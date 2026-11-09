శివకేశవుల ఆరాధన సహా- నెలంతా పండుగలే ఉండే కార్తిక మాసం విశేషాలు ఇవే!
Karthika Masam Main Festivals : శివకేశవుల ఆరాధనకు విశిష్టమైన కార్తిక మాసంలో శివునికి రుద్రాభిషేకాలు, బిల్వార్చనలు, విష్ణుమూర్తికి తులసి పూజలు, దీపారాధనలు చేయడం వల్ల విశేష పుణ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
Published : November 9, 2026 at 4:00 AM IST
తెలుగు సంవత్సరాలలో ఎనిమిదో మాసమైన కార్తిక మాసం అత్యంత పవిత్రమైన మాసం. శివకేశవుల ఆరాధనకు విశిష్టమైన ఈ మాసంలో శివునికి రుద్రాభిషేకాలు, బిల్వార్చనలు, విష్ణుమూర్తికి తులసి పూజలు, దీపారాధనలు చేయడం వల్ల విశేష పుణ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. నవంబర్ 10, మంగళవారం నుంచి కార్తిక మాసం ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా కార్తిక మాసం విశిష్టత గురించి, ఈ మాసంలో ప్రధాన విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాం.
పరమ పవిత్రం కార్తికం
స్నాన, దాన, జపాలు, ఉపవాస వ్రతాలు, దీపారాధనలు, వనభోజనాలు వంటి సత్కర్మల ద్వారా జన్మాంతర పాపాలను ప్రక్షాళన చేసి అనంతమైన పుణ్యఫలాలను ప్రసాదించే మహిమాన్వితమైన మాసం కార్తిక మాసం. చాంద్రమానం ప్రకారం ఎనిమిదో మాసమైన కార్తిక మాసంలో పౌర్ణమి నాడు పూర్ణ చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంలో సంచరించడం వలన ఈ మాసానికి కార్తిక మాసమని పేరు వచ్చింది.
పురాణోక్తి
కార్తిక మాసానికి సమానమైన మాసం లేదు, గంగతో సమానమైన తీర్థం లేదు, శ్రీ మహావిష్ణువుకు సమానమైన దేవుడు లేదు, వేదంతో సమానమైన గ్రంథం లేదని స్కంద పురాణంలో కార్తిక మాస మహత్యాన్ని వివరించి ఉంది.
హరిహరాదులకు ప్రీతికరం - కార్తికం
భారతీయ సనాతన సంప్రదాయంలో కార్తిక మాసం వచ్చిందంటే చాలు ఇటు శివ భక్తులకు, అటు శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం పాటించేవారికి నెలంతా పండుగే! హరిహరాదులకు ప్రీతికరమైన ఈ మాసంలో భక్తులు చేపట్టే ఉపవాస దీక్షలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇటు బిల్వార్చనలు, శివాభిషేకాలతో పరవశించే శివ భక్తులు, అటు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణలతో, తులసి పూజలతో, ఏకాదశి ద్వాదశి వ్రతాలతో తరించే విష్ణు భక్తులు! ఈ మాసం పవిత్రత గురించి ఎంత చెప్పిన తక్కువే!
ఎన్నో పండుగలు - మరెన్నో విశేషాలు
కార్తిక మాసంలో శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి అమావాస్య వరకు ప్రతి రోజు పండుగే! ప్రతి తిథి విశేషమైనదే! ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం.
బలి పాడ్యమి
కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమిని బలి పాడ్యమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు వామనావతారాన్ని స్మరించుకుంటూ, బలి చక్రవర్తిని పూజించడం సంప్రదాయం.
భగినీ హస్త భోజనం
కార్తిక శుద్ధ విదియను యమద్వితీయగా జరుపుకుంటాం, ఈ రోజున భగినీ హస్త భోజనం పేరిట సోదరులు తమ సోదరి ఇంటికి వెళ్లి ఆమె ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరిస్తారు. యమధర్మరాజు కూడా ఈ రోజు తన సోదరి యమున ఇంటికి వెళ్లి ఆమె చేతి భోజనం చేస్తారంట!
నాగుల చవితి
కార్తిక శుద్ధ చవితి రోజును నాగుల చవితిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసం ఉండి నాగుల పుట్టలో పాలు పోసి, చిమ్మిలి, చలిమిడి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ప్రకృతి ఆరాధనలో భాగంగా సమస్త ప్రాణులను దైవ స్వరూపాలుగా ఆరాధించడమనే ధర్మసూత్రం ఇందులో ఇమిడి ఉంది.
కోటి సోమవారం
కార్తిక మాసంలో శుద్ధ సప్తమి, శ్రవణా నక్షత్రం కలిసి వచ్చిన రోజును కోటి సోమవారంగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ ఒక్కరోజు చేసే ఉపవాసం కోటి కార్తిక సోమవారాల ఉపవాసంతో సమానమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. సాధారణంగా కోటి సోమవారం సోమవారం రోజే రావాలని లేదు కానీ విశేషించి ఈసారి కోటి సోమవారం, కార్తిక సోమవారం కలిసి రావడం మరింత శుభకరమని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఉత్థాన ఏకాదశి
ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు యోగనిద్రలోకి ప్రవేశించే శ్రీ మహావిష్ణువు ఉత్థాన ఏకాదశి రోజు నిద్ర నుంచి మేల్కొంటాడంట! ఈ రోజు ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టి శ్రీ మహావిష్ణువును విశేషంగా ఆరాధిస్తారు.
కైశిక ద్వాదశి - తులసి కళ్యాణం
కైశిక ద్వాదశి శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధనకు విశేషమైన రోజు. ఈ రోజు తులసి, ఉసిరిక చెట్లను లక్ష్మీనారాయణుల స్వరూపాలుగా భావించి కల్యాణం చేయడం విశిష్టమైన సంప్రదాయం.
కార్తిక పౌర్ణమి
కార్తిక పౌర్ణమి రోజున శివకేశవుల ఆరాధన, జ్వాలాతోరణం, లక్షదీపోత్సవం విశేషంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజు ఉపవాసదీక్షలతో శివకేశవులను ఆరాధిస్తే మోక్షం కలుగుతుందని విశ్వాసం. కార్తిక మాసం బహుళ పక్షంలో కూడా ప్రతి రోజు విశేషమైనదే! మాసం చివరి రోజు వచ్చే అమావాస్య మరుసటి రోజును పోలి స్వర్గారోహణగా, పోలి పాడ్యమిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. ఇన్ని విశేషాలున్న పవిత్ర కార్తిక మాసంలో మనం కూడా శివకేశవులను ఆరాధించి మోక్షాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమఃశివాయ! ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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