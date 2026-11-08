కార్తిక మాసంలోని పండుగలు, పుణ్య తిథుల పూర్తి జాబితా మీ కోసం!
Karthika Masam 2026 Festivals : కార్తిక మాసం ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? ఈ మాసంలో రానున్న పండుగలు, పుణ్య తిథులు ఏవి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 8, 2026 at 3:00 AM IST
శివ కేశవ భక్తులు ఏడాది మొత్తం ఎదురు చూసే పవిత్ర మాసం కార్తిక మాసం. తెలుగు మాసాల్లో ఎనిమిదో మాసం కార్తిక మాసం. భారతీయ సనాతన ధర్మంలో కార్తిక మాసానికి అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. దీపావళి పర్వదినం మరుసటి రోజు నుంచి ఆరంభమయ్యే కార్తిక మాసంలో కేదార వ్రతం నుంచి, నాగుల చవితి, కైశిక ద్వాదశి, కార్తిక పౌర్ణమి, ఇలా ఒకటా రెండా! ఎన్నో పండుగలు! కార్తిక మాసంలో రానున్న పండుగలు, పుణ్య తిథుల గురించి తెలుసుకుందాం.
శివ కేశవుల ప్రీతికరం- కార్తికం
శివకేశవుల ఆరాధనకు ప్రధానమైన కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు, తులసి పూజకు, శివాభిషేకాలకు, ఉపవాసాలకు ప్రసిద్ధి. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజూ భక్తి, ఆధ్యాత్మికత, ధార్మిక సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. కార్తిక మాసంలో పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంలో సంచరించడం వలన ఈ మాసానికి కార్తిక మాసమని పేరు వచ్చింది. కార్తిక మాసం నవంబర్ 10, మంగళవారంతో ప్రారంభమై డిసెంబర్ 8, మంగళవారం వరకు కొనసాగుతుంది. ఇక ఈ మాసంలో రానున్న పండుగలు, పుణ్య తిథుల గురించి తెలుసుకుందాం.
- నవంబర్ 10, మంగళవారం కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి: ఈ రోజు నుంచి కార్తిక మాసం ప్రారంభం. బలి పాడ్యమి, ఆకాశదీపారంభం.
- నవంబర్ 11, బుధవారం కార్తిక శుద్ధ విదియ: చంద్రోదయం, యమ ద్వితీయ, భగినీ హస్త భోజనం
- నవంబర్ 13, శుక్రవారం కార్తిక శుద్ధ చవితి: నాగుల చవితి, తిరుమల శ్రీవారి పెద్ద శేష వాహన సేవ
- నవంబర్ 14, శనివారం కార్తిక శుద్ధ పంచమి: పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయంతి, బాలల దినోత్సవం
- నవంబర్ 15, ఆదివారం కార్తిక శుద్ధ షష్టి: తిరుమల శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవానికి అంకురార్పణ, తిరుమంగైయాళ్వార్ ఉత్సవారంభం
- నవంబర్ 16, సోమవారం, కార్తిక శుద్ధ సప్తమి: కోటి సోమవారం
- నవంబర్ 17, మంగళవారం కార్తిక శుద్ధ అష్టమి: వృశ్చిక సంక్రమణం
- నవంబర్ 19, గురువారం కార్తిక శుద్ధ దశమి: యాజ్ఞవల్క జయంతి
- నవంబర్ 20, శుక్రవారం కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి: ప్రబోధన ఏకాదశి
- నవంబర్ 21, శనివారం కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి: క్షీరాబ్ది ద్వాదశి, కైశిక ద్వాదశి, తిరుమల శ్రీవారి ఆస్థానం, చాతుర్మాస వ్రతం సమాప్తం, శ్రీచక్ర తీర్థ ముక్కోటి, తిరుమలలో శ్రీ ఉగ్ర శ్రీనివాసుని ఊరేగింపు
- నవంబర్ 22, ఆదివారం కార్తిక శుద్ధ త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం
- నవంబర్ 24, మంగళవారం కార్తిక శుద్ధ పౌర్ణమి: కార్తిక పౌర్ణమి, గురునానక్ జయంతి, జ్వాలా తోరణం, తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో కృత్తికా దీపోత్సవం, కపిల తీర్థ ముక్కోటి
- నవంబర్ 27, శుక్రవారం కార్తిక బహుళ తదియ: తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వరస్వామి సన్నిధిలో లక్షబిల్వార్చన, సంకష్టహర చతుర్థి
- డిసెంబర్ 4, శుక్రవారం కార్తిక బహుళ ఏకాదశి: సర్వ ఏకాదశి
- డిసెంబర్ 5, శనివారం కార్తిక బహుళ ద్వాదశి: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి తాయార్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, నాగలాపురం శ్రీ వేదనారాయణస్వామి వారి పవిత్రోత్సవాలు
- డిసెంబర్ 6, ఆదివారం కార్తిక బహుళ త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం, తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి తాయార్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో ధ్వజారోహణం
- డిసెంబర్ 7, సోమవారం కార్తిక బహుళ చతుర్దశి: మాస శివరాత్రి
- డిసెంబర్ 8, మంగళవారం కార్తిక బహుళ అమావాస్య: కార్తిక మాసం సమాప్తం
పవిత్ర కార్తిక మాసంలో రానున్న పండుగలు, పుణ్య తిథులను శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా జరుపుకుందాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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