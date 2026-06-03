రెండు చేతులతో దర్శనమిచ్చే అరుదైన వినాయకుడు- కర్పగ వినాయగర్ ఆలయ మహిమలు తెలుసా?
తమిళనాడులోని పిళ్లయ్యార్పట్టిలో ఉన్న కర్పగ వినాయగర్ ఆలయం- ప్రాచీన గుహా గణపతి క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి- రెండు చేతులతో, చేతిలో శివలింగంతో దర్శనమిచ్చే వినాయకుడు
Published : June 3, 2026 at 2:54 AM IST
Karapaga Vinayagar Temple : తమిళనాడులో వినాయకుని విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. ఇక్కడ గణపతిని 'పిళ్లయార్' అని భక్తిగా పిలుచుకుంటారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గణపతిని పూజించకుండా ఎలాంటి ముఖ్యమైన పనిని ప్రారంభించరు. శుభకార్యాల్లో, నోములు, వ్రతాలు, యజ్ఞయాగాది వంటి క్రతువుల్లో కూడా తొలి పూజలు గణనాథునికే! దక్షిణ భారతంలో గణపతి ఆలయాలు ఎక్కువగా దర్శనమిస్తాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో విశిష్టమైన గణపతి ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
కర్పగ వినాయగర్ ఆలయం
కర్పగ వినాయగర్ ఆలయం తమిళనాడులోని శివగంగై జిల్లాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ గణపతి ఆలయాలలో ఒకటి. ఈ ఆలయం శివగంగై జిల్లాలోని పిళ్ళయ్యార్పట్టి గ్రామంలో వెలసి ఉంది. దాదాపు 7వ శతాబ్దానికి చెందిన ప్రాచీన రాతి గుహా ఆలయంగా కర్పగ వినాయగర్ ఆలయం ప్రసిద్ధి పొందింది. ఈ దేవాలయంలో గణనాథుడు భక్తుల కోరికలను తీర్చే కర్పగ వినాయగర్ స్వామిగా కొలువై ఉన్నాడు.
ఆలయ చరిత్ర
సుమారు 12వ శతాబ్దంలో, తొలి పాండ్య రాజులు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ ఆలయ చరిత్ర చాలా గొప్పది. పాండ్య రాజుల కాలంలో ఈ దేవాలయం అభివృద్ధి చెందిందని శాసనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఆలయంలో 500 బీసీ నుంచి మధ్యయుగ కాలం వరకు చెందిన అనేక శాసనాలు లభించడం ఆలయ చరిత్రను తెలుపుతున్నాయి. ఇవి దక్షిణ భారత చరిత్ర, కళా సంపద, భక్తి సంప్రదాయాలకు సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
స్థల పురాణం
కర్పగ వినాయగర్ ఆలయం కేవలం పుణ్యక్షేత్రం మాత్రమే కాదు, ఇది తమిళ సంస్కృతి, శిల్పకళ, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీక. ఆలయంలోని గోపురాలు, శిల్పాలు, మండపాలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం 'కాయముఖ' అనే అసురుడిని సంహరించిన తరువాత, గణేశుడు ఈ ఆలయంలో తన తండ్రి అయిన శివుడి కోసం తపస్సు చేశాడు. అనంతరం శివుడు ప్రత్యక్షమైన గణనాథుని ఇక్కడే వెలిసి ఉండమని ఆదేశించినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అందుకే ఇక్కడ గణేశుని చేతిలో శివలింగం ఉంటుంది.
'కర్పగ వినాయగర్ అంటే?
ఇక్కడ కొలువై ఉన్న వినాయకుడిని 'కర్పగ వినాయగర్' అంటే కల్పవృక్ష వినాయకుడని, 'ఆది వినాయగర్ ' అనే పవిత్ర నామాలతో పిలుస్తారు. తనను నమ్ముకుని వచ్చే భక్తుల కోరికలను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా నెరవేరుస్తారు కాబట్టే ఆయనకు ఆ పేరు వచ్చిందని తెలుస్తోంది.
రెండు చేతులతో దర్శనమిచ్చే వినాయకుడు
గర్భాలయంలో వినాయకుడు 6 అడుగుల ఎత్తులో, బండపై కూర్చున్న భంగిమలో గంభీరంగా కొలువై ఉన్నారు. ఈ ఆలయంలోని ప్రధాన విగ్రహం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, వినాయకుడు రెండు చేతులతో మాత్రమే దర్శనమిస్తాడు. సాధారణంగా నాలుగు చేతులతో కనిపించే గణపతి విగ్రహాల కంటే ఇది విభిన్నంగా ఉంటుంది. సుమారు ఆరు అడుగుల ఎత్తుతో ఉన్న ఈ శిలా విగ్రహం గుహలోనే చెక్కబడింది. స్వామి 'వలంపురి' వినాయక రూపంలో, అంటే తొండం కుడివైపుకు తిరిగిన రూపంలో దర్శనమిస్తాడు.
ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో వినాయకుని సుందర విగ్రహం రెండు చేతులతో, ఒక చేతిలో శివలింగంతో దర్శనమిస్తుంది. ఆలయానికి ఉత్తరం వైపున ఒక పెద్ద కోనేరు ఉంది. స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా కోనేటిలో స్నానం ఆచరించి స్వామి దర్శనానికి రావడం పరిపాటి. ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం, స్వామి దర్శనానికి ఉత్తర ద్వారం నుంచి ప్రవేశించి, తూర్పు ద్వారం ద్వారా ఆలయం నుంచి బయటకు వెళ్లాలి.
పూజోత్సవాలు
కర్పగ వినాయగర్ ఆలయంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు ఆగమ శాస్త్రానుసారం జరుగుతాయి. ప్రతి బుధవారం, ఆదివారం స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ప్రతి మాసంలో వచ్చే శుక్ల చతుర్థి రోజు స్వామికి అభిషేకాలు, విశేష పూజలు జరుగుతాయి. బహుళ చతుర్థి రోజు సంకష్ట గణపతి వ్రతం ఘనం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా స్వామి వారిని పల్లకిలో ఉంచి ఆలయ ప్రాకారాల చుట్టూ ఊరేగిస్తారు.
దర్శన ఫలం
జాతకంలో కుజ దోషం ఉన్నవారు, వివాహంలో అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటున్నవారు, తోబుట్టువులతో వివాదాలు, సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ వినాయకుడిని దర్శించుకుని, పూజించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. అంతేకాదు ఇక్కడి వినాయకుడిని పూజిస్తే శారీరక రుగ్మతలన్నీ నశిస్తాయని, ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు తొలగి స్వగృహ యోగం ఏర్పడుతుందని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడులోని శివగంగై నుంచి కర్పగ వినాయగర్ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి.
మనం కూడా కర్పగ వినాయగర్ ఆలయాన్ని దర్శించి గణనాథుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ గణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.