యంత్రంలో బందీగా దర్శనమిచ్చే హనుమ- హంపిలోని యంత్రోద్ధారక ఆంజనేయుడి మహిమలు తెలుసా?
యంత్రంలో బందీగా దర్శనమిచ్చే హంపిలోని యంత్రోద్ధారక హనుమాన్- వ్యాసతీర్థుల భక్తి సంకల్పంతో వెలసిన ఈ స్వయంభూ హనుమ- దర్శించుకుంటే మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు అభీష్టసిద్ధి కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం
Published : May 30, 2026 at 3:22 AM IST
Yantra Uddharaka Hanuman Temple : భయాలు తొలగించి అభయాన్నిచ్చే ఆంజనేయస్వామికి నమస్కరిస్తే ఎలాంటి ఆపదలైనా తొలగుతాయని విశ్వాసం. అంతేకాదు ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచుగా ఆటంకాలు వస్తుంటే విజయ సాధకుడైన ఆంజనేయుని కటాక్షంతో ఆటంకాలు దూరమవుతాయని నమ్మకం. తిరుగులేని భక్తికి, అపారమైన శక్తియుక్తులను ప్రసాదించే హనుమకు ఊరూరా ఆలయాలే! ఈ ఆలయాల్లో ఒక్కోచోట ఒక్కో స్వరూపంలో హనుమ వెలసి భక్తుల అభీష్టాలను సిద్ధింపజేస్తున్నాడు. ఈ ఆలయాలన్నింటిలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
హనుమంతుని దివ్య స్వరూపాలు
హనుమంతుని స్వరూపమే ఎంతో ప్రత్యేకం. అలాంటిది ఒకచోట పంచముఖ ఆంజనేయుడిగా, మరోచోట కళ్యాణమూర్తిగా, ఇంకోచోట బాల హనుమగా, మరోచోట సంకట మోచన హనుమగా దర్శనమిచ్చే హనుమ ఈ ఆలయంలో మాత్రం ఒక యంత్రంలో బందీగా ఉన్నట్లు దర్శనమివ్వడం విశేషం. ఇంతకూ ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది, ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.
యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ మందిర్
మధ్వమత సిద్ధాంతకర్త, ప్రచారకుడు అయిన వ్యాసతీర్థులు గొప్ప హనుమాన్ భక్తులు. ఈయన తన భక్తికి నిదర్శనంగా భారతదేశంలో సుమారు 732 హనుమ విగ్రహాలను ప్రతిష్టించారు. వాటిలో ఒకటి యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ మందిరంగా విరాజిల్లుతోంది. కర్ణాటకలోని హంపిలో ఆంజనేయ పర్వతం మీద తుంగభద్రా నది తీరంలో యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ మందిరం వెలసి ఉంది. ప్రశస్తి చెందిన విరూపాక్ష దేవాలయానికి సమీపంలోనే యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ మందిర్ కూడా వెలసి ఉంది. పురాణాల ప్రకారం శ్రీరాముడు, హనుమంతుడు మొదటిసారి కలుసుకున్న ప్రదేశంగా ఈ ప్రాంతాన్ని విశ్వసిస్తారు.
స్వయంభువుగా వెలసిన హనుమాన్
యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ మందిరంలో హనుమ స్వయంభువుగా 'షట్' యంత్రం అంటే ఆరు కోణాలు ఉన్న యంత్రంలో బందీగా దర్శనమివ్వడం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. రావణాసురుని సంకెళ్లనే తెంచుకున్న బాహుబలి హనుమ ఇలా యంత్రంలో బందీ కావడం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథను తెలుసుకుందాం.
ఆలయ స్థల పురాణం
గతంలో వ్యాసతీర్థులు ఈ ప్రాంతంలో తపస్సు చేసుకునే సమయంలో ఒక బండరాయిపై హనుమంతుని చిత్రాన్ని చిత్రించి పూజించేవారంట! కానీ విచిత్రంగా వ్యాసతీర్థుల పూజ పూర్తికాగానే హనుమ చిత్రం అదృశ్యమయ్యేదంట! ఇలా వరుసగా 12 రోజులు జరిగాక, మరుసటి రోజు వ్యాసతీర్థులు బండరాయిపై షట్ కోణాన్ని గీసి, అందులో హనుమ రూపాన్ని చిత్రించి పూజించడంతో ఆ చిత్రం అదృశ్యం కాలేదంట! అప్పటి నుంచి హనుమ ఇక్కడ ధ్యాన ముద్రలో షట్ కోణాయంత్రంలో బందీగా ఉండిపోవడంతో ఈ హనుమను యంత్రోద్ధారక హనుమగా పూజించడం ప్రారంభించారు. పద్మాసనంలో ధ్యానం చేస్తున్న భంగిమలో ఉండే ఈ ఆంజనేయుడిని 'ప్రాణదేవరు' అని కూడా పిలుస్తారు.
వ్యాసరాయలు పూజించిన 12 వానరాలు ఇక్కడే!
యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ మందిరంలో హనుమ ధ్యానముద్రలో యంత్రోద్ధారక మూర్తిగా పూజలందుకోవడం విశేషం. హనుమ వెలసిన ఈ శిలలోనే ఒకదాని తోకను మరొకటి పట్టుకున్న పన్నెండు కోతులను కూడా చూడవచ్చు. ఇవన్నీ అంతకు ముందు పన్నెడు రోజులపాటు వ్యాసతీర్థులు చిత్రించి పూజించిన హనుమ రూపాలే అని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. మహిమాన్వితమైన యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ స్తోత్రం ఇక్కడే రచించినట్లుగా తెలుస్తోంది.
పూజోత్సవాలు
యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ మందిరంలో ప్రతిరోజూ నిత్య నైమిత్తిక పూజలు జరుగుతాయి. మంగళవారం, శనివారం రోజుల్లో ప్రత్యేక పూజలు, ఆకు పూజలు జరుగుతాయి. శ్రీరామనవమి, హనుమజ్జయంతి ఇక్కడ జరుపుకునే ప్రధాన పండుగలు. యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ మందిరం సందర్శకుల కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం 6:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6:00 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ స్తోత్రం పారాయణ ఫలం
ప్రశస్తి చెందిన యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ స్తోత్రాన్ని రోజుకు మూడు సార్లు చొప్పున ఆరు నెలలపాటు భక్తిశ్రద్ధలతో పఠిస్తే అభీష్టసిద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటకలోని హంపికి చేరుకోవడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి బస్సు, రైలు సౌకర్యాలున్నాయి. హంపి బస్స్టాండ్ కానీ, విరూపాక్ష దేవాలయం నుంచి కొండ మార్గం గుండా నడుచుకుంటూ వెళితే యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ దేవస్థానానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
వ్యాస తీర్థుల వారి సంకల్ప బలంతో స్వయంభువుగా వెలసిన యంత్రోద్ధారక హనుమను దర్శించుకుంటే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుందని విశ్వాసం.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
