలతో, ఖనిజాలతో కూడి ఆరోగ్యదాయకంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శరదృతువులో నదీజలాల్లో విశేషమైన ఔషధీ గుణాలు ఉంటాయి. అందుకే ఈ మాసంలో ఒక్క రోజు నదీస్నానం చేసిన సరే ఏడాది మొత్తం శరీరం దృఢంగా, రోగ రహితంగా ఉంటుందని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది.
కార్తిక మాసంలో శక్తి వంతంగా చంద్రుడు
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం కార్తిక మాసంలో ప్రవహించే జలాల్లో చంద్రుని కిరణాల ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ మాసంలో చంద్రుడు చాలా శక్తిమంతంగా ఉంటాడట. అందుకే ఈ కార్తిక మాసాన్ని 'కౌముది మాసం' అని కూడా అంటారు. చంద్ర కిరణాలతో ప్రకాశించే ఔషధీ తత్వంతో విరాజిల్లే నదీజలాల్లో ఉషోదయం వేళ స్నానం చేయడం వలన సమస్త దోషాలు తొలగి, శారీరక మానసిక రుగ్మతలు నశిస్తాయని విశ్వాసం. ఈ కార్తిక మాసంలో మనం కూడా నదీస్నానం చేసి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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