ఆదిరంగ నాథుని ఆలయ విశిష్టత- ఇక్కడ బ్రహ్మ స్వయంగా ఏం చేశాడో తెలుసా?

శ్రీరంగంలో రంగనాయకుని దర్శించుకునే ముందు ఆదిరంగనాథుడిని దర్శించుకోవాలా? దీని వెనుకున్న కథ ఏమిటి?

Srirangapatna Adiranga Temple
Srirangapatna Adiranga Temple (ETV)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 5:01 AM IST

3 Min Read
Srirangapatna Adiranga Temple : దక్షిణ భారతంలో రంగనాయక స్వామి క్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ అన్నిటిలోకి అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా తమిళనాడులోని శ్రీరంగ క్షేత్రమే ప్రసిద్ధి చెందినది. అయితే శ్రీరంగంలో రంగనాయకుని దర్శించుకునే ముందు ఆదిరంగనాథుడిని దర్శించుకోవాలని అంటారు. మరి ఈ ఆదిరంగడు కొలువైన క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ క్షేత్ర విశేషంలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీరంగపట్నం
ఆదిరంగడు కొలువైన మహిమాన్వితమైన క్షేత్రమే శ్రీరంగపట్నం రంగనాథ స్వామి దేవాలయం. ముందుగా ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించుకుని, అటు తర్వాత కర్ణాటకలోని ఉన్న మధ్య రంగ క్షేత్రాన్ని దర్శించిన తర్వాతనే తమిళనాడులోని శ్రీరంగనాథుని దర్శించాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతకూ శ్రీరంగపట్నం రంగనాథ స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో చూద్దాం.

శ్రీరంగపట్నం రంగనాథ స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
కర్ణాటకలోని మాండ్య జిల్లాలోని శ్రీరంగపట్నంలో రంగనాథస్వామి ఆలయం వెలసివుంది. 108 శ్రీ వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీరంగపట్నం రంగనాథ స్వామి ఆలయం హొయసల, విజయనగర రాజుల శిల్పకళా వైభవానికి ప్రతిబింబంగా నిలుస్తుంది. అయిదు అంతస్థుల రాజగోపురంతో విలసిల్లే ఈ ఆలయాన్ని ఎన్నో శతాబ్దాల క్రితం ఓ భక్తుడు నిర్మించాడంట! ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.

స్థల పురాణం
పూర్వం గౌతమ మహర్షి ఈ ప్రాంతంలో శ్రీ మహావిష్ణువు కోసం తపస్సు చేసాడంట! మహర్షి తపస్సుకు మెచ్చిన శ్రీ మహా విష్ణువు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమనగా, గౌతమ మహర్షి స్వామిని శయన రూపంలో చూడాలని ఉందని కోరుకున్నాడంట! మహర్షి కోరిక మేరకు నారాయణుడు శ్రీరంగనాథునిగా అవతరించి మహర్షికి దర్శనమిచ్చాడంట! అనంతరం విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు సరైన ప్రదేశం కోసం వెతుకుతూ కావేరి నది ఎదురుగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ అక్కడే వెలసి ఉండిపోయాడు. అందుకే ఈ ప్రాంతానికి శ్రీరంగపట్నం అనే పేరు వచ్చింది.

ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీకారం ఇలా
కొన్ని రోజులకు శ్రీరంగపట్నానికి స్థానిక అధికారిగా ఉన్న తిరుమలయ్య అనే విష్ణు భక్తుడు శ్రీరంగనాథునికి ఆలయాన్ని నిర్మించాడు. రంగనాథుడు మొదట ఇక్కడే కొలువు తీరాడు కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి ఆదిరంగ క్షేత్రమని పేరు వచ్చింది. అటు తరువాత హొయసల, విజయనగర రాజులు ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. తరువాతి కాలంలో హొయసల రాజైన విష్ణువర్ధనుడు ఈ ప్రాంతాన్ని విశిష్టాద్వైతకర్త శ్రీ రామానుజాచార్యులు దానంగా ఇవ్వడం వల్ల ఇది అగ్రహారంగా మారిందని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.

బ్రహ్మ చేసిన బొమ్మ
పూర్వం బ్రహ్మ స్వయంగా ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేసి పూజించమని శ్రీరాముడి పూర్వీకులకు ఇచ్చాడని, శ్రీరాముని ద్వారా ఈ విగ్రహం ఇక్కడకు చేరిందన్న కథనం కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉంది.

ఆలయ విశేషాలు
శ్రీరంగపట్నం రంగనాథుని దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ఐదంతస్థుల రాజగోపురాన్ని దాటి లోపలకు ప్రవేశించగానే గర్భగుడిలో ఆదిశేషునిపై శయనించి ఉన్న రంగనాథుడు తన దేవేరి రంగనాయకి సమేతంగా దర్శనమిస్తాడు. అలాగే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుడు, ఆళ్వార్లు, గరుడ, హనుమంతుడు, నరసింహుడు తదితర దేవతతామూర్తులను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

పూజోత్సవాలు
శ్రీరంగపట్నం రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో ఉదయం సుప్రభాత సేవ నుంచి రాత్రి పవళింపు సేవ వరకు అన్ని సేవలు శ్రీవైష్ణవ ఆగమ పద్దతిలో జరుగుతాయి. ధనుర్మాసంలో నెలరోజులపాటు తిరుప్పావై ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఇక వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ఉత్తర ద్వారా దర్శనం కోసం భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తారు. భోగి పండుగ రోజు శ్రీ గోదా రంగనాయకుల కళ్యాణం కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. వీటితో పాటుగా ఏడాదికోసారి జరిగే దొడ్డ రథోత్సవం, రంగనాథ జయంతి, మకర సంక్రాంతి, రథసప్తమి ఉత్సవాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతాయి.

ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటక రాష్ట్రం మాండ్య జిల్లాలో శ్రీరంగపట్నానికి చేరుకోవడానికి రాష్ట్ర రాజధాని బెంగళూరు నుంచి మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలున్నాయి.

మనం కూడా శ్రీరంగపట్నం రంగనాథుని సేవిద్దాం. తరిద్దాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

SRI RANGANATHA SWAMY TEMPLE
SRIRANGAPATNA TEMPLE HISTORY
SRIRANGAPATNA SIGNIFICANCE
SRIRANGAPATNA ADIRANGA TEMPLE

