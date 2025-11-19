కార్తిక మాసం మొత్తం చేసిన పుణ్యం- ఒకే రోజు చేస్తే దక్కుతుందా? ఎప్పుడది?
కార్తిక అమావాస్య రహస్య ఫలితాలు స్కంద పురాణం చెబుతున్న నిజం!
Published : November 19, 2025 at 2:41 AM IST
Karthika Amavasya Significance : పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ఎటు చూసినా శివనామ స్మరణమే! కార్తిక దీపాలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం సంతరించుకున్న కార్తిక మాసం రేపటితో ముగియనుంది. కార్తిక మాసం అంటేనే ఉపవాసాలు, దీపారాధనలు, శివారాధనకు శ్రేష్టమైనది. అయితే ఏ కారణం చేతనైనా కార్తిక వ్రతం ఆచరించని వారు కార్తిక అమావాస్య ఒక్కరోజు దీపం వెలిగించి, శివుని ఆరాధిస్తే కార్తిక మాసం మొత్తం వ్రతం ఆచరించిన ఫలం దక్కుతుందని స్కంద పురాణం చెబుతోంది. అంతేకాదు పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైన కార్తిక అమావాస్య రోజున ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి? ఏ విధమైన పుణ్యకార్యాలు చేయాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కార్తిక అమావాస్య విశిష్టత
శివ కేశవులకు ప్రీతికరమైన మాసం కార్తిక మాసం. ఈ మాసమంతా నదీస్నానాలు, పూజలు, వ్రతాలతో ఆధ్యాత్మికత వెల్లి విరిసింది. కార్తిక వ్రతానికి పూర్ణ ఫలం దక్కాలంటే కార్తిక మాసంలో చివరి రోజైన అమావాస్య రోజు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. పితృదేవతల ఆరాధనకు శ్రేష్టమైన కార్తిక అమావాస్య రోజు పాటించాల్సిన పరిహారాలేమిటో చూద్దాం.
ఒక్క రోజే చాలు
కార్తిక మాసమంతా నదీస్నానం, దీపారాధన, శివారాధన చేయడానికి వీలుకాని వారు చివరి రోజైన అమావాస్య ఒక్కరోజు ఈ పవిత్ర కార్యాలు చేస్తే కార్తిక మాసం మొత్తం చేసిన ఫలం దక్కుతుందని కార్తిక పురాణం చెబుతోంది.
నదీస్నానం
కార్తిక అమావాస్య రోజు పవిత్ర నది జలాల్లో స్నానం ఆచరిస్తే కార్తిక మాసం మొత్తం గంగానది స్నానం చేసిన ఫలం దక్కుతుంది.
దీపారాధన
ఒక్క కార్తిక అమావాస్య రోజు శివాలయంలో దీపారాధన చేస్తే కార్తిక మాసం మొత్తం కాశీలో విశ్వనాథుని సన్నిధిలో దీపారాధన చేసిన ఫలం దక్కుతుంది.
ఉపవాసం
కార్తిక అమావాస్య ఒక్క రోజు ఉపవాసం చేస్తే కార్తిక మాసం మొత్తం ఉపవాసం చేసిన ఫలం దక్కుతుందని కార్తిక పురాణంలో వివరించి ఉంది.
శివారాధన
కార్తిక అమావాస్య రోజు శివునికి పంచామృతాలతో, గంగాజలంతో అభిషేకం జరిపిస్తే కార్తిక మాసమంతా జ్యోతిర్లింగాలలో శివునికి అభిషేకం జరిపించిన ఫలం దక్కుతుంది.
పితృ దేవతలకు ప్రీతికరం అమావాస్య
కార్తిక అమావాస్యకు ఇంతటి విశిష్టత ఉంది కాబట్టే ఈ రోజు చేసే పితృకార్యాలకు కూడా కోటిరెట్ల అధిక ఫలం ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. సాధారణంగా అమావాస్య తిథి పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైనది. అందునా కార్తిక అమావాస్య పితృ దేవతల ఆరాధనకు మరింత శ్రేష్టమైనది. కార్తిక అమావాస్య రోజు పితృ దేవతల ప్రీతి కోసం ఎలాంటి విధివిధానాలు పాటించాలో చూద్దాం.
కార్తిక అమావాస్య ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం నవంబర్ 20, గురువారం కార్తిక బహుళ అమావాస్య తిథి ఉంది కాబట్టి ఈ రోజునే పితృ సంబంధిత కార్యాలు నిర్వహించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం
సాధారణంగా అమావాస్య రోజు చేసే కర్మలన్నీ పితృ దేవతల ప్రీతి కోసమే ఉంటాయి. పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో చేసిన స్నాన దాన జపాలకు సంపూర్ణ ఫలం దక్కాలంటే కార్తిక అమావాస్య రోజు పితృ దేవతలను ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.
పితృ దేవతలను ఎలా ఆరాధించాలి?
కార్తిక అమావాస్య రోజు పవిత్ర నదీజలాల్లో స్నానం చేసి నదీతీరంలో పితృ దేవతలకు తర్పణాలు, పిండప్రదానాలు చేయడం వలన సమస్త గ్రహ దోషాలు, ప్రతికూల శక్తులు, నెగటివ్ ఎనర్జీ దూరమవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. కార్తిక అమావాస్య రోజు ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి, దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరిస్తే మరణించిన పితృ దేవతులకు సద్గతులు కలుగుతాయి. కార్తిక అమావాస్య రోజు సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో పితృదేవతలకు జల, తిల తర్పణాలు ఇవ్వడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
విశేష ఫలాలనిచ్చే అమావాస్య దానాలు
- కార్తిక అమావాస్య రోజు బ్రాహ్మణులకు గుమ్మడికాయ దానం ఇవ్వడం వలన ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు తొలగిపోతాయి.
- కార్తిక అమావాస్య రోజు కనీసం ఒక్కరికైనా అన్నదానం చేస్తే గంగాతీరంలో వెయ్యిమందికి అన్నదానం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది.
- కార్తిక అమావాస్య రోజు బ్రాహ్మణునికి గోదానం చేస్తే పితృ దేవతలకు నరక బాధలు తప్పుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. రానున్న కార్తిక అమావాస్య రోజు శాస్త్రం చెప్పిన పరిహారాలు పాటిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయనమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం