శివాలయాల్లో యమధర్మరాజు కూడా తాకలేని ఆ అగ్ని జ్వాలా- పురాణ రహస్యమిదే!

శివాలయాల్లో వెలిగే అగ్ని తోరణం వెనుక ఉన్న పురాణ రహస్యం మీకు తెలుసా?
Published : November 5, 2025 at 5:00 AM IST
Karthika Pournami Significance: కార్తిక పౌర్ణమి రోజున శివాలయాల్లో జ్వాలా తోరణం అనే ప్రత్యేక ఉత్సవం జరుపుతారు. కార్తిక పౌర్ణమి రోజున జరిగే జ్వాలా తోరణ దర్శనం చేస్తే సర్వపాపాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా అసలు జ్వాలా తోరణం అంటే ఏమిటి? ఈ ఉత్సవం ఎలా చేస్తారు? ఈ ఉత్సవం విశిష్టత ఏమిటి? అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కార్తిక పౌర్ణమి, జ్వాలాతోరణం ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది నవంబర్ 5, బుధవారం రోజు కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా శివాలయాల్లో ఈ జ్వాలా తోరణ ఉత్సవాన్ని జరుపుతారు.
జ్వాలా తోరణం విశిష్టత
శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన కార్తిక మాసంలో ప్రతిరోజూ ప్రత్యేకమే అయినప్పటికీ క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి, కార్తిక పౌర్ణమి, జ్వాలా తోరణం కొంత ప్రత్యేకం! ప్రతి ఏటా కార్తిక పౌర్ణమి రోజు సాయంత్రం వెలిగించే జ్వాలా తోరణానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో కార్తిక పౌర్ణమి రోజున జరిగే జ్వాలా తోరణం దర్శనం చేస్తే సర్వపాపాలు తొలగుతాయి.
జ్వాలా తోరణ భస్మం ధరిస్తే భూత ప్రేత పిశాచ బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి. కార్తిక జ్వాలా తోరణ దర్శనం వలన మానవులకు, పశుపక్షాదులకు, క్రిమికీటకాలకు సైతం పునర్జన్మ ఉండదని ప్రతీతి. కార్తిక మాసంలో అత్యంత విశిష్టమైన ఈ జ్వాలా తోరణం ఉత్సవం ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.
జ్వాలా తోరణం ఉత్సవం ఇలా చేస్తారు!
కార్తిక పౌర్ణమి నాడు శివాలయ ప్రాంగణంలో రెండు పొడవాటి కర్రలు నిలువుగా పాతిపెడతారు. ఈ రెండు కర్రల పై భాగంలో ఒక కర్రను అడ్డంగా పెడతారు. అడ్డంగా పెట్టిన కర్రకు కొత్త గడ్డిని తీసుకొచ్చి చుడతారు. దీనికి యమద్వారం అని పేరు కూడా వుంది.
ఈ గడ్డిపై స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి పోసి మంట పెడతారు. ఆ మంట కింద నుంచి పరమేశ్వరుడిని పల్లకిలో అటూ ఇటూ మూడుసార్లు ఊరేగిస్తారు. శ్రీనాథ మహాకవి రచించిన భీమేశ్వర పురాణంలో ద్రాక్షరామంలో జరిగే జ్వాలా తోరణ మహోత్సవాన్ని గురించిన వర్ణన వివరంగా ఉంది.
జ్వాలా తోరణం వెనుక పౌరాణిక రహస్యం
జ్వాలా తోరణం ఎందుకు వెలిగిస్తారంటే, ప్రతిజీవి మరణించిన తరువాత యమలోకంలో అడుగుపెట్టిన వెంటనే మొదటగా దర్శనమిచ్చేది అగ్నితోరణం. యమలోకంలో అడుగుపెట్టే ప్రతి వ్యక్తీ అగ్ని తోరణాన్ని దాటుకునే ముందుకు వెళ్లాలి.
పాపాత్ములకు వేసే ప్రధమ శిక్ష ఇది. అందుకే ఆ శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలంటే కార్తిక పౌర్ణమి రోజు శివాలయాలలో నిర్వహించే జ్వాలా తోరణం దాటాలి. కార్తిక పౌర్ణమి రోజు యమద్వారం నుంచి మూడుసార్లు దాటిన వారు యమలోకంలో అడుగుపెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదని పురాణాలలో వివరించి ఉంది.
ఈ ప్రతిజ్ఞ చేయాలి
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు ప్రతిఒక్కరు జ్వాలా తోరణం మహోత్సవంలో పాల్గొని ఈ జ్వాలా తోరణాన్ని దాటాల్సిందే! జ్వాలా తోరణం కింద ఈశ్వరుడి పల్లకి పక్కనే నడుస్తూ, 'శివా! నేను ఇప్పటి దాకా చేసిన పాపాలన్నీ ఈ మంటల్లో కాలిపోవాలి. వచ్చే ఏడాది వరకు ఎలాంటి తప్పు చేయకుండా సన్మార్గంలో నీ బాటలోనే నడుస్తాను' అని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిజ్ఞ చేయాలి.
భూతప్రేత పిశాచ గణాలను పారద్రోలే జ్వాలా తోరణం
జ్వాలా తోరణంలో కాలిపోగా మిగిలిన గడ్డిని తీసుకొచ్చి ఇంటి చూరులోనో, గడ్డివాములోనో, ధాన్యాగారంలోనో పెట్టుకోవడం ఆనవాయితీ! ఈ గడ్డి ఉన్న చోట సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని, భూతప్రేత ఉగ్రభూతాలు ఇంటిలోకి రావని విశ్వాసం. రానున్న కార్తిక పౌర్ణమి రోజు శివాలయాల్లో నిర్వహించే జ్వాలా తోరణం మహోత్సవంలో మనం కూడా పాల్గొందాం. యమబాధలు నుంచి ముక్తి పొందుదాం.
ఓం నమఃశివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం