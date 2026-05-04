కర్తరి సమయంలో ఏమి చేయాలి? ఏ పనులు చేయకూడదు?

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వచ్చే కర్తరి కాలంలో కొన్ని శుభకార్యాలు నిషిద్ధం- అసలు కర్తరి అంటే ఏమిటి? ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేయాలి?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 5:01 AM IST

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ మాసంలో కర్తరి, నిజ కర్తరి అనేవి వస్తుంటాయి. వాడుక భాషలో వీటిని 'కత్తెర' అని కూడా అంటుంటారు. మన సంప్రదాయం ప్రకారం ఏదైనా శుభకార్యం చేయాలంటే ముందుగా మంచి సమయం, శుభ ముహుర్తాలు చూడడం పరిపాటి. మరి ఈ కర్తరి సమయంలో కొన్ని రకమైన శుభకార్యాలు నిషిద్ధమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా అసలు కర్తరి అంటే ఏమిటి? ఈ సమయంలో సమయంలో ఎటువంటి పనులు చేయకూడదు, ఎటువంటి పనులు చేయాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కర్తరి అంటే?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుభకార్యాలకు సుముహూర్తం నిర్ణయించేటప్పుడు నక్షత్రాలు ప్రధానంగా చూస్తారు. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మొత్తం 27 నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో భరణి, రోహిణి నక్షత్రాలను అగ్ని సంబంధిత నక్షత్రాలుగా పరిగణిస్తారు. కర్తరి అంటే నవగ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్యుడు భరణీ నక్షత్రం మూడో పాదం లోకి ప్రవేశించింది మొదలు, వృషభ రాశిలోని రోహిణి నక్షత్రం మొదటి పాదం దాటే వరకు ఉన్న కాలాన్ని కర్తరి అంటారు. ఈ కర్తరీలు, డొల్లు కర్తరి, నిజ కర్తరి అని రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. అవేంటో చూద్దాం.

డొల్లు కర్తరి
సూర్యుడు భరణీ నక్షత్రం మూడో పాదంలోకి ప్రవేశించిన రోజున డొల్లు కర్తరి ప్రారంభం అవుతుంది. దీన్నే చిన్న కర్తరిగా వ్యవహరిస్తారు.

నిజ కర్తరి
సూర్యుడు కృత్తికా నక్షత్రం మొదటి పాదంలో ప్రవేశించేగానే ఈ డొల్లు కర్తరి పూర్తయి నిజకర్తరి మొదలవుతుంది. సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో ప్రవేశించడంతో నిజ కర్తరి కూడా పూర్తవుతుంది. మొత్తానికి సూర్యుడు భరణీ నక్షత్రంలోని మూడు, నాలుగు పాదాలు, కృత్తిక నక్షత్రంలో 1, 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి నక్షత్రం 1వ పాదంలో సంచరిస్తున్నప్పుడు ఏర్పడే కాలాన్ని కర్తరి అంటారు.

ఈ ఏడాది కర్తరి ఎప్పటి నుంచి?
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో మే 4, సోమవారం నుంచి డొల్లు కర్తరి ప్రారంభమై మే 11, సోమవారంతో పూర్తవుతుంది. నిజ కర్తరి మే 11, సోమవారం నుంచి ప్రారంభమై మే 29, శుక్రవారంతో ముగుస్తుంది. మొత్తం మీద 26 రోజుల పాటు ఈ కర్తరి కొనసాగనుంది.

కర్తరిలో ఈ పనులు నిషిద్ధం
నక్షత్ర స్వభావాల రీత్యా కర్తరి ఉండే నక్షత్రాలు భూ, అగ్ని సంబంధిత నక్షత్రాలని, కాబట్టి ఈ కర్తరి సమయంలో భూమికి సంబంధించిన పనులన్నీ నిషిద్ధమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. భూ సంబంధిత పనులు అంటే భూమిని తవ్వడం, చెట్లు నాటడం, బావులు, చెరువులు తవ్వడం వంటివి కర్తరి సమయంలో చేయడం నిషిద్ధం.

గృహ నిర్మాణ పనులకు అంతరాయం
అలాగే అగ్ని సంబంధిత కర్తరి సమయంలో మరికొన్ని పనులు కూడా నిషిద్ధమని పండితులు చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు ఇంటికి కప్పు వేయడం, గుమ్మాలు పెట్టడం, ఇల్లు, ఫ్యాక్టరీల నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన, భూమి పూజ చేయడం, ఇంటి గృహప్రవేశం చేయడం కూడా నిషిద్ధమని శాస్త్రం చెబుతోంది.

నూతన వాహనాలకు బ్రేక్
కర్తరి సమయంలో నూతన వాహనాలు కొనడం కూడా మంచిది కాదని శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఈ శుభకార్యాలు పచ్చజెండా
అయితే కర్తరిలో కొన్ని శుభకార్యాలు నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు తప్పనిసరిగా నిర్వహించాల్సిన కొన్ని శుభకార్యాలు కర్తరిలో వాయిదా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. పసిపిల్లలకు చేసే నామకరణం, బారసాల, అన్నప్రాశన, నక్షత్ర శాంతి హోమం వంటివి నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చు.

గ్రీష్మ తాపం
ముందుగా చెప్పుకున్నట్లే ఉష్ణ స్వభావం, అగ్ని స్వభావం అధికంగా ఉండే నక్షత్రాల్లో ఏర్పడే కర్తరి సమయంలో వేసవి వేడిమి, ఉష్ణతాపం అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో గ్రీష్మ తాపం నుంచి ఉపశమనం కలిగించమని ప్రార్ధిస్తూ సూర్య భగవానుని ద్వాదశ నామాలు ప్రతినిత్యం పఠించడం మంచిదని మార్కండేయ పురాణంలో వివరించి ఉంది. కర్తరి ఉండే ఈ 26 రోజుల్లో ప్రతిరోజూ సూర్యుని ద్వాదశ నామాలు స్మరించుకోవడం వలన వేసవి వేడిమి నుంచి, గ్రీష్మ తాపం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

కాబట్టి మే 4 నుంచి ప్రారంభమై, మే 29 వరకు కొనసాగనున్న ఈ కర్తరిలో మనం కూడా సూర్యుని ద్వాదశ నామాలు ప్రతిరోజూ పఠిస్తూ సూర్యభగవానుని అనుగ్రహంతో ఈ వేసవిలో గ్రీష్మ తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

