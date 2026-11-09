కార్తిక మాసంలో ఈ పుణ్యకార్యాలు చేస్తే- మోక్షం గ్యారెంటీ!
Karthika Masam Punya Karyalu : కార్తిక మాసంలో ఆచరించే కొన్ని విశేష పూజల వల్ల అనంత పుణ్యం లభిస్తుందని స్కంద పురాణంలో ఉంది. ఈ మాసంలో ఏం చేయాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 9, 2026 at 3:01 AM IST
శివకేశవుల భక్తులు ఏడాది మొత్తం ఎదురు చూసే కార్తిక మాసం వచ్చేసింది. మోక్షకాముకులు, శివకేశవ భక్తుల పాలిట పుణ్య ధామం కార్తిక మాసం. ప్రతిరోజు పూజలు, దీపారాధనలు చేస్తున్నప్పటికీ కార్తిక మాసంలో మాత్రమే ఆచరించే కొన్ని విశేష పూజల వల్ల అనంత పుణ్యం లభిస్తుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. పురాణాలలో వివరించిన ఆ పుణ్య కార్యాలేంటో చూద్దాం.
మోక్ష సాధనం కార్తికం
పవిత్ర కార్తిక మాసం భక్తి మార్గంలో పయనించే ప్రతిఒక్కరికి మోక్ష సాధనం. ఈ మాసాన్ని ఎంతగా సద్వినియోగం చేసుకుంటే అంత త్వరగా శ్రీహరి పాదాలను చేరవచ్చు. దామోదర మాసంగా పేరొందిన ఈ కార్తిక మాసంలో చేపట్టాల్సిన పుణ్య కార్యాల గురించి, ఆధ్యాత్మిక సాధన గురించి మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం.
నదీస్నానం
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో నదీస్నానం అత్యంత శ్రేష్టం. ఈ మాసంలో పుణ్య నదుల్లో, పవిత్ర తీర్థాల్లో స్నానం ఆచరించడం వలన పూర్వజన్మ పాపాలు తొలగి మోక్షం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం.
దీపారాధన
కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. అజ్ఞానమనే తిమిరం నుంచి జ్ఞానమనే వెలుగు వైపు నడిపించే సాధనమే దీపం. కార్తిక మాసంలో దేవుని సమక్షంలో, ఇంటి గుమ్మాల ముందు, తులసి కోట వద్ద, దేవాలయాల్లో దీపాలు వెలిగించడం మన సంప్రదాయం. విశేషించి కార్తిక పౌర్ణమి రోజు 365 ఒత్తులతో చేసే దీపం చాలా ప్రశస్తమైనది. ఏడాది మొత్తం దీపం వెలిగించకపోయినా ఈ ఒక్కరోజు వెలిగించే 365 ఒత్తుల దీపారాధనతో అనంతకోటి పుణ్యఫలం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం.
లక్షదీపోత్సవాలు
కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు ఇంతటి ప్రాముఖ్యత ఉంది. అందుకే దేవాలయాల్లో లక్షదీపోత్సవాలు జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి భక్తుల ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహకరిస్తున్నాయి.
దీపదానం
కార్తిక మాసంలో సోమవారాల్లో లేదా పౌర్ణమి రోజుల్లో దీపదానం చేయడం ఒక విశిష్టమైన సంప్రదాయం. ఒక మట్టి ప్రమిదలో నూనె పోసి ఒత్తులు వేసి వెలిగించి, ఆ వెలుగుతున్న దీపాన్ని ఆలయాల్లో అర్చకులకు దానం ఇవ్వడమే దీపదానం. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా నరక బాధలు తొలగి స్వర్గ ద్వారాలు తెరచుకుంటాయని విశ్వాసం.
ఉపవాసం
కార్తిక మాసంలో చేసే ఉపవాసం అత్యంత పుణ్యదాయకం. కొందరు మాసం మొత్తం ఉపవాసం చేస్తారు. కొందరు సోమవారం రోజుల్లో మాత్రమే చేస్తారు. కార్తిక మాసంలో ప్రధానంగా సోమవారం రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కేవలం జలం మాత్రమే స్వీకరిస్తూ సాయంత్రం శుచియై దీపాలు వెలిగించి, నక్షత్ర దర్శనం చేసిన తర్వాత ఆహారాన్ని స్వీకరించడం ఉపవాస ధర్మం. ప్రత్యేకించి కార్తిక మాసంలో సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ మాసంలో మద్యపానం, మాంసాహారం స్వీకరించరాదు.
వనభోజనాలు
ఒక్క కార్తిక మాసంలోనే వనభోజనాలు ప్రసక్తి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్తిక వన భోజనాల పేరిట సమారాధనలు జరుగుతాయి. కార్తిక వనభోజనాలకు ఈ మాసంలో ఏ రోజైనా శ్రేష్ఠమే! వనభోజనాలు సందర్భంగా బంధుమిత్రులతో, ఇరుగు పొరుగు వారితో కలిసి ఉసిరి చెట్లు ఉన్న వనానికి చేరుకొని అందరూ భగవన్నామ సంకీర్తనలతో కాలక్షేపం చేసి విందు భోజనాన్ని సంతోషంగా ఆరగిస్తారు. ఈ కార్తిక వనభోజనాలు గురించిన ప్రస్తావన కార్తిక పురాణంలోను కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ వనభోజనాలు ఉసిరి చెట్టు కిందనే చేయడం సంప్రదాయం.
శివారాధన
కార్తిక మాసంలో ప్రతిరోజు, విశేషించి సోమవారాలు పరమేశ్వరుని ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైనవి. ఈ మాసంలో శివలింగానికి జలాభిషేకం, పంచామృతాభిషేకం, రుద్రాభిషేకం జరిపించడం వలన అపమృత్యు దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. అలాగే ఈ మాసంలో శివునికి జరిపే బిల్వపత్రార్చన అఖండ ఐశ్వర్యాన్నిస్తుంది. కార్తిక మాసంలో శివారాధన కేవలం కోరికల సాధనకే పరిమితం కాకుండా మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి, ఆత్మనిగ్రహాన్ని అలవరచుకోవడానికి, ధార్మిక జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి ఉపకరిస్తుంది.
విష్ణుపూజ
శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన కార్తిక మాసంలో శివారాధనకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో విష్ణుపూజకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం వల్ల అభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయని, విష్ణు సాయుజ్యం లభిస్తుందని నమ్మకం. అలాగే క్షీరాబ్ది ద్వాదశి రోజు జరిపే తులసి కల్యాణం వల్ల అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం సిద్ధిస్తుందని పురాణోక్తి!
క్షేత్ర దర్శనం
కార్తిక మాసంలో పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించడం వలన జన్మరాహిత్యాన్ని పొందవచ్చునని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలు, శ్రీ వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రాలు సందర్శించడం మోక్షదాయకం. కార్తిక మాసం కేవలం వ్రతాలు, పూజల సమాహారం మాత్రమే కాదు. భక్తులను ఆధ్యాత్మికంగా, నైతికంగా ఉన్నత స్థితికి నడిపించే పవిత్రమైన సాధన కాలం. ఈ పవిత్ర మాసాన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనకు వినియోగించుకుంటూ సద్వినియోగం చేసుకుందాం! మోక్షాన్ని పొందుదాం!
ఓం నమః శివాయ! ఓం కార్తిక దామోదరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవి పూజ ఎలా చేయాలో తెలుసా?
కార్తిక మాసంలోని పండుగలు, పుణ్య తిథుల పూర్తి జాబితా మీ కోసం!